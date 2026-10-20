ठाकरेंचा दसरा मेळावा 2026 : "लॉरेन्स बिश्नोई अस्तित्वातच नाही, अमित शाह हेच लॉरेन्स बिश्नोई आहेत," - संजय राऊतांचा घणाघात
मुंबईतील शिवाजी पार्कवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा दसरा मेळावा सुरू आहे.
Published : October 20, 2026 at 7:40 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 8:15 PM IST
मुंबई : मुंबईतील शिवाजी पार्कवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या दसरा मेळाव्याची जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून शिवसैनिक मुंबईत दाखल झाले असून, उद्धव ठाकरे मेळाव्यातून काय संदेश देणार? याकडे शिवैसनिकांचं अन् राज्याचे लक्ष लागलं आहे.
एकच दिवस वाघासरखं जगा असं शिवसेनाप्रमुख सांगायचे : उद्धव ठाकरे
"शंभर दिवस शेळीसारखं जगण्यापेक्षा, एक दिवस वाघासारखं जगा," असं शिवसेनाप्रमुख म्हणत असत. "कोंबडीसारखे जगू नका वाघाच्या ऐटीत जगा, भले एका दिवसासाठी का होईना, पण जगा," असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.
शिवसेनाप्रमुखांचे जन्मशताब्दी वर्ष आणि शिवाजी पार्कच्या नामकरणाचे वर्ष एकच :
शिवसेनाप्रमुखांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची परंपरा ही हिरकमहोत्सवी परंपरा आहे. यंदा हा हिरकमहोत्सवी मेळावा आहे. प्रबोधनकारांनी नवरात्रोत्सव सुरू केला, त्याचेही हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे.
ज्या शिवाजी पार्कातून शिवसेनाप्रमुखांनी पहिल्यांदा शिवगर्जना केली आणि पहिला दसरा मेळावा याच शिवतीर्थावर झाला, त्या मैदानाला शिवाजी पार्क हे नाव देऊनही १०० वर्षे झाली आहेत. हा चांगला योगायोग आहे. शिवसेनाप्रमुखांचे जन्मशताब्दी वर्ष आणि शिवाजी पार्कच्या नामकरणाचे वर्ष एकच आहे. म्हणजेच, मैदानासाठी नेता आणि नेत्यासाठी मैदान हे एकाच वर्षी जन्माला आलं.
राहुल गांधींना 'पप्पू' ठरवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले; संजय राऊतांची टीका
राहुल गांधींना 'पप्पू' ठरवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. पण या जेन झीने एक रुपयाही खर्च न करता नरेंद्र मोदींना 'छप्पन इंच का छोटा बंदर' केलं. जेन झीच्या आंदोलनातील माझी आवडती गोष्ट म्हणजे एका मुलीने म्हटलं, 'बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा और घर का बेटा मोदी-मोदी बोल रहा है.'
"लॉरेन्स बिश्नोई अस्तित्वातच नाही, अमित शाह हेच लॉरेन्स बिश्नोई आहेत," - संजय राऊतांचा घणाघात
शिवसेना एकच, ती म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंची. हा टिकाऊ माल आहे आणि विकाऊ माल तिकडे आहे. तिकडे काय आहे, तर अमित शाहांचा दांडिया आहे. ते तिथे दांडिया खेळत बसले असतील. विचार नाही, संघर्ष नाही. महाराष्ट्र, देश आणि स्वाभिमान यांबाबत कोणतीही भूमिका नाही. विचार आणि महाराष्ट्र धर्म इथे आहे. इथे प्रत्येकाच्या हातात बांबू आहे, तो कुठे जाईल, हे सांगता येणार नाही. मी गद्दारांबद्दल बोलत आहे.
सुषमा ताईंचं भाषण जोरदार झालं आहे. मुंबईतील अंडरवर्ल्डविषयी आम्हाला माहिती आहे. आम्हीही त्याच वातावरणात वाढलो आहोत. हत्यार काढून कुठे चालवायचं, याची आम्हालाही माहिती आहे.
