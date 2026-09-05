दहीहंडीचा सण, थरावर थर अन् अवघ्या 24व्या वर्षी आयुष्य उद्ध्वस्त; 17 वर्षांपासून अंथरुणाला खिळलेल्या भिवंडीच्या 'गोविंदा'ची वेदना
2009 मध्ये भिवंडी येथे दहीहंडीचा थर लावताना कोसळल्यामुळे पाठीचा मणका गंभीर दुखापतग्रस्त झालेला गोविंदा नागेश भोईर गेल्या 17 वर्षांपासून अंथरुणाला खिळून आहे.
Published : September 5, 2026 at 4:23 PM IST
मुंबई : दहीहंडीच्या दिवशी विशेषतः मुंबई आणि परिसरामध्ये गोविंदा पथके मोठे-मोठे थर लावतात. कधी नऊ तर कधी दहा असे मोठे थर गोविंदा पथकांकडून लावण्यात येतात. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर अपघात घडण्याचीही शक्यता असते. मात्र, गोविंदा तसंच खेळाडूंमध्ये उत्साह इतका असतो की, हे गोविंदा जीवाची पर्वा न करता थरांवर थर चढवतात. अशाच गोविंदांपैकी एक गोविंदा म्हणजे नागेश भोईर.
2009 या वर्षी गोविंदा पथकासोबत भिवंडीमध्ये दहीहंडी फोडत असताना तो दुखापतग्रस्त झाला आणि गेल्या 17 वर्षांपासून तो अजूनही अंथरुणाला खिळून आहे. भिवंडीमध्ये तो एका मानवी मनोऱ्यावर चढला होता; मात्र पाय घसरल्यानं तो थेट खाली कोसळला आणि त्याच्या मणक्याला कायमस्वरूपी आघात झाला.
दर दोन महिन्यांनी विशेष वैद्यकीय उपचार
2009 मध्ये मोठ्या उत्साहात दहीहंडीचा सण साजरा केला जात होता. मोठमोठे थर लावले जात होते. अशातच भिवंडीमध्ये अवघ्या 24 वर्षांचा नागेश अपघातग्रस्त झाला. त्यानंतर आजतागायत तो स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकलेला नाही. घडलेल्या या अपघातामुळे नागेशचं आयुष्य फक्त बदललं नाही, तर संपूर्ण कुटुंबाला यामुळे मानसिक यातना आणि आर्थिक विवंचनेत लोटलं आहे. नागेशला दर दोन महिन्यांनी विशेष वैद्यकीय उपचार आणि नियमित तपासणीसाठी रुग्णालयात न्यावं लागतं. या सातत्यपूर्ण उपचारांमुळे कुटुंबावर मोठा आर्थिक भार पडतो.
नागेश सध्या त्याच्या वृद्ध आई-वडील आणि मोठ्या बहिणीसोबत राहतो. एकेकाळी त्याचे वडील खासगी नोकरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होते. मात्र, आता वडील निवृत्त झाले आहेत. नागेशनं नोकरी करून वडिलांना आर्थिक हातभार लावण्यास सुरुवात केली होती, तोवरच ही दुर्घटना घडली. सध्या नागेशचे काही मित्र आपल्या वेतनाचा काही हिस्सा जमा करून त्याच्या वैद्यकीय उपचारासाठी मदत करतात; मात्र, कुटुंबाकडे स्वतःचं असं कोणतंही उदरनिर्वाह करू शकेल असं आर्थिक साधन नाही. यामुळे त्याचे आई-वडील शासकीय मदतीची वाट पाहत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
यावेळी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना नागेशच्या आई नलिनी भोईर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नागेशच्या उपचारासाठी लागणारा खर्च मिळावा, अशी विनंती केली. यावेळी त्या म्हणाल्या, "मी, माझी मोठी मुलगी, माझे पती आणि नागेश असे आम्ही चार जण एकत्र राहतो. आमच्या घरात कोणीही कमावतं नाही. अशा वेळी आम्हाला मदतीची अत्यंत गरज आहे. नागेशच्या उपचाराचा खर्च सुटावा, इतकीच मदत आम्हाला हवी आहे. त्याचे काही मित्र पैसे जमा करून नक्कीच मदत करत आहेत; मात्र ती पुरेशी नाही."
नागेश काय म्हणाला?
"दहीहंडीचा सण हा उत्साहात साजरा केला गेला पाहिजे, स्पर्धा व्हायलाच हवी, मानवी मनोरेही रचले गेलेच पाहिजेत. मात्र, हा खेळ आहे, हे लक्षात ठेवून आपला जीव धोक्यात कोणीही घालता कामा नये. पाय घसरून झालेली एक छोटीशी चूकसुद्धा आपलं आणि आपल्या कुटुंबाचं आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतं. याचा त्रास फक्त त्या गोविंदाला नाही, तर त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाला होतो", असं नागेशनं म्हटलं.
प्रताप सरनाईक करणार संपूर्ण खर्च
आज ठाण्यामध्ये दहीहंडी निमित्त मंत्री प्रताप सरनाई यांनी नागेशचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च स्वतः उचलणार असल्याची घोषणा केली. ''हॉस्पिटलचा सर्व खर्च, हॉस्पिटलची सर्व जबाबदारी मी घेणार आहे, तुम्ही काही काळजी करू नका'', असा शब्द प्रताप सरनाईक यांनी नागेशच्या वडिलांना दिला.
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