दहीहंडीच्या थराराला दुखापतीची किनार! मुंबईत 306 गोविंदा जखमी, सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह
दहीहंडीच्या थराराला दुखापतींची किनार लागली आहे. दहीहंडी उत्सवात अनेक गोविंदा जखमी झाले आहेत.
Published : September 6, 2026 at 9:55 AM IST
मुंबई : लाखो रुपयांच्या बक्षिसांसाठी मुंबई आणि उपनगरांत शनिवारी रंगलेल्या दहीहंडीच्या थराराला दुखापतींची किनार लागली. मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत मुंबईतील विविध सरकारी आणि मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तब्बल ३०६ गोविंदा जखमी झाले आहेत. यापैकी ४९ गोविंदांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून ५५ जणांवर उपचार सुरू आहेत. उपचारानंतर २०२ गोविंदांना घरी सोडण्यात आले आहे.
शहरातील रुग्णालयांमध्ये एकूण १५४ गोविंदा जखमी झाले. त्यापैकी २९ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, ३१ जणांवर उपचार सुरू असून ९४ जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले. पूर्व उपनगरातील रुग्णालयांमध्ये ५७ गोविंदा जखमी झाले. त्यापैकी ११ जणांना दाखल करण्यात आले असून ४६ जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले. तर पश्चिम उपनगरातील रुग्णालयांमध्ये ९५ गोविंदा जखमी झाले. त्यापैकी नऊ जणांना दाखल करण्यात आले, २४ जणांवर उपचार सुरू असून ६२ जणांना घरी सोडण्यात आले.
केईएममध्ये सर्वाधिक ५५ जखमी - रुग्णालयनिहाय आकडेवारीत केईएम रुग्णालयात सर्वाधिक ५५ गोविंदा जखमी झाल्याची नोंद आहे. यापैकी १८ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, तर ३७ जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले. सध्या उपचाराधीन गोविंदांची संख्या शून्य आहे.
राजावाडी रुग्णालयात २८ गोविंदा जखमी झाले. त्यापैकी ११ जणांना दाखल करण्यात आले असून १७ जणांना घरी सोडण्यात आले.
नायर रुग्णालयात २५ गोविंदा जखमी झाले. त्यापैकी तीन जणांना दाखल करण्यात आले असून २२ जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले.
पोतदार रुग्णालयात २० गोविंदा जखमी झाले. या सर्व २० जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले.
भाभा रुग्णालयात १८ गोविंदा जखमी झाले. त्यापैकी दोन जणांना दाखल करण्यात आले असून १६ जणांना घरी सोडण्यात आले.
सायन रुग्णालयात १६ गोविंदा जखमी झाले. त्यापैकी चार जणांना दाखल करण्यात आले असून चार जणांवर अद्याप उपचार सुरू आहेत. चार जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले.
हिंदुजा रुग्णालयात १४ गोविंदा जखमी झाले. त्यापैकी दोन जणांना दाखल करण्यात आले असून १२ जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले.
उपचारासाठी महापालिकेची यंत्रणा सज्ज - दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने यंदा आपल्या आरोग्य यंत्रणेला सज्ज ठेवले होते. प्रमुख महापालिका रुग्णालयांसह उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये गोविंदांसाठी खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. जखमी गोविंदांना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालयांमध्ये विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती.
दिवसभरात मानवी मनोरे कोसळणे, घसरून पडणे तसेच हात-पाय, डोके, मान आणि पाठीला दुखापत होण्याच्या घटना घडल्या. त्यामुळे विविध रुग्णालयांच्या आपत्कालीन विभागांमध्ये जखमी गोविंदांची मोठी गर्दी झाली.
सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह - दहीहंडीपूर्वी गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा जॅकेट, सुरक्षा दोर, हार्नेस, पुली आणि अन्य सुरक्षा साधनांचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्ष दहीहंडीच्या ठिकाणी या सुरक्षा उपाययोजनांची अंमलबजावणी कितपत झाली, हा प्रश्न ३०६ गोविंदांच्या दुखापतीनंतर पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
विशेषतः उंच मानवी मनोरे उभारताना गोविंदांच्या खाली सुरक्षित जागा, सुरक्षा जाळी किंवा इतर संरक्षणात्मक उपाय, प्रशिक्षित स्वयंसेवक, वैद्यकीय पथक आणि रुग्णवाहिका यांची पुरेशी व्यवस्था होती का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
पावसामुळे अनेक ठिकाणी रस्ते आणि परिसर निसरडे झाले होते. अशा परिस्थितीत उंच मानवी मनोरे उभारताना घसरण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे पृष्ठभागाची सुरक्षितता आणि गोविंदांना पडताना होणारी दुखापत कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणेही महत्त्वाचे होते.
वाहतूक व्यवस्थेवरही ताण - मुंबईतील मोठ्या दहीहंडी उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी विविध भागांतील वाहतुकीत बदल केले होते. मोठ्या मैदानांजवळ आणि मुख्य रस्त्यांवर दहीहंडी पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली. गोविंदा पथकांची वाहने, प्रेक्षकांची गर्दी आणि बंद करण्यात आलेले रस्ते यामुळे काही भागांमध्ये वाहतुकीवर परिणाम झाला.
थरांची उंची वाढतेय, सुरक्षेचीही वाढणार का? - मुंबईतील दहीहंडी उत्सव दरवर्षी अधिक भव्य होत आहे. लाखो रुपयांची बक्षिसे, उंच मानवी मनोरे आणि मोठ्या संख्येने सहभागी होणारे गोविंदा यामुळे उत्सवाचा थरार वाढत आहे. मात्र थरांची उंची वाढत असताना सुरक्षा व्यवस्थेची पातळीही त्याच प्रमाणात वाढणे गरजेचे आहे.
मध्यरात्रीपर्यंतची ३०६ जखमी, ४९ दाखल, ५५ उपचाराधीन आणि २०२ घरी सोडलेले गोविंदा ही केवळ आकडेवारी नाही. दहीहंडीच्या आयोजनात सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी, आयोजकांची जबाबदारी आणि प्रत्यक्ष ठिकाणी देखरेख करणाऱ्या यंत्रणांची भूमिका यांचा पुन्हा एकदा गांभीर्याने आढावा घेण्याची गरज या आकडेवारीतून समोर आली आहे.
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