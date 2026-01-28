अजित पवारांचं मुख्यमंत्री होण्याचं स्वप्न अपूर्णच! '6' क्रमांक अन् अपघाताचा दुर्दैवी योगायोग चर्चेत
तब्बल सहा वेळा राज्याचं उपमुख्यमंत्री पद भूषवलेल्या अजित पवारांचं मुख्यमंत्री होण्याचं स्वप्न अधूरचं राहिल. त्यांच्या अपघाताच्या दिवशी सहा क्रमांकाचे कनेक्शन चर्चेत आलंय.
Published : January 28, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 5:48 PM IST
मुंबई : "कधी उशीरा, कधी लवकर हा आपआपल्या नशीबाचा भाग असतो. आपण काम करत राहायचं? त्याचं फळ आपल्याला मिळतं, " असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री पदाबाबत केलेलं हे वक्तव्य आजही अनेकांना आठवतयं. अजित पवार यांनी आजवर तब्बल सहा वेळा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रिपद भूषवलं. मात्र मुख्यमंत्री होण्याचं अजित पवार यांचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं.
विधानसभा निवडणुकीच्या एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत अजित पवार म्हणाले होते, "माझा उपमुख्यमंत्री पदाचा रेकॉर्ड आहे. पण गाडी तिथंच अडकली आहे. पुढं जातच नाही तर काय करू." मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा अजित पवारांनी अनेकदा बोलून दाखवली होती. पण आता अजित पवारांचं हे स्वप्न आता कधीच पूर्ण होणार नाही. त्यांच्या राजकीय वाटचालीचा आढावा घेताना 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीचा संदर्भ अपरिहार्यपणे पुढं येतो. त्या वेळी अजित पवार मुख्यमंत्री झाले असते का? हा प्रश्न आजही राजकीय वर्तुळात चर्चिला जातो.
राष्ट्रवादीची स्थापना आणि सत्तेत प्रवेश : 1999 मध्ये शरद पवार यांनी काँग्रेसपासून फारकत घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. अजित पवार यांनी काकांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचा मार्ग स्वीकारला. मात्र काँग्रेसमधून बाहेर पडून अवघ्या तीन महिन्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेसाठी पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी अस्तित्वात आली. या काळात काँग्रेसचे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा अजित पवारांची राजकीय कारकीर्द जवळपास दशकभराची होती. त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देत पाटबंधारे विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. पुढं हा विभाग जलसंपदा मंत्रालयात विलीन झाला. तब्बल दहा वर्षे, म्हणजे 2010 पर्यंत हा विभाग अजित पवारांकडंच होता.
राष्ट्रवादीतील नेतृत्व आणि 2004 ची 'चूक' : त्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये छगन भुजबळ, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील, सुनील तटकरे, मधुकरराव पिचड यांसारखी वजनदार नावं सक्रिय होती. काही नेते अजित पवारांचे वरिष्ठ होते, तर काही समकालीन होते. 1999 मध्ये राष्ट्रवादी दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरल्यानं मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसकडं गेलं. 'ज्यांचे आमदार अधिक, त्यांचा मुख्यमंत्री' हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील सूत्र पुढंही कायम राहिलं. मात्र, 2004 ची निवडणूक याला अपवाद ठरली. त्यावेळी झालेली राजकीय चूक अजित पवारांच्या मनात सल असल्याचं त्यांच्या वक्तव्यांतून अनेकदा जाणवलं. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं एकत्र निवडणूक लढवली. निकालात काँग्रेसला 69, तर राष्ट्रवादीला 71 जागा मिळाल्या. संख्याबळानुसार मुख्यमंत्री पद राष्ट्रवादीकडं जाणे अपेक्षित होतं. मात्र, प्रत्यक्षात काँग्रेसचे विलासराव देशमुख पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
अप्रत्यक्षपणे व्यक्त केली नाराजी : जर राष्ट्रवादीला मुख्यमंत्रिपद मिळालं असते. तर छगन भुजबळ, आर. आर. पाटील, विजयसिंह मोहिते-पाटील किंवा तुलनेनं अधिक शक्यता असलेले अजित पवार यांपैकी कुणी तरी मुख्यमंत्री झाले असते. मात्र, शरद पवारांनी केलेल्या काही राजकीय तडजोडी आणि डावपेचांमुळं ही संधी हुकली. याच निर्णयावर अजित पवारांनी अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केल्याचं अनेकदा दिसून आलं.
