ऐन दिवाळीत शेतकऱ्याचं घर सील करणाऱ्या फायनान्स कंपनीला 'शिवसेना स्टाईल' दणका; कुलूप तोडून कुटुंबाला मिळवून दिला प्रवेश
दौंड तालुक्यातील राजेगाव येथे कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे एका फायनान्स कंपनीनं ऐन दिवाळीत शेतकऱ्याच्या घराला न्यायालयाच्या आदेशानं सील ठोकलं होतं.
Published : November 8, 2026 at 4:45 PM IST
दौंड : दिवाळीच्या सणात प्रत्येकजण आपल्या कुटुंबासोबत आनंद साजरा करत असताना, दौंड तालुक्यातील राजेगाव येथील एका शेतकरी कुटुंबावर मात्र मोठं संकट कोसळलं होतं. खासगी फायनान्स कंपनीचं कर्जाचे हप्ते थकल्यानं, न्यायालयाच्या आदेशानुसार शेतकऱ्याच्या घराला थेट सील ठोकण्यात आलं होतं. त्यामुळे दोन मुलींसह संपूर्ण कुटुंबावर ऐन दिवाळीत घराबाहेर राहण्याची अत्यंत वाईट वेळ आली होती. परंतु, दौंड तालुक्यातील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत फायनान्स कंपनीनं लावलेलं हे सील तोडलं आणि शेतकरी कुटुंबाला सन्मानानं घरात प्रवेश मिळवून दिला.
एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून सक्तीनं कर्जवसुली करू नये, असे स्पष्ट निर्देश सरकारकडून दिले जात आहेत. मात्र, दुसरीकडे नियमांना केराची टोपली दाखवत फायनान्स कंपनीनं केलेल्या कारवाईमुळे राजेगावमधील या शेतकरी कुटुंबाचा संसार ऐन दिवाळीत उघड्यावर आला होता. ही गंभीर बाब समजताच शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी तातडीनं राजेगाव येथे धाव घेतली आणि पीडित शेतकऱ्याची व्यथा जाणून घेतली. त्यानंतर आक्रमक होत कार्यकर्त्यांनी घराचं सील तोडले. हे सील आणि कुलूप तोडताना शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी 'जय भवानी, जय शिवाजी', 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय' अशी जोरदार घोषणाबाजी केली. यानंतर या शेतकरी कुटुंबाला महालक्ष्मी मातेची मूर्ती आणि दिवाळीसाठीचा किराणा भेट देऊन त्यांची दिवाळी गोड करण्यात आली.
कायदेशीर कारवाईला आम्ही तयार
या कारवाईच्या वेळी शिवसेना शेतकरी सेनेचे जिल्हाप्रमुख तात्यासाहेब दोरगे, दौंड तालुका शेतकरी महिला अध्यक्षा सारिका भुजबळ, दौंड तालुका शिवसेना प्रमुख सुशीलकुमार मैंद, शंकर शितोळे, दत्तात्रय बोरकर यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. याबाबत बोलताना सारिका भुजबळ म्हणाल्या, "सध्या राज्यात दुष्काळ पडलेला असल्यानं सरकार कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचं सांगत आहे. मात्र, फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्याचं घर ऐन सणात सील केलं. कुटुंब उघड्यावर असल्यानं त्यांना चोर आणि बिबट्यांच्या छायेत राहावं लागत होतं. म्हणूनच आम्ही याची तात्काळ दखल घेत कुलूप तोडलं असून, यानंतर होणाऱ्या कोणत्याही कायदेशीर कारवाईला सामोरे जायला आम्ही तयार आहोत."
दरम्यान, आपली प्रतिक्रिया देताना पीडित शेतकरी नवनाथ पानसरे कमालीचे भावूक झाले होते. ते म्हणाले, "फायनान्स कंपनीनं घर सील केल्यामुळे माझे कुटुंबीय गोठ्यात आणि पडवीत राहत होते. आमची परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली होती. अशा बिकट समयात शिवसेना पदाधिकारी आणि नेत्यांनी धावून येत माझ्या घराचं सील तोडले आणि आम्हाला आधार दिला. या मदतीबद्दल मी कायम शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचा ऋणी राहीन."
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