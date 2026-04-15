संगमनेरमध्ये दत्तधाम सरकार प्रकरण; स्वयंघोषित गडगे महाराजांवर भोंदूगिरीचे आरोप, अंनिस आक्रमक, महाराजांनी आरोप फेटाळले
अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील एका स्वयंघोषित 'गडगे महाराज' विरोधात अंनिसने गंभीर आरोप करत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केलीय.
Published : April 15, 2026 at 1:38 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 5:47 PM IST
संगमनेर (अहिल्यानगर) : राज्यभर भोंदू अशोक खरात प्रकरण चर्चेत असतानाच, आता अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यात दत्तधाम सरकार नावाने कार्यरत असलेल्या स्वयंघोषित गडगे महाराज विरोधातही भोंदूगिरीचे आरोप पुढे येऊ लागले आहेत. वैदिक पद्धतीनं मनाची संकल्पशक्ती वाढवून कॅन्सरसारखे आजार बरे होतात असा दावा राजेंद्र गडगे यांनी केला. यानंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंनिस) आक्रमक झाली असून प्रशासनाकडं तक्रार दाखल केली आहे.
गडगे महाराज वादाच्या भोवऱ्यात : संगमनेर तालुक्यातील वडगाव पान येथे दत्तधाम सरकार नावानं आश्रम चालवणारे राजेंद्र गडगे उर्फ स्वयंघोषित 'गडगे महाराज' सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. दरबार भरवून भक्तांच्या समस्या सोडवणे, तसंच दैवी शक्तीद्वारे शारीरिक आणि मानसिक त्रास दूर करण्याचे दावे ते करत असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळं येथे मोठ्या प्रमाणात लोकांची गर्दी होत असल्याचं दिसून येतंय. गेल्या सुमारे 38 वर्षांपासून ते आपल्या वडिलोपार्जित जागेत दरबार भरवत असल्याची माहिती आहे. घरगुती तंट्यांपासून ते कॅन्सरच्या गाठीपर्यंत विविध आजारांवर येथे उपाय केले जातात. अशा चर्चांमुळं अनेकजण येथे येत असल्याचं सांगितलं जातंय. दररोज मोठ्या संख्येने लोक येथे येऊन नोंदणी करत असल्याचंही समोर आलं आहे. ध्यान-साधना आणि वैदिक पद्धतींच्या माध्यमातून आजार बरे करण्याचा दावा येथे केला जातोय.
भोंदूगिरी आणि आर्थिक शोषण : मात्र या सर्व दाव्यांमागे भोंदूगिरी आणि आर्थिक शोषण दडले असल्याचा गंभीर आरोप अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केलाय. या प्रकरणात तत्काळ कारवाई करावी अशी मागणी करत समितीने जिल्हाधिकारी आणि संगमनेर उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडं तक्रार दाखल केलीय. अंनिसच्या राज्य सरचिटणीस रंजना गवांदे यांनी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केलीय.
गडगे यांनी सर्व आरोप फेटाळले : अशा प्रकारच्या प्रकरणात मानसिक, आर्थिक आणि काहीवेळा लैंगिक शोषणाच्या घटनाही यापूर्वी समोर आल्या आहेत. अलीकडील घडामोडींमुळं पुन्हा एकदा बुवाबाजीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. या सर्व आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना राजेंद्र गडगे यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. आपण कोणतीही भोंदूगिरी करत नसून सर्व आरोप निराधार असल्याचं त्यांनी म्हटलय. तसंच कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास आपण तयार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
प्रशासन काय कारवाई करणार? : महाराजांच्या या भूमिकेनंतरही अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. आता प्रशासन या प्रकरणात काय कारवाई करते, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. संगमनेरमधील या प्रकरणामुळं भोंदूगिरी विरोधातील लढ्याला पुन्हा एकदा चालना मिळाल्याचं मानलं जात आहे. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील सीमारेषा नेमकी कुठं आखायची हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
हेही वाचा -
