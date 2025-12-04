‘दिगंबरा दिगंबरा’च्या जयघोषात दुमदुमली दत्तसंप्रदायाची राजधानी; नृसिंहवाडीत लोटला भक्तांचा सागर
'दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा'च्या जयघोषात कृष्णा आणि पंचगंगेच्या संगमावर श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी येथे दत्तजयंती सोहळा साजरा करण्यात आला आहे.
Published : December 4, 2025 at 5:36 PM IST
कोल्हापूर : श्री दत्तसंप्रदायाची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूरच्या शिरोळ तालुक्यातील श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी (Narsinhwadi Datta Temple) इथं दत्तजयंती आणि मार्गशीर्ष गुरुवाराचा दुहेरी योग साधत गुरुवारी भक्ती आणि श्रद्धेच्या महासागराने गाव दुमदुमून गेलं. ‘दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’च्या अखंड जयघोषात कृष्णा आणि पंचगंगा नदीसंगमावरील या ऐतिहासिक दत्तक्षेत्रावर पहाटेपासूनच भाविकांनी गर्दी केली.
पहाटेपासून दर्शनासाठी अलोट गर्दी : दत्त जयंतीनिमित्त मध्यरात्रीपासूनच शिरोळ, कुरुंदवाड, आसपासच्या गावासह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात येथून हजारो भाविक पदयात्रेने ‘श्री गुरुदेव दत्त’ नामजप करत कोल्हापुरातील नृसिंहवाडीत दाखल होत झाले होते. पहाटे चार वाजताच काकड आरती, भुपाळी, षोडशोपचार पूजा, पंचामृत अभिषेक आणि महापूजा अशा पारंपरिक विधींनी मंदिर परिसर दत्तमय झाला होता. दिवसभरात पाच ते सहा लाख भाविक दर्शनासाठी येतील, असा प्रशासन आणि देवस्थान समितीकडून अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
धार्मिक कार्यक्रमांची सलग रेलचेल : दत्तजयंतीनिमित्त गेल्या सात दिवसापासून मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रमांची अखंड मालिका सुरू असून काकड आरती, अभिषेक, महापूजा, धुपारती, पालखी सोहळा या नित्य विधींबरोबरच प्रवचन, कीर्तन, भजन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी वातावरण भारून गेले आहे. दुपारी पवमान पठण, पंचपदी कीर्तनानंतर दुपारी चार वाजता श्रींची उत्सवमूर्ती गाभाऱ्यात आणण्याची पारंपरिक प्रक्रिया पार पडली. सायंकाळी पाच वाजता हजारो भाविकांच्या जयघोषात दत्त जन्मकाळ सोहळा पार पाडण्याची मुख्य आकर्षणाची तयारी सकाळपासूनच करण्यात आली होती, अशी माहिती श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी येथील मंदिराचे मुख्य पुजारी अनंत पुजारी यांनी दिली.
उत्सवाचा मान राजोपाध्ये कुटुंबाकडं : यंदाच्या दत्तजयंती महोत्सवाचा मान परंपरेप्रमाणे राजोपाध्ये कुटुंबातील विनोद पुजारी आणि बंधूंकडं असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि दत्त देवस्थानच्या सहकार्याने संपूर्ण कार्यक्रमाचं नियोजन करण्यात आलं आहे. छत्रपती घराण्याच्या परंपरेतून आकार घेतलेल्या नृसिंहवाडी दत्तजयंती सोहळ्याला मानकरी पद लाभणे हा विशेष मान मानला जात असून, प्रत्येक आठ वर्षांनी हा मान पुजारी कुटुंबातील वेगवेगळ्या घराण्यांना मिळत असतो. जन्मकाळानंतर श्रींचा पाळणा राजोपाध्ये यांच्या निवासस्थानी दर्शनासाठी ठेवण्याची तयारी देखील सुरू होती.
सुरक्षा, वाहतूक सुविधेचे योग्य नियोजन : लाखोंच्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस विभागाने मंदिर परिसर, कृष्णा–पंचगंगा संगम घाट आणि संपूर्ण गावात कडेकोट बंदोबस्त ठेवला आहे. शिरोळ पोलिसांनी एकेरी वाहतूक लागू करून वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ तैनात केले. तर नदीपात्रात अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी व्हाईट आर्मी, वजीर रेस्क्यू फोर्सचे जवान आणि स्थानिक नावाडी दिवसभर सतत गस्त घालत आहेत. ग्रामपंचायतीकडून पिण्याचे पाणी, विश्रांती शेड, शौचालये, आरोग्यसेवा तर एस.टी. विभागाकडून अतिरिक्त बस गाड्या अशी सोय करून भाविकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज राहिल्या. तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी नदीपात्रात 30 जवान, मंदिर परिसरात 40 जवान आणि ग्रामपंचायत परिसरात 50 जवान तैनात ठेवण्यात आले होते, असे वजीर रेस्क्यू फोर्सचे शिरोळ तालुका आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख रऊफ पटेल यांनी सांगितलं.
सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी उत्सवाला रंग : दत्त मंदिर, संगम घाट आणि मुख्य रस्त्यांवर आकर्षक फुलसजावट, देखावे आणि प्रकाश योजनेने संपूर्ण नृसिंहवाडी नगरी सजली आहे. संध्याकाळी भजन, भक्तिगीत, कीर्तन आणि ‘गुरुनामाची ओढ’सारखे विशेष सांगीतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असून नामांकित भजनी मंडळं आणि कलाकार भक्तांना अध्यात्मिक मेजवानी देत आहेत. दरम्यान दत्त जयंतीनिमित्त ‘दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’च्या अखंड नामघोषात नृसिंहवाडी नगरी अक्षरशः भक्तिरसात न्हाऊन निघाल्याचं चित्र दिवसभर पाहायला मिळालं.
