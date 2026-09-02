गुळासह आयुर्वेदिक घटकांचा वापर करून तयार केले डार्क चॉकलेट; लॉकडाऊनमध्ये सूचलेल्या कल्पनेनंतर तरुणीची उद्योगविश्वात भरारी
कोरोनाच्या काळात सूचलेल्या एका कल्पनेचं एका उद्योगात रुपांतरण करण्यात पुण्यातील तरुणीला यश आलं आहे. वाचा, तिच्या उद्योगाची स्टोरी.
Published : September 2, 2026 at 7:49 PM IST|
Updated : September 2, 2026 at 8:12 PM IST
पुणे : लहान मुलांना चॉकलेट देण्याचे अनेक पालक टाळतात. पण, त्यांच्या आग्रहापुढे अनेकवेळा नाईलाज होतो. कारण, त्यांच्याकडं चॉकेलटला दुसरे पर्याय नसतात. पण, पुण्यातील तरुणीनं साखर आणि मैदा यांचा वापर न करता चॉकलेटचे उत्पादन घेतले आहे. विशेष म्हणजे त्यात लहान मुलांसाठी लाभदायक असलेल्या आयुर्वेदिक घटकांचा वापर केल्याचा दावा उद्योजक तरुणीनं केला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली हॉटेल्स आणि उत्पादकांवर धडक कारवाई सुरू आहे. अशा परिस्थिती नागरिकांमध्ये चांगल्या अन्नाबाबत आणि भेसळीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे भेसळ नसलेल्या आणि दर्जेदार चांगल्या अन्नपदार्थांना नागरिक प्राधान्य देत आहेत. असे असताना पुण्यातील रुचा रोकडेनं सॉन्ते फूड्स या स्टार्टअपच्या माध्यमातून गुळ आणि आयुर्वेदिक घटकांवर आधारित डार्क चॉकलेट आणि मिलेट बिस्कीटचं उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली आहे.
चॉकलेट हा लहान मुलांच्या आवडीचा सर्वात अधिक पदार्थ असतो. गेल्या काही काळापासून डार्क चॉकलेटचं फॅड आलं आहे. लहान मुलांना डार्क चॉकलेट हे खूप आवडू लागलं आहे. लहान मुलांसाठी मिळणाऱ्या बहुतांश चॉकलेट्स आणि बिस्किटांमध्ये अतिरिक्त साखर, मैदा आणि आरोग्याला घातक असणारे पाम तेल पाहायला मिळते. ही बाब लक्षात घेत याला पौष्टिक आणि भारतीय खाद्यसंस्कृतीला साजेसा पर्याय देण्यासाठी वेगळं उत्पादन घेण्याचा निर्णय घेतला. पुण्यातील रुचा रोकडे यांनी एमबीएचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर गुळ आणि आयुर्वेदिक घटकांवर आधारित डार्क चॉकलेट बनवायला सुरुवात केली. त्यांच्या या स्टार्टअपला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
मुलांच्या बुद्धीसाठी आणि त्याच्या वाढीसाठी खूप महत्त्वाचे- याबाबत रुचा रोकडे म्हणाल्या की, आम्ही 'सॉन्ते फूड्स' नावाचे स्टार्टअप सुरू केलं आहे. आमचे दोन उत्पादने आहेत. पहिले उत्पादन हे गुळापासून बनविलेलं चॉकलेट आहे. त्यात साखर वापरलेली नाही. दुसरं मिलेट बिस्कीटचे उत्पादन आहे. यात मैद्याचा कोणताही वापर केलेला नाही. लहान मुलांना चॉकलेट खूप आवडतात. आम्ही जे डार्क चॉकलेट बनवलं आहे, त्यात पामतेल तसेच साखर नाही. रिअल कुकु बटर तसेच गुळ वापरला आहे. तसेच यामध्ये 11 आयुर्वेद घटक वापरले आहेत. यात शंखपुष्पी, शतावरी आणि मुलांच्या बुद्धीसाठी आणि त्याच्या वाढीसाठी खूप महत्त्वाचं आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
असा सुरू झाला प्रवास...- त्या पुढे म्हणाल्या की, उत्पादनाची सुरुवात ही कोरोना काळापासून झाली. जेव्हा लॉकडाऊन सुरू होते, तेव्हा सर्वच लोक हे घरी होते. तेव्हा लोकांना आरोग्याबाबतचं महत्त्व कळालं. तेव्हा माझं नुकतंच एमबीए झालं होतं. मी विचार केला की माणसाचं आरोग्य, खात असलेल्या अन्नपदार्थांवर अवलंबून असतं. लहान मुलांना तर गोड पदार्थ आणि चॉकलेट खूप आवडतात. चॉकलेटबाबत माहिती घेतली असता या चॉकलेटमध्ये साखर, पाम तेल असल्याचं समोर आलं. ते लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असते. यावर काम सुरू करून आम्ही गुळ आणि आयुर्वेदचा वापर करून चॉकलेट तयार केलं. ते सध्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असून त्याला चांगली मागणी आहे.
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