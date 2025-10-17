ETV Bharat / state

'पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करा, चूक करणाऱ्यांना मी सोडणार नाही', उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा इशारा

अजित पवार यांनी 'श्री संत सावता माळी सभागृह'चं भूमिपूजन केलं. यानंतर बोलताना त्यांनी पर्यावरण, स्वच्छता, अतिक्रमण, वाहतूक नियम आणि जबाबदार नागरी वागणुकीबाबत कठोर भूमिका मांडली.

DCM AJIT PAWAR BARAMATI
कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ETV Bharat Reporter)
पुणे (बारामती) : बारामतीमध्ये शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते 'श्री संत सावता माळी सभागृह'चं भूमिपूजन पार पडलं. या कार्यक्रमात त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधताना पर्यावरण, स्वच्छता, विकास आणि जबाबदार नागरी वृत्ती याबाबत भाष्य केलं. "यावर्षी बारामतीमध्ये नेहमीपेक्षा दुप्पट पाऊस झाला. वार्षिक सरासरी 14 इंच असते, पण यंदा 32 इंच पाऊस झाला. निसर्गाशी अनुकूल न राहता आपणच पर्यावरणाशी छेडछाड केली आहे. झाडं तोडतो, प्रदूषण वाढवतो, नाल्यात वाईट पाणी सोडतो, ही गंभीर बाब आहे. याचा विचार आपल्याला करावा लागेल. म्हणूनच या दिवाळीत मी सर्वांना आवाहन करतो की पर्यावरणपूरक दिवाळी साजरी करा" असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलं.

बारामतीच्या स्वच्छतेबाबत कठोर भूमिका : "बारामती शहर स्वच्छ ठेवा. नगरपरिषद मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम राबवत आहे. पण लोकांनीही जबाबदारी घ्यावी. काहीजण कॅनॉल आणि पुलांवर लावलेल्या लोखंडी पट्ट्या चोरतात. हे लाजिरवाणं आहे. जो अशा प्रकारचं कृत्य करताना सापडेल, त्याला मी दोन लाखांचा दंड करणार आहे आणि जो पुरावा देईल त्याला एक लाखाचं बक्षीस देणार आहे," असं सांगत अजित पवार यांनी स्वच्छतेबाबत कठोर भूमिका घेतली.

...हे सगळं थांबायला हवं : "बारामतीमध्ये अतिक्रमण काढत नवे रस्ते केले आहेत. नवीन गाळे दिले आहेत. ज्यामुळं नगरपालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. तो निधी फिक्स डिपॉझिटमध्ये टाकून त्यावरून मिळणारे व्याज स्वच्छता आणि सौंदर्यीकरणासाठी वापरणार आहोत. वृद्धांसाठी बसण्याची व्यवस्था केली. पण काहीजण त्यातली वाळू चोरी करून नेतात. काहीजण मी जिथं सुशोभीकरण केलंय तिथं कचरा टाकतात. हे थांबवायला हवं," असं म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली.

...तर थेट गुन्हा दाखल करणार : "नगरपरिषदेची मान्यता नसलेले बोर्ड कुठंही लावले तर थेट गुन्हा दाखल केला जाईल. नागरिक असो वा अधिकारी सर्वांनी नियमांचं पालन करा. बारामतीत दिवसेंदिवस गाड्यांची संख्या वाढत आहे. नियमांचं पालन करा. कोणीही चुकीच्या बाजूनं वाहनं चालवू नये," असं म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वाहतुकीची सुरक्षा आणि शहरातील बेकायदेशीर जाहिराती तसंच फलकांविरुद्धही त्यांनी कारवाईचा इशारा दिला.

आणखी निधी लागला तर सरकार कमी पडणार नाही : "'कांदा, मुळा, भाजी अवघी विठाई माझी' हा संत सावता माळींचा जीवनमंत्र होता. त्यांनी शिकवलेली कर्तव्यनिष्ठा आज मी पाळत आहे. अरणमधील श्री संत सावता माळी मंदिर विकास प्रकल्पासाठी 152 कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे. आणखी निधी लागला तरी महायुती सरकार कमी पडणार नाही," असं अजित पवार म्हणाले.

