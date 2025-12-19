ETV Bharat / state

जुन्नरच्या कन्येची 'गगनभरारी'! 'समृद्धी'ची भारतीय वायुदलात फ्लाईंग ऑफिसर पदावर नियुक्ती

पुण्यातील जुन्नरमधील खोडद गावची सुकन्या समृद्धी वामन हिची भारतीय वायुदलात फ्लाईंग ऑफिसर पदावर नियुक्ती झाली असून, तिची नियुक्ती झाल्यानंतर सर्वत्र तिचं कौतुक होताना पाहायला मिळतंय.

Samriddhi appointed as a Flying Officer in the Indian Air Force
'समृद्धी'ची भारतीय वायुदलात फ्लाईंग ऑफिसर पदावर नियुक्ती
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 12:52 PM IST

|

Updated : December 19, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
पुणे : असं म्हणतात, मेहनत केल्याने अशक्य गोष्टही शक्य करता येते आणि याची प्रचिती ही आपल्याला विविध प्रयत्नातून समोर येतच असते. अशीच मेहनत, जिद्द आणि चिकाटीने लहान वयापासून भारतीय वायुदलाचे स्वप्न पाहणारी पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील खोडद गावची सुकन्या समृद्धी वामन हिची भारतीय वायुदलात फ्लाईंग ऑफिसर या पदावर नियुक्ती झाली असून, तिची नियुक्ती झाल्यानंतर सर्वत्र तिचं कौतुक होताना पाहायला मिळतंय.



नातेवाईकांनी तिचे अभिनंदन करत केलं स्वागत : जुन्नर तालुक्यातील खोडद गावची सुकन्या समृद्धी अरुणा अजित वामन हिची भारतीय वायुदलात फ्लाईंग ऑफिसर या पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर तिच्या गावात गावकरी आणि नातेवाईकांनी तिचे अभिनंदन करत स्वागत केलंय. खोडदचे गडाचीवाडी हे समृद्धीचे गाव असून, नारायणगडाच्या पायथ्याशी तिचं घर आहे. आई मुंबई पोलीस दलात काम करीत असून, समृद्धीने इंजिनीअरिंगची डिग्री घेतली आणि त्यानंतर लहानपणापासून हवाई दलाचे आकर्षण असलेल्या वायुदलाची परीक्षा समृद्धीनं दिली आणि भारतीय वायुदलात फ्लाईंग ऑफिसर या पदावर आता तिची नियुक्ती झाली आहे.

Samriddhi appointed as a Flying Officer in the Indian Air Force


स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तिला अनेकांनी मदत केली : याबाबत समृद्धी म्हणाली की, मी लहानपणापासूनच भारतीय वायुदलात जाण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं आणि हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मला अनेकांनी मदत केली. कुठेही क्लास न लावता युट्यूबची मदत घेत लेखी परीक्षा दिली आणि ती परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर माझा इंटरव्ह्यू होता आणि तोसुद्धा क्लिअर करून आज माजी भारतीय वायुदलात फ्लाईंग ऑफिसर या पदावर नियुक्ती झाली आहे.आता माझी दुनदिगल येथे ट्रेनिंग होणार आहे. प्रत्येकाने स्वप्न बघून ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेतली पाहिजे, नक्कीच मेहनत केल्याने आपली स्वप्नं पूर्ण होतात, असं यावेळी तिनं सांगितलय.

Samriddhi appointed as a Flying Officer in the Indian Air Force


तिच्या मामाने खूप जास्त मेहनत घेतली : यावेळी समृद्धीची आई अरुणा वामन यांनी सांगितलं की, समृद्धी हिने जी स्वप्न पाहिली होती ती पूर्ण करण्यासाठी तिने खूप जास्त मेहनत घेतली आहे. या मेहनतीमध्ये तिच्या मामाने खूप जास्त मेहनत घेतली. तिला वेळोवेळी मार्गदर्शन तसेच जे काही पाहिजे ते तत्काळ उपलब्ध करून दिलंय. आज तिने जे काही यश मिळवलंय, त्याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. आज आमच्या गावचं नाव देशभर होत आहे, याचादेखील आम्हाला खूप अभिमान आहे. आमचं सर्व कुटुंब खूपच आनंदी असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

Last Updated : December 19, 2025 at 1:07 PM IST

संपादकांची शिफारस