म्हणून शरद पवारांनी ती खेळी केली असावी... : "त्याकाळात शरद पवारांना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडं मुख्यमंत्री पद घेणं खूप सोपं होतं. पण राज्याचा मुख्यमंत्री हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचं दुसरं 'पॉवर सेंटर' होऊ शकतं हे स्पष्ट होतं. जर अजित पवारांना मुख्यमंत्री केलं असतं तर शरद पवारांनंतर कोण? या प्रश्नाचं थेट उत्तर अजित पवार हे असलं असतं. त्यावेळी शरद पवार हे 58 वर्षांचे होते. तेव्हा त्यांना त्यांचा उत्तराधिकारी कोण? हे उत्तर द्यायचं नसेल म्हणून ती केलेली खेळी असावी," असं ज्येष्ठ पत्रकार शैलेंद्र परांजपे सांगतात.
तेव्हा राष्ट्रवादीनं मुख्यमंत्रीपद सोडायला नको होत : तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका मुलाखतीत अजित पवारांनीही या निर्णयावर भाष्य केलं होतं. "आता ते सांगण्यात अर्थ नाही. पण 2004 साली राष्ट्रवादीनं मुख्यमंत्रीपद सोडायला नको होते. कुणालाही मुख्यमंत्री करायचं होतं. आर. आर. पाटील, भुजबळसाहेब किंवा अन्य कुणीही! वरिष्ठांच्या मनात ज्यांचं नाव होतं, त्यांना करायला हवं होतं. पण एकदा मुख्यमंत्री पद राष्ट्रवादीकडं आलं असतं, तर शेवटपर्यंत ते हातातून जाऊ दिलं नसते," असं त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं होतं. 2004 चा हा टप्पा अजित पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीतील 'हुकलेली संधी' म्हणून आजही आठवण करून देतो.
...पण नशिबानं त्यांच्या पदरात हे भाग्य घातलं नाही : "अजित पवार हे मुख्यमंत्री पदासाठी 100% कार्यक्षम नेतृत्व होतं. त्यांना महाराष्ट्राचे अनेक प्रश्न समजून घेऊन त्यावर काम करण्याची सवय होती. काम होणार किंवा नाही होणार हे स्पष्टपणे सांगणारे एकमेव नेते होते. त्याचबरोबर त्यांची प्रशासनावर प्रचंड पकड होती. त्यामुळं जर ते मुख्यमंत्री झाले असते, तर अत्यंत कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा नावलौकिक झाला असता. पण नशिबानं त्यांच्या पदरात हे भाग्य घातलं नाही," असं ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांनी सांगितलं.
6 क्रमांक अन् अजित पवार : राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून अजित पवारांनी खर्चाचा मेळ बसवलेला होता. दादा हिशोबात एकदम पक्के होते. राज्यावर कितीचे कर्ज आहे? किती उत्पन्न आहे? वित्तीय तूट किती? या सह सर्व हिशोबाचे आकडे तोंडपाठ असलेल्या अजित पवारांच्या नशिबी मृत्यूनंतरदेखील या आकड्यांनी पाठ सोडलेली नाही. ज्यावेळी अजित पवार याचे निधन झालं त्यावेळी त्यांचे वय 66 वर्ष 6 महिने आणि 6 दिवस इतके होते. अजित पवार यांचा जन्म 22 जुलै 1950 रोजी झाला. त्याच हिशोबानं अजित पवारांचं वय 66 वर्ष आहे. जुलै महिन्यात वाढदिवस असल्यानं जानेवारीत त्यांना 66 वर्ष 6 महिने पूर्ण झालेत. तर 22 जुलै हा त्याचा जन्मदिवस आहे. या आकडेवारीनुसार 28 जानेवारीला अजित पवार यांचं वय 66 वर्ष 6 महिने आणि 6 दिवस इतकं होतं. योगायोग म्हणजे अजित पवारांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत 6 वेळा विविध सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पद भूषवलं आहे.
