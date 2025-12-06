ETV Bharat / state

वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून स्वतःला श्रद्धांजली अर्पण करत पोलीस हवालादार निखिल रणदिवे बेपत्ता

पोलीस हवालादार निखिल रणदिवे यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर भावनिक संदेश पोस्ट केल्यानंतर अचानक बेपत्ता झाल्याने पुणे ग्रामीण पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे.

पोलीस हवालादार निखिल रणदिवे (ETV Bharat Reporter)
दौंड : मुलीच्या वाढदिवशी पोलीस हवालदार व्हॉट्सॲपवर स्वतःलाच श्रद्धांजली अर्पण करणारा स्टेट्स ठेवून बेपत्ता झाल्याची घटना दौंड तालुक्यातील यवत पोलीस स्टेशन इथं घडली आहे. वरिष्ठांच्या मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचं लिहून पोलीस हवालदार बेपत्ता झाला आहे.

व्हॉट्सॲप स्टेट्स ठेवून पोलीस हवालदार बेपत्ता : दौंड तालुक्यातील यवतचे पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांच्या त्रासाला कंटाळून पोलीस हवालदार निखिल रनदिवे यांनी आत्महत्या करत असल्याचा व्हॉट्सॲप स्टेट्स ठेवला. पोलीस हवालदार रणदिवे मुलीच्या पहिल्या वाढदिवसालाच बेपत्ता झालेत. यवत ते शिक्रापूर दरम्यान पोलीस हवालदार निखिल रणदिवे यांची बदली झाली होती. पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांनी त्यांना कार्यमुक्त केलं नाही. त्यामुळं आत्महत्या करत आहे, असं लिहून ते बेपत्ता झालेत. या प्रकारामुळं पुणे ग्रामीण पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.

प्रतिक्रिया देताना उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापूराव दडस (ETV Bharat Reporter)

माझा नवरा माझ्यासमोर उभा करा : पोलीस हवालदार निखिल कैलास रणदिवे यांनी सोशल मीडियावर ही सुसाईड नोट व्हायरल केली. मागील दोन दिवसांपासून ते बेपत्ता आहेत. निखिल रणदिवे यांचा फोन अद्याप बंद असल्यानं त्यांच्या कुटुंबामध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. शनिवारी रणदिवे यांच्या पत्नी आपल्या एक वर्षाच्या मुलीला घेऊन यवत पोलीस स्टेशनमध्ये आल्या. "माझा नवरा तत्काळ शोधून माझ्यासमोर उभा करा" असं म्हणत त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये हंबरडा फोडला. उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापूराव दडस यांना रणदिवे कुटुंबीयांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. निखिल रणदिवे यांच्या पत्नीनं यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणं नारायण देशमुख हे निखिल रणदिवे यांना साप्ताहिक सुट्ट्या नं देणं, कायम बाहेरगावी बंदोबस्त देणं तसंच मानसिक छळ करत होते, असा आरोप केला आहे.

लवकरचं त्यांना आणून त्यांचं सपुदेशन केलं जाईल : "निखिल रणदिवे यांनी आजपर्यंत नारायण देशमुख यांच्याकडून मानसिक त्रास होत असल्याबाबत कधीही वरिष्ठ कार्यालयाकडं तक्रार केलेली नाही. याबाबत रणदिवे यांनी मला किंवा वरिष्ठांना याबाबत कळवणं अपेक्षित होतं. रणदिवे यांची शोध मोहीम सुरू आहे. लवकरच त्यांना आणून त्यांचं समुपदेशन केलं जाईल असं, उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापूराव दडस यांनी सांगितलं.

