बाप से बेटी सवाई! वडिलांना जमलं नाही ते लेकीने करून दाखवलं, पहिल्याच निवडणुकीत हर्षदा जाधव-देशमुख झाल्या आमदार
पुणे पदवीधर मतदार संघातील पहिल्या महिला आमदार म्हणून हर्षदा जाधव-देशमुख यांची राजकीय इतिहासात नोंद झाली आहे.
Published : October 28, 2026 at 10:46 PM IST
सातारा - हर्षदा जाधव-देशमुख यांच्या रूपाने पुणे पदवीधर मतदारसंघाला पहिल्यांदाच महिला आमदार मिळाल्या आहेत. त्याचबरोबर जे वडिलांना जमले नाही ते लेकीने करून दाखवले आहे. हर्षदा यांचे वडील निवृत्त सनदी अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांनी 2019 मध्ये साताऱ्यातील माण-खटाव विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली होती. मात्र, अवघ्या 3 हजार मतांनी त्यांचा निसटता पराभव झाला होता. वडिलांचे अधुरे स्वप्न हर्षदाने पहिल्याच निवडणुकीत पूर्ण केलं आहे.
निवडणुकीत प्रभाकर देशमुख यांचा 3046 मतांनी पराभव : माण-खटाव विधानसभा निवडणुकीत 2019 मध्ये भाजपाचे जयकुमार गोरे विरुद्ध अपक्ष उमेदवार प्रभाकर देशमुख यांच्यात लढत झाली होती. गोरे यांना 91,469 आणि देशमुख यांना दुसऱ्या क्रमांकाची 88,426 मते मिळाली होती. त्या निवडणुकीत प्रभाकर देशमुख यांचा 3046 मतांनी पराभव झाला होता. देशमुखांना मिळालेल्या सर्वपक्षीयांच्या पाठिंब्यामुळे त्या निवडणुकीच्या निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. सनदी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर प्रभाकर देशमुख हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सक्रिय झाले होते. माजी राज्यपाल श्रीनिवास पाटील यांच्याप्रमाणे देशमुखांना देखील शरद पवारांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाते.
देशमुखांचा पराभवानंतरसुद्धा माण तालुक्यातील संपर्क कायम : राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेचे प्रणेते असलेल्या प्रभाकर देशमुख यांनी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतरसुद्धा माण तालुक्यातील संपर्क कायम ठेवला. पुणे पदवीधर निवडणुकीत त्यांची लेक हर्षदाला महाविकास आघाडीतून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची पुणे पदवीधर मतदारसंघाची उमेदवारी मिळाली. महाविकास आघाडीने हर्षदा जाधव-देशमुख यांच्या पाठीशी ताकद उभी करून त्यांना निवडून आणले. या निवडणुकीत वातावरण पहिल्यापासूनच हर्षदाच्या बाजूने होते.
आतापर्यंतचे आमदार, पक्ष आणि कार्यकाळ
- अरुण लाड (राष्ट्रवादी काँग्रेस) 2020-2026
- चंद्रकांत पाटील (भाजपा) 2014-2020
- चंद्रकांत पाटील (भाजपा) 2008-2014
- प्रा. शरद पाटील (जनता दल) 2002-2008
- प्रकाश जावडेकर (भाजपा) 1996-2002
- प्रकाश जावडेकर (भाजपा) 1990-1996
- नारायण श्रीपाद वैद्य (भाजपा) 1984-1990
- प्रा. ग. प्र. प्रधान (समाजवादी पक्ष / जनता परिवार) 1978-1984
- प्रा. ग. प्र. प्रधान (समाजवादी पक्ष) 1972-1978
- प्रा. ग. प्र. प्रधान (प्रजा समाजवादी पक्ष) 1966-1972
- वासुदेव बळवंत गोगटे (हिंदू महासभा) 1960-1966
लेकीने पहिल्याच निवडणुकीत मिळवलेल्या विजयाचे साताऱ्यात कौतुक : माण तालुक्यातील लोधवडे हे हर्षदा देशमुख यांचे माहेर आणि सासर पुणे आहे. त्यामुळे सातारा आणि पुणेकरांची त्यांना निवडणुकीत मोठी साथ मिळाली आहे. वडिलांना विधानसभा निवडणुकीत आलेल्या अपयशानंतर लेकीने पहिल्याच निवडणुकीत दणक्यात मिळवलेल्या विजयाचे साताऱ्यात मोठे कौतुक होत आहे. तसेच पदवीधरमध्ये पहिली महिला आणि सर्वात तरुण आमदार होण्याचा बहुमानदेखील त्यांना मिळाला आहे.