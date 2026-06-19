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सहा खासदार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेल्याबद्दल सोलापुरात 'गद्दार' खासदारांचा दशक्रिया विधी

उद्धव ठाकरे पक्षाच्या शिवसैनिकांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत 6 खासदारांवर "गद्दारी" केल्याचा आरोप केला आणि त्यांच्या नावाचा प्रतीकात्मक 'दशक्रिया विधी' घालून संताप व्यक्त केला.

सोलापुरात 'गद्दार' खासदारांचा दशक्रिया विधी
सोलापुरात 'गद्दार' खासदारांचा दशक्रिया विधी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 19, 2026 at 5:03 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 5:46 PM IST

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सोलापूर - महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या आहेत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारानी शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षात गेल्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे. शिवसेना उबाठा पक्षाच्या 9 पैकी 6 खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना शिंदे पक्षात प्रवेश केला, त्यासाठी स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. या मोठ्या राजकीय बंडखोरीचे ('ऑपरेशन टायगर') तीव्र पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटत आहेत. सोलापूरमधील उद्धव ठाकरे पक्षाच्या शिवसैनिकांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत या 6 खासदारांवर "गद्दारी" केल्याचा आरोप केला आणि त्यांच्या नावाचा प्रतीकात्मक 'दशक्रिया विधी' घालून संताप व्यक्त केला. याप्रसंगी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उध्दव ठाकरेंच्या चिन्हावर निवडून आले आणि गद्दार केली - शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे सोलापुरातील नेते महेश धाराशिवकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, हे सहा खासदार उद्धव ठाकरेंच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत. त्यांनी उद्धव ठाकरेंसोबत गद्दारी केली, खाल्लेल्या मिठाला जागायला पाहिजे होतं, मात्र सहा खासदारांनी गद्दार केली. त्यामुळे आम्ही त्याचं पिंडदान केलं अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिवसैनिकांनी दिली आहे.

सोलापुरात 'गद्दार' खासदारांचा दशक्रिया विधी (ETV Bharat)

शिवसेनेच्या वर्धापन दिनालाच शिवसेनेच्या खासदारांचा दशक्रिया विधी - 19 जून 1966 रोजी शिवसेना पक्षाची स्थापना झाली होती. दरवर्षी तमाम शिवसैनिक महाराष्ट्र राज्यात शिवसेनेचा वर्धापन दिन साजरा करतात. मात्र यावर्षी सोलापुरातील शिवसैनिकांनी सिद्धेश्वर मंदिरात पूजा करून वर्धापन दिन साजरा केला. काही वेळानंतर उद्धव ठाकरेंच्या जुन्या शिवसैनिकांनी सहा खासदारांचा दशक्रिया विधी केला.

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Last Updated : June 19, 2026 at 5:46 PM IST

TAGGED:

DASHAKRIYA VIDHI
दशक्रिया विधी
ऑपरेशन टायगर
एकनाथ शिंदे
SHIVSENA

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