राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा; 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार 36 हजार कोटींची कर्जमाफी, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची माहिती
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारकडून लवकरच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे.
Published : June 8, 2026 at 7:34 PM IST
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी कर्जमाफीबाबत सरकारने दिलेलं आश्वासन आचारसंहितेमुळं पूर्ण करता आलं नव्हतं. मात्र, आता राज्यातील शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांचे 36 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता : पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना भरणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकांमुळं लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळं निर्णय घेण्यात अडचणी आल्या होत्या. मात्र, आता 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफीसाठी लागू असलेल्या काही अटींमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. आर्थिक अडचणी असूनही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच आमदार बच्चू कडू यांनी केलेल्या हमीभावाच्या मागणीशी सरकार सहमत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
हवामानाचा अंदाज पाहूनच पेरणी करावी : यावेळी भरणे यांनी शेतकऱ्यांना पेरणीबाबतही महत्त्वाचा सल्ला दिला. 12 ते 15 जूनदरम्यान पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊनच पेरणी करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं. यंदा मान्सून उशिरा दाखल होण्याची शक्यता असून मराठवाडा आणि खान्देशातील काही भागात सर्वदूर पाऊस पडेलच असं नाही, त्यामुळं शेतकऱ्यांनी हवामानाचा अंदाज पाहूनच पेरणी करावी. मे आणि जून महिन्यात झालेल्या वादळी पावसामुळं अनेक भागातील शेतीचं नुकसान झालंय. विशेषतः जळगाव, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यांमध्ये पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. राज्यातील 24 जिल्ह्यांना अवकाळी पावसाचा फटका बसला असून सुमारे 1 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राचं नुकसान झालं आहे. घरांचंही नुकसान झाल्यानं तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळू शकेल, असं त्यांनी सांगितलं.
पेट्रोल-डिझेलप्रमाणे खतांचा तुटवडा निर्माण होणार नाही : युरियाच्या उपलब्धतेबाबत विचारले असता भरणे म्हणाले की, राज्यात सध्या युरियाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय युद्धपरिस्थितीमुळं काही अडचणी निर्माण झाल्या असल्या तरी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांकडं अतिरिक्त पुरवठ्याची मागणी करण्यात आली आहे. पेट्रोल-डिझेलप्रमाणे खतांचा तुटवडा निर्माण होईल, अशी शेतकऱ्यांची भीती असली तरी तसे होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसंच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळाला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ नाराज असल्याच्या चर्चेबाबत विचारलं असता भरणे म्हणाले की, या संदर्भातील निर्णय सुनेत्रा पवार यांनी घेतला असून तो योग्यच असेल. भुजबळ हे पक्षाचे ज्येष्ठ आणि लढवय्ये नेते आहेत. ते नाराज नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
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