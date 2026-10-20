आज दसरा मेळाव्यांचा महासंग्राम! उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंच्या भाषणाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष
उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे हे दसरा मेळाव्याच्या माध्यमातून आपल्या समर्थकांना मार्गदर्शन करतात. त्यामुळे शिवसेनेच्या राजकीय परंपरेतील हा महत्त्वाचा दिवस मानला जातो.
Published : October 20, 2026 at 1:26 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाचं स्थान असलेल्या शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची परंपरा गेल्या सहा दशकांपासून सुरू आहे. सुरुवातीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे हे दसरा मेळाव्याच्या माध्यमातून आपल्या समर्थकांना मार्गदर्शन करतात. त्यामुळे शिवसेनेच्या राजकीय परंपरेतील हा महत्त्वाचा दिवस मानला जातो.
यंदाही शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या दसरा मेळाव्यांची जोरदार चर्चा असून, दोन्ही ठिकाणी जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा दसरा मेळावा आज (20 ऑक्टोबर) दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानावर होणार आहे. या मेळाव्यात उद्धव ठाकरे काय बोलणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचं लक्ष लागलं आहे. मेळाव्यासाठी भव्य व्यासपीठ उभारण्यात आलं असून, त्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि मीनाताई ठाकरे यांचे छायाचित्र लावण्यात आलं आहे.
दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा दसरा मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर होणार आहे. या मेळाव्याचीही तयारी पूर्ण झाली आहे. एकनाथ शिंदे आपल्या भाषणातून कोणते मुद्दे मांडणार आणि शिवसैनिकांना काय संदेश देणार? याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.
शिवतीर्थावर ठाकरेंचा मेळावा :
दादर येथील शिवसेनेचे पारंपरिक दसरा मेळाव्याचं ठिकाण असलेल्या शिवाजी पार्क अर्थात शिवतीर्थावर यंदाही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा मेळावा होणार आहे. या मेळाव्यासाठी हजारो शिवसैनिक उपस्थित राहण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा दसरा मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को मैदानावर होणार आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे यांच्या मेळाव्यात यंदा सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि सेलिब्रिटींचे कार्यक्रम रद्द करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, यंदा उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे राजकीयदृष्ट्या आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. वर्षभरात विविध मोर्चे आणि बैठकांमध्ये दोघांनीही प्रत्यक्ष सहभाग घेतला. ठाकरे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मिसळत नसल्याच्या टीकेला पिता-पुत्रांनी जनतेत जाऊन उत्तर दिलं. तसेच, युवकांचा मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचंही दिसून आलं. त्यामुळे दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे कोणते मुद्दे मांडणार? याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
नाशिकहून हजारो शिवसैनिक मुंबईत दाखल :
उद्धव ठाकरे यांच्या दसरा मेळाव्यासाठी मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भासह राज्याच्या विविध भागांतून शिवसैनिक मुंबईत दाखल होत आहेत. विशेषतः नाशिकहून मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक शिवाजी पार्कवर येत आहेत.
दरम्यान, यावेळी नाशिकहून आलेले शिवसैनिक दिनेश लहाने म्हणाले, “दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आम्ही शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला आलो आहोत. बाळासाहेब ठाकरेंवर आमची श्रद्धा आहे. त्यामुळे आम्ही ठाकरेंची साथ कधीही सोडणार नाही. शिवसेनेत फूट पडलेली नाही, नेते गेले आहेत; शिवसैनिक मात्र आहे तिथेच आहेत.”
“आम्ही पहाटे तीन वाजता नाशिकहून निघालो. आमच्यानंतरही नाशिकहून आणखी काही लोक मुंबईकडे येत आहेत. हजारोंच्या संख्येनं शिवसैनिक मुंबईत दाखल होत आहेत,” असंही दिनेश लहाने यांनी सांगितलं.