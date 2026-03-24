'दत्ता मेघेंना श्रद्धांजली द्यायला नागपूरला यावे लागेल, असं कधीही वाटलं नव्हतं'-शरद पवार

राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनी नागपूरात दत्ता मेघे यांच्या कुटुंबाची सांत्वनपर भेट घेतली. यावेळी त्यांनी जुन्या आठवणी काढत भावुक प्रतिक्रिया दिली.

शरद पवार यांनी घेतली दत्ता मेघे यांच्या कुटुंबाची सांत्वनपर भेट
शरद पवार यांनी घेतली दत्ता मेघे यांच्या कुटुंबाची सांत्वनपर भेट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 24, 2026 at 8:14 PM IST

Updated : March 24, 2026 at 8:25 PM IST

नागपूर : राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनी आजारपणानंतर प्रथमच सार्वजनिक जीवनात सक्रिय झाले. त्यांनी माजी मंत्री दत्ता यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानी जात मेघे कुटुंबाचं सांत्वन केलं. दत्ता मेघे आणि शरद पवार यांच्यात जुनी मैत्री होती. यावेळी अनिल देशमुख हे देखील उपस्थित होते. एक ते दीड तास ते मेघे यांच्या निवासस्थानी थांबले होते. त्यांनी दत्ता मेघे यांच्या पत्नी आणि मुलांचं सांत्वन केलं. यावेळी आमदार समीर मेघे, सागर मेघे आणि निकटवर्तीय उपस्थित होते.


श्रद्धांजली द्यायला नागपूरला यावं असं कधीही वाटलं नव्हतं : मेघे कुटुंबियांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी नागपूरच्या प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, "गेल्या दीड महिना प्रकृती अस्वस्थ्यामुळं मी कुणाला फार काही भेटू शकलो नाही. आज पहिल्यांदा घराच्या बाहेर पडलोय. दत्ता मेघे हे माझे अंत्यत जवळचे सहकारी होते. त्यामुळं त्यांची प्रत्यक्ष भेट व्हावी, अशी इच्छा होती. पण, मला त्यांना श्रद्धांजली द्यायला नागपूरला यावे लागेल, असं कधीही वाटलं नव्हतं."

दत्ता मेघेच्या आठवणीत शरद पवार भावुक : "दत्ता मेघे यांनी आयुष्यभर शिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केला. सर्वसामान्य लोकांना शिक्षण मिळावं यासाठीचे त्यांचे योगदान कायम समाज लक्षात ठेवेल. त्यांनी संस्था, कॉलेज, विद्यालय, यातून शैक्षणिक दालन खुले केले होते. लोकांचा विचार करणारे, कुणाला नकार द्यायचा नाही अशी दत्ता भाऊंची ओळख आहे. आज ते आपल्यात नाही. त्यांनी काम केलं. त्यांच्या कामाची नोंद घेतली जाईल, मी माझ्या पक्षाच्यावतीनं आणि माझ्या परिवाराच्यावतीनं त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो, असे शरद पवार यांनी म्हटलं.

दत्ता मेघे राज्यमंत्रिपदही भूषवले होते : दत्ता मेघे यांनी नागपूर, रामटेक आणि वर्धा या लोकसभा मतदारसंघांतून चार वेळा काँग्रेसचे खासदार म्हणून प्रतिनिधित्व केलं होतं. तसेच 2002 ते 2008 या कालावधीत ते राज्यसभा सदस्यही होते. 1999 मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसची (NCP) स्थापना झाली, तेव्हा ते या पक्षाचा एक भाग होते. त्यांनी राज्यमंत्रिपदही भूषवले होते. 2014 मध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला होता.

Last Updated : March 24, 2026 at 8:25 PM IST