लॉरेन्स बिश्नोई आहे कुठे? लॉरेन्स बिश्नोई अस्तित्वातच नाही, अमित शाहच लॉरेन्स बिश्नोई आहेत. या देशाचा गृहमंत्री, ज्याच्यावर कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे, तोच एक माफिया आहे. लॉरेन्स बिश्नोईचं नाव आहे; पण या देशातील माफियांची टोळी कोणी चालवत असेल, तर तो गुजरातचा अमित शाह आहे. तोच लॉरेन्स बिश्नोई आहे. म्हणूनच आम्हाला रेजिम चेंज करायचा आहे. त्यांना असं म्हटलं की त्रास होतो.
बिश्नोई गँग राज्याच्या गृहमंत्रालयाची लायकी काढत आहे - सुषमा अंधारे :
बिश्नोई गँग राज्याच्या गृहमंत्रालयाची लायकी काढत आहे. मुंबईत होणाऱ्या हल्ल्यांची बिश्नोई गँग खुलेआम जबाबदारी घेत आहे. आम्ही कालही हल्ला केला होता, आजही केला, काय केलं तुम्ही कायदा आणि सुव्यवस्थेचं?
बिश्नोई गँगचा अभ्यास केला, तेव्हा लक्षात आलं की लॉरेन्स बिश्नोई ज्या जेलमध्ये आहे, ती गुजरातमधील साबरमती जेल आहे. गुजरातमध्ये सत्ता कोणाची? भाजपाची. गुजरातच्या जेलमध्ये बसून लॉरेन्स बिश्नोई गँग चालवतोय, मग गृहमंत्री कुठे आहेत? अनमोल बिश्नोई तिहार जेलमध्ये आहे. या सगळ्या घटना घडल्या कुठे? महाराष्ट्रात. महाराष्ट्रात सत्ता कोणाची?
जेव्हा आम्ही या देशात घडणाऱ्या घटनांवर प्रश्न विचारतो, तेव्हा आम्हालाच कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवणारं ठरवलं जातं. आम्ही मतचोरीबद्दल प्रश्न विचारत आहोत. या देशातील १३ कोटी जनतेच्या मतांच्या चोरीबद्दल आम्ही प्रश्न उपस्थित करत आहोत. आमच्या मतांची मोजणी झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.
तुमची ईडीची कार्यालयं हजारो-लाखो कोटी रुपयांच्या नोटांची मोजणी करतात. अगर आप हमारे नोट गिनते हो ना, तो आपको हमारे वोट भी गिनने पड़ेंगे!
आम्ही हा प्रश्न विचारायला जातो, तेव्हा आमच्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवल्याचा आरोप केला जातो. पण देवेंद्रजी, कायदा आणि सुव्यवस्था कोणी बिघडवली? सांगा, कायदा आणि सुव्यवस्था कोणी बिघडवली? असा सवाल सुषमा अंधारेंनी केला.
‘सरसकट मदत देणार, तर पंचनाम्यांचं नाटक कशाला?’- कैलास पाटील :
धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांच्या भाषणानं यंदाच्या दसरा मेळ्यावाची सुरुवात झाली. यावेळी त्यांनी दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीवरून सरकारवर टीका केली. “दुष्काळग्रस्त भागाच्या पाहणीवेळी टेबलावर सोयाबीन ठेवून पाहणी करण्यात आली,” असा आरोप त्यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी पाहणीनंतर परिस्थिती बिकट असल्याचं मान्य करून सरसकट मदत देण्याचं सांगितलं, तर पंचनाम्यांचा आग्रह कशासाठी, असा सवाल कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला. तसेच, नमो शेतकरी योजनेचे दोन हप्ते थकले असल्याचा दावा करत, नवीन घोषणा करण्याआधी शेतकऱ्यांना थकीत हप्ते द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.