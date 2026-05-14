लेकीचे कन्यादान ठरले अखेरचे; लग्नमंडपातच वडिलांनी सोडला प्राण

कन्यादान विधी सुरू झाला आणि वधूपिता कुरूमदास यांनी मुलीचा हात वराकडे देण्याची तयारी केली. त्याचक्षणी त्यांना अचानक छातीत तीव्र वेदना जाणवली आणि ते मंडपातच कोसळले.

Published : May 14, 2026 at 3:45 PM IST

बुलढाणा - सिंदखेड राजा तालुक्यातील वर्दडी बुद्रुक येथे एक अत्यंत दुःखद आणि हृदयद्रावक घटना घडली आहे. मुलीच्या विवाह सोहळ्यात कन्यादान विधी सुरू असताना वधूपित्याचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मंडपातच मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या आकस्मिक दुर्घटनेमुळे संपूर्ण विवाह मंडप आनंदातून दुःखाच्या सागरात बुडाला.


यातील दुर्दैवी व्यक्तीचं कुरूमदास कुंडलिक भुतेकर (वय वर्षे अंदाजे 50) असं नाव आहे. काल रात्री वर्दडी बुद्रुक येथील त्यांच्या घरी मुलीचा लग्न समारंभ सुरू होता. सर्व नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि ग्रामस्थ आनंदाने हजर होते. लग्नविधी एक एक करून पुढे सरकत होता. कन्यादान विधी सुरू झाला आणि वधूपिता कुरूमदास यांनी आपल्या मुलीचा हात वराकडे देण्याची तयारी केली. त्याचक्षणी त्यांना अचानक छातीत तीव्र वेदना जाणवली आणि ते मंडपातच कोसळले. उपस्थितांनी तातडीनं त्यांना रुग्णालयात नेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वैद्यकीय मदत येण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनं उपस्थित सर्वजण स्तब्ध झाले.


लग्न मंडपात एका क्षणात आनंदाचं वातावरण दुःखानं भरून गेलं. मुलीची पाठवणी करण्यापूर्वीच वडिलांचा मृत्यू झाल्यानं कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. मुलगी, नवरी आणि इतर कुटुंबीयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ग्रामस्थ आणि नातेवाईकांनी घटनास्थळी गर्दी केली होती. सर्वत्र हळहळ आणि शोक व्यक्त होत आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन उत्तरीय तपासणीकरिता पाठवला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार हृदयविकार हेच मृत्यूचं मुख्य कारण आहे. कुरूमदास भुतेकर हे गावातील एक सामान्य शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती असून, त्यांच्या अकाली निधनाने परिसरात शोककळा पसरली आहे.


अशा घटना दुर्मीळ नसल्या तरी लग्नमंडपात घडणे हे अत्यंत वेदनादायक आहे. कुटुंबीयांना या दु:खातून बाहेर पडण्यासाठी समाजाने साथ द्यावी, असं आवाहन ग्रामस्थ करत आहेत. या घटनेमुळे अनेकजण भावनिकदृष्ट्या खचलेले आहेत. लग्न समारंभ अर्धवट राहिला असून, कुटुंबाने शोक व्यक्त केला आहे.

