दुष्काळाचा झेंडूला फटका; ऐन सणासुदीत फुलांचे दर दोनशे पार!
रायगडमध्ये पावसाअभावी झेंडूच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. नवरात्रोत्सव आणि दसऱ्यामुळं (Dussehra 2026) मागणी वाढल्याने झेंडूचे (Marigold Price) दर 200 रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचले आहे.
Published : October 19, 2026 at 6:05 PM IST
रायगड : जिल्ह्यात पावसानं पाठ फिरवल्यानं दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचा फटका आता झेंडूच्या फुलांच्या उत्पादनालाही बसू लागला आहे. नवरात्रोत्सवात देवीच्या पूजेसाठी आणि धार्मिक कार्यक्रमांसाठी झेंडूच्या फुलांना मोठी मागणी असते. मात्र, पाण्याअभावी झेंडूची रोपं सुकल्यानं आणि उत्पादनात घट झाल्यानं बाजारपेठेत फुलांची आवक कमी झाली आहे. परिणामी, दरवर्षी 100 ते 120 रुपये प्रतिकिलो दरानं मिळणारा झेंडू यंदा थेट 200 रुपये प्रतिकिलोपेक्षा अधिक दरानं विकला जात आहे, अशी माहिती फुलविक्रेते महेश पाटील यांनी दिली.
ग्राहकांच्या खिशाला झळ : मंगळवारी दसरा (Dussehra 2026) असल्यानं झेंडूच्या फुलांना मोठी मागणी आहे. वाढलेल्या दरांमुळं सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला चांगलीच झळ बसत आहे. एकीकडं दुष्काळी परिस्थितीमुळं शेतकरी अडचणीत आला आहे. तर दुसरीकडं महागड्या फुलांची खरेदी करताना ग्राहकांनाही आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
नवरात्रोत्सवाच्या काळात झेंडूला मोठी मागणी : नवरात्रोत्सव म्हटलं की, देवीच्या पूजेसाठी झेंडूच्या फुलांना विशेष महत्त्व असतं. मंदिरांची सजावट, देवीला अर्पण करण्यासाठी फुलांचे हार तसेच विविध धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये झेंडूचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळं नवरात्रोत्सवाच्या काळात झेंडूला मोठी मागणी असते. ही मागणी लक्षात घेऊन अनेक शेतकरी झेंडूची लागवड करतात. मात्र, यंदा ऐन हंगामात पावसानं दडी मारल्यानं झेंडू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
झेंडूच्या दरात दुप्पट वाढ : पाण्याअभावी झेंडूची रोपे सुकून गेली असून काही ठिकाणी रोपे कोलमडल्यानं फुलांचं उत्पादन घटलं आहे. जवळपास 20 ते 30 टक्के रोपांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळं बाजारपेठेत झेंडूच्या फुलांची आवक कमी झाली आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी पडत आहे. याचाच परिणाम फुलांच्या दरावर झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा झेंडूच्या दरात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. गतवर्षी 100 ते 120 रुपये प्रतिकिलो दरानं मिळणारा झेंडू यंदा 200 रुपये प्रति किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक दरानं विकला जात आहे. घाऊक बाजारात दर वाढल्यानं किरकोळ बाजारातही ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.
झेंडूची विक्री 200 रुपये प्रतिकिलो दराने : पावसाअभावी झेंडूच्या शेतीचे मोठे नुकसान झालं आहे. जवळपास 20 ते 30 टक्के रोपे कोलमडल्यानं उत्पादनात घट झाली आहे. फुलांची आवक कमी झाल्यामुळं घाऊक बाजारातील दर वाढले असून, त्याचा परिणाम किरकोळ विक्रीवरही झाला आहे. यंदा झेंडूची विक्री 200 रुपये प्रति किलो दराने करावी लागत असल्याचं फुलविक्रेते महेश पाटील यांनी सांगितलं. दरम्यान, नवरात्रोत्सव आणि दसऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर झेंडूच्या फुलांना मोठी मागणी असल्यानं दर आणखी वाढण्याची शक्यता ग्राहकांकडून व्यक्त केली जात आहे. देवीच्या पूजेसाठी आवश्यक असलेली फुले महाग झाली असली तरी भाविकांकडून गरजेनुसार खरेदी केली जात आहे. मात्र, वाढलेल्या दरांमुळं सर्वसामान्य ग्राहकांच्या बजेटवर परिणाम होत आहे.
- नवरात्रोत्सवात फुलांची खरेदी महागली : एकंदरीत, पावसाअभावी शेतीच्या उत्पादनावर झालेल्या परिणामाचे पडसाद आता थेट बाजारपेठेत उमटू लागले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीमुळं शेतकऱ्यांचं उत्पादन घटलं आहे. बाजारातील आवक कमी झाली. झेंडूच्या दरानं दोनशे रुपयांचा टप्पा ओलांडल्यानं नवरात्रोत्सवात फुलांची खरेदी महागली आहे.
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