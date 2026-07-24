डाळिंब बागेवर चोरांचा दरोडा! काढणीला आलेली सुमारे 2 टन डाळिंबं लंपास, शेतकऱ्याचं लाखोंचं नुकसान, पोलिसांकडून तपास सुरू
राहात्याच्या दहेगाव शिवारात विलास दंडवते यांच्या बागेतून काढणीला आलेल्या दर्जेदार डाळिंबांची 15 ते 20 जणांच्या टोळीनं चोरी केल्यानं शेतकऱ्याचं मोठं नुकसान झालं आहे.
Published : July 24, 2026 at 2:55 PM IST
अहिल्यानगर : राहाता तालुक्यातील दहेगाव साकुरी रोड परिसरातील शेतकरी विलास दंडवते यांच्या डाळिंबाच्या बागेवर अज्ञात चोरट्यांनी मध्यरात्री धाडसी दरोडा टाकला. दरोडा टाकलेल्या चोरट्यांनी काढणीला आलेली सुमारे दोन टन डाळिंबं चोरल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळं शेतकऱ्याचं सुमारे 7 ते 8 लाख रुपयांचं आर्थिक नुकसान झालं आहे. या घटनेमुळं परिसरातील डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
तयार झालेल्या डाळिंबावर चोरांचा डल्ला : राहाता तालुक्यातील दहेगाव शिवारातील गट क्रमांक 261/3 मध्ये विलास दंडवते यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये सुमारे 950 डाळिंबाची झाडे लावली होती. यंदा बागेला चांगला बहर आला होता. प्रत्येकी 400 ते 500 ग्रॅम वजनाची दर्जेदार डाळिंबं झाडांवर होती. बाजारात या डाळिंबांना 200 ते 250 रुपये प्रति किलो असा चांगला भाव मिळत होता. काढणीला अवघे पंधरा दिवस बाकी असतानाच, 22 जुलैला दंडवते दाम्पत्य दिवसभर बागेत काम करून सायंकाळी घरी परतलं. रात्री उशिरा बागेची पाहणी केली त्यावेळी सगळं सुरळीत होतं. मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी बागेत गेल्यावर झाडांवरील तयार फळं गायब झाल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आले. अनेक झाडांच्या फांद्या मोडलेल्या होत्या. तर फळं बांधण्यासाठी वापरलेल्या दोऱ्या रिकाम्या अवस्थेत दिसून आल्या. चोरट्यांनी संपूर्ण नियोजन करून मोठ्या प्रमाणात डाळिंबं तोडून नेल्याचे शेतकरी विलास दंडवते यांच्या लक्षात आलं. अंदाजानुसार 15 ते 20 जणांच्या टोळीनं मोठ्या वाहनाच्या सहाय्यानं गोण्यांमध्ये डाळिंबे भरून नेली असावीत असा संशय शेतकरी विलास दंडवते यांनी व्यक्त केला आहे.
पोलीस तपास सुरू : या संदर्भात शेतकरी विलास दंडवते यांनी राहाता पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. राहाता पोलीस ठाण्याचे अधिकारी सरोदे व त्यांच्या पथकानं घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलिसांनी पंचनामा करून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, मुख्य रस्त्यांवरील हालचाली, संशयित वाहनं आणि मोबाईल टॉवर लोकेशनच्या माध्यमातून तपास सुरू केला आहे. याप्रकरणी राहाता पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींचा शोध सुरू आहे.
मला न्याय मिळवून द्यावा : "माझ्या शेतात डाळिंब चोरीची ही पहिलीच घटना घडली आहे. मी यापूर्वी माझ्या शेतात द्राक्षबाग केलेली होती. ती काढून डाळिंबाची लागवड केली होती. वर्षभर केलेले कष्ट आणि लाखो रुपयांची गुंतवणूक एका रात्रीत उद्ध्वस्त झाली. डाळिंबाची फळं रात्री सहज दिसतात. त्यामुळं चोरांनी त्याचा फायदा घेतला. अशा प्रकारे काढणीला आलेला माल चोरीला गेल्यामुळं आमच्यावर मोठे आर्थिक संकट कोसळलं आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून पोलिसांना तपास जलदगतीनं पूर्ण करण्याच्या सूचना द्याव्यात. तसंच आरोपींना तातडीनं अटक करून मला न्याय मिळवून द्यावा," अशी मागणी शेतकरी विलास दंडवते यांनी केली आहे.
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