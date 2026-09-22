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'पुत्रयोग'च्या दाव्यानंतर चौथ्यांदा मुलगी; अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडं भक्ताची धाव

बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री यांनी कथित 'पुत्रयोगा'चा दाव्यानंतर मुलगा होईल, अशी भक्ताला आशा होती. मात्र चौथ्यांदाही मुलगी झाल्यानं या भक्तानं अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडं धाव घेतली.

Superstition Eradication Committee
हरीश देशमुख (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 5:36 PM IST

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नागपूर : बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री यांनी कथितरीत्या केलेल्या 'पुत्रयोगा'च्या दाव्यानंतर मुलगा होईल, अशी अपेक्षा असलेल्या भक्ताच्या घरी चौथ्यांदा अपत्याचा जन्म झाला. मात्र, चौथ्यांदाही मुलगी झाल्यानं या कथित दाव्याच्या सत्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहे. संबंधित भक्तानं या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे हरीश देशमुख यांना दिली. संबंधित भक्तानं दिलेल्या माहितीनुसार, तो आपल्या पत्नीला घेऊन बागेश्वर धाम इथं गेला होता. त्यावेळी पत्नीला कथितरीत्या ‘प्रेतबाधा’ असल्याचं सांगण्यात आलं. त्यानंतर त्याला देण्यात आलेल्या चिठ्ठीत 'पुत्रयोग' असल्याचा उल्लेख करण्यात आल्याचा दावा भक्तानं केला आहे.

बागेश्वर बाबांच्या या दाव्यानंतर कुटुंबात मुलगा होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, पत्नीला चौथ्यांदा अपत्य झाल्यानंतर मुलगा नव्हे, तर मुलगी जन्माला आली. त्यामुळे कथित ‘पुत्रयोगा’च्या दाव्याबाबत संबंधित भक्तानं अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीशी संपर्क साधला. तक्रारदार व्यक्ती हा झाशीचा रहिवासी आहे.

'पुत्रयोग'च्या दाव्यानंतर चौथ्यांदा मुलगी; अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडं भक्ताची धाव (ETV Bharat)

'पुत्रयोग'चा दावा नेमका कोणत्या आधारावर : अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे हरीश देशमुख यांनी या प्रकरणाची माहिती घेतली असून, अशा प्रकारच्या दाव्यांची वैज्ञानिक पद्धतीनं पडताळणी होणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. एखाद्या व्यक्तीला भविष्यात मुलगा किंवा मुलगी होईल, अशा स्वरूपाचे दावे केले जात असतील, तर त्यांची सत्यता प्रत्यक्ष पुराव्यांच्या आधारे तपासणं गरजेचं असल्याचं समितीचं म्हणणं आहे. दरम्यान, ‘पुत्रयोग’चा दावा नेमका कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या आधारावर करण्यात आला होता, याबाबत स्वतंत्रपणे पडताळणी होणं आवश्यक आहे. तसेच संबंधित चिठ्ठी आणि भक्तानं दिलेल्या माहितीसह या प्रकरणातील अन्य बाबींची सत्यता तपासल्यानंतरच अंतिम निष्कर्ष काढता येणार आहे.

बागेश्वर बाबांचा दावा फोल : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं या निमित्तानं नागरिकांनी कोणत्याही व्यक्तीकडून करण्यात येणाऱ्या भविष्यवाणी अथवा अलौकिक शक्तींशी संबंधित दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्यांची वैज्ञानिक कसोटीवर पडताळणी करावी, असं आवाहन केलं आहे. या प्रकरणामुळे धार्मिक श्रद्धा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांच्यातील चर्चेला पुन्हा एकदा वाव मिळाला असून, ‘पुत्रयोग’ सारख्या दाव्यांची वस्तुनिष्ठ आणि वैज्ञानिक पद्धतीनं तपासणी करण्याची मागणी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीकडून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणाबाबत ईटीव्ही भारतनं धीरेंद्र शास्त्री यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्या 'दरबारा'तून असं सांगण्यात आलं की ते सध्या शहराबाहेर आहेत; ते दरबारात परतल्यावर त्या कुटुंबाशी संपर्क साधतील आणि या विषयावर त्यांच्याशी चर्चा करतील.

टीप - 'ईटीव्ही भारत' कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालत नाही.

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TAGGED:

CLAIMS OF SON BLESSING RITUAL
DAUGHTER BORN FOR FOURTH TIME
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
बागेश्वर धामचे धीरेंद्र शास्त्री
SUPERSTITION ERADICATION COMMITTEE

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