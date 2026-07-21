दौंडमधील कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये भरल्या बनावट नोटा, पाच आरोपींना अटक
बँकच्या कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये बनावट नोटा जमा केल्याप्रकरणी दौंड पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली आहे.
Published : July 21, 2026 at 10:33 AM IST
दौंड(पुणे) - दौंड शहरातील ॲक्सिस बँकच्या कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये बनावट पाचशे रुपयांच्या 10 नोटा जमा करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. याप्रकरणी दौंड पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दौंड पोलिसांनी बनावट नोटा प्रकरणात मोठी कारवाई केली असून, 5 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या आरोपींना 7 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली असल्याची माहिती दौंड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी दिली.
काय आहे नेमकी घटना? - 16 जुलै रोजी रोजी पहाटे ॲक्सिस बँक दौंड शाखेच्या कॅश डिपॉझीट मशीनमध्ये एका सेव्हिंग अकाऊंटवरुन 500 रुपयांच्या 10 खोट्या नोटा भरण्यात आल्या होत्या. याबाबत ॲक्सिस बँक दौंड शाखेचे मॅनेजर महेश दत्तात्रय माने यांनी दौंड पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दिली होती. याबाबत दौंड पोलीस स्टेशनमध्ये बनावट नोटा जमा करण्याचा गुन्हा पाच आरोपींविरोधात दाखल करण्यात आला होता.
अटक केलेल्या आरोपींची नावं - पोलिसांनी या पाच जणांना ताब्यात घेऊन 20 जुलैला अटक केली. हितेश चिदानंद चलवादी, प्रेम संजय मंजुळे, विनोद विष्णू मुंडे, रणजीत भास्करराव डिग्रज, ओमकार सतीश मोरे अशी अटक केलेल्या पाच आरोपींची नावं आहेत.
आरोपींना 7 दिवसांची पोलीस कोठडी - "या पाच अटक आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता न्यायालयानं त्यांना 7 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या आरोपींच्या राहत्या ठिकाणी झडती घेण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे," अशी माहिती दौंड पोलिसांनी दिली आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास दौंड पोलीस करत आहेत.
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