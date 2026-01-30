ETV Bharat / state

अजित दादांच्या अकाली निधनानं पुणे जिल्ह्याचं काय? कोण होणार पालकमंत्री?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा भीषण विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर पुणे जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद कोणाला मिळणार याबाबत राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा होत आहेत.

PUNE GUARDIAN MINISTER
पुण्याचं पालकमंत्री पद कोणाला मिळणार? (ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 1:23 PM IST

पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानं राज्यभर शोककळा पसरली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यात दबदबा असलेल्या आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्याचं काम पाहिलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या निधनानं आता पुणे जिल्ह्याचं काय? आणि पुणे जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण होणार? अशी सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

पुणे जिल्ह्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दबदबा : तीन जिल्ह्यांचा पक्ष अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ओळख निर्माण करण्यात आली होती. कालांतरानं राज्यभर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विस्तार झाला. दरम्यान पक्षानं राज्यभर अनेक मातब्बर नेते पक्षानं घडवले. त्यांनी राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मोठ्या प्रमाणावर वाढवला. पुणे जिल्ह्यात अनेक वर्षापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा दबदबा आहे. पुणे जिल्ह्यात पक्षानं पंचायत समिती ते विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत मोठं यश मिळवलं. तसंच अनेक नेत्यांना जिल्ह्यात तयार करण्याचं काम पक्षानं केलं. प्रशासनावर पकड, दबदबा आणि विकासाचा अजेंडा घेऊन राज्याची जबाबदारी पार पाडत असताना अजित पवार यांचं विशेष लक्ष पुणे जिल्ह्यात होता. जिल्ह्याच्या राजकारणात कोणत्या नेत्याला काय पद दिलं पाहिजे? काय केलं पाहिजे? यासाठी सतत अजित पवार काम करायचे. यासह ते दर आठवड्याला जिल्ह्याची बैठक घेत जिल्ह्याचे प्रश्न सोडवण्यावर भर देत होते.

पुण्याचं पालकमंत्रीपद कोणाला मिळणार : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानं पक्षाची तसंच उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी सुनेत्रा पवारांनी घ्यावी, अशी राजकीय चर्चा सुरू आहे. असं असलं तरी जिल्ह्याचं काय? अशी देखील चर्चा सुरू झालेली पाहायला मिळत आहे. पुणे जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद अजित पवार यांच्याकडं असल्यानं आता मुख्यमंत्री पुणे जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षालाच देणार की याआधी जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून काम पाहिलेले चंद्रकांत पाटील यांना पुण्याची जबाबदारी देणार हे पाहावं लागणार आहे.

राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा : पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक नेते आहेत. राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडं वाशिम जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद आहे. त्यामुळं त्यांना पुणे जिल्ह्याची जबाबदारी देण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडं ज्येष्ठ नेते मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना देखील कामाचा अनुभव असल्यानं त्यांना याची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या राजकारणात पुणे जिल्ह्याची एक वेगळी ओळख असल्यानं अनुभवी असा चेहरा पालकमंत्री म्हणून मिळावा अशी चर्चा सुरू आहे. यात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं गेल्या काही काळापासून पुणे जिल्ह्यावर असलेलं विशेष लक्ष पाहता ते त्यांच्याकडं पुणे जिल्ह्याची जबाबदारी ठेवणार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होताना पाहायला मिळत आहे.

संपादकांची शिफारस

