नांदेडमध्ये दिवसाढवळ्या खून; गोवर्धन घाट परिसरात धारदार शस्त्राने 17 वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या
Published : February 16, 2026 at 11:33 AM IST
नांदेड - शहरातील गोवर्धन घाट परिसरात 15 फेब्रुवारी रोजी दुपारी साडेचारच्या सुमारास धारदार शस्त्राने हल्ला करून 17 वर्षीय तरुणाचा निर्घृण खून करण्यात आल्याची घटना घडलीय. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी अवघ्या चार तासांत दोन आरोपींना अटक केलीय. कमलप्रितसिंघ (प्रिन्स) कवलजितसिंघ खालसा (17, रा. गोवर्धन घाट, नांदेड) हा वजिराबादच्या दिशेने जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोघा हल्लेखोरांनी त्याच्यावर खंजिरने सपासप वार केले. गंभीर जखमी अवस्थेत स्थानिकांनी त्याला खासगी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलंय.
आरोपी नरसीच्या दिशेने फरार झाल्याचे समोर : घटनेची माहिती मिळताच वजिराबाद पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक परमेश्वर कदम घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांच्या आदेशानुसार स्थानिक गुन्हा शाखेचे पोलीस निरीक्षक उदय खंडेराय यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथक तयार करण्यात आलंय. तांत्रिक माहिती आणि गोपनीय बातमीदारांच्या मदतीने आरोपी नरसीच्या दिशेने फरार झाल्याचे समोर आले. एलसीबी पथकाने नांदेड ते नरसी मार्गावर शोध घेत नायगाव शिवारात दोन्ही आरोपींना शिताफीने ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यांनी खंजरने हल्ला केल्याची कबुली दिली असून, दोन्ही आरोपी विधीसंघर्षित बालक असल्याचे स्पष्ट झालंय.
वजिराबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल : या प्रकरणी वजिराबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 70/2026 अंतर्गत BNS कलम 103(1), 3(5) तसेच शस्त्र अधिनियम 4/25, 4/27 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती वजिराबाद पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक पेमेश्वर कदम यांनी दिलीय.