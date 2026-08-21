दहीहंडी अवघ्या 15 दिवसांवर गिऱ्हाईकांअभावी कुंभारवाड्यातील कारागीर चिंतेत!
दहीहंडी उत्सव काही दिवसांवर ठेपला असताना बाजारपेठेत काय स्थिती आहे? हंडीला मागणी कशी आहे, यावर सविस्तर बातमी.
Published : August 21, 2026 at 5:18 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : गोपाळकाला अर्थात दहीहंडीचा उत्सव अवघ्या 15 दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील सांगवी परिसरातील कुंभारवाड्यात दहीहंडीसाठी मातीच्या हंड्या तयार करण्याची लगबग सुरू आहे. कारागिरांकडून हंड्यांवर शेवटचा हात फिरवण्याबरोबरच आकर्षक रंगरंगोटी आणि कलाकुसरीचे काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे. मात्र, सण जवळ आला असतानाही दहीहंड्यांना अपेक्षित मागणी नसल्यानं कुंभारवाड्यातील कारागीर आणि व्यावसायिक चिंतेत आहेत.
यंदाच्या दहीहंडी उत्सवासाठी सांगवीतील कारागिरांनी मोठी तयारी केली आहे. जवळपास 450 ते 500 मातीच्या हंड्या तयार करून ठेवण्यात आल्या आहेत. अनेक दिवसांपासून माती मळणे, हंडीचा आकार देणे, त्या वाळवणे, भट्टीत भाजणे आणि त्यानंतर रंगरंगोटी करणे, अशी प्रक्रिया करून या हंड्या तयार केल्या जातात. प्रत्येक हंडीमागे कारागिरांची अनेक तासांची मेहनत आणि कौशल्य असते.
ग्राहकांची प्रतीक्षा करण्याची वेळ- सणाला अवघे 15 दिवस शिल्लक असतानाही अद्याप दहीहंडी मंडळांकडून किंवा शाळकरी मुलांकडून हंडी खरेदीसाठी फारशी विचारणा झालेली नाही. गतवर्षी दहीहंडीच्या महिनाभर आधीपासूनच हंड्यांचे बुकिंग सुरू झाले होते. त्यामुळे यंदाही चांगली मागणी राहील, अशी अपेक्षा कारागिरांना होती. मात्र, यंदा परिस्थिती वेगळी आहे. हंड्या तयार करून ठेवल्या असल्या तरी ग्राहकांची प्रतीक्षा करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
यंदाचा व्यवसाय कसा होणार- सध्या बाजारात 100 रुपयांपासून 500 रुपयांपर्यंत विविध आकार आणि प्रकारच्या मातीच्या हंड्या उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, यंदा उत्पादन खर्च वाढला असतानाही ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी हंड्यांच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, दर परवडणारे असूनही ग्राहकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यानं कारागिरांची चिंता वाढली आहे. माती, रंग, इंधन आणि वाहतूक यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. त्यातच हंड्या तयार करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि मेहनतही खर्च होते. मोठ्या प्रमाणावर हंड्या तयार करून ठेवल्यानंतर त्यांची विक्री झाली नाही, तर गुंतवलेले मूळ भांडवलही अडकून पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचा व्यवसाय कसा होणार, याची चिंता कुंभारवाड्यातील कारागिरांना सतावत आहे.
“कित्येक तासांची मेहनत घेऊन आम्ही हंड्या तयार केल्या आहेत. गेल्या वर्षी सणाच्या महिनाभर आधीपासूनच ग्राहक येत होते. यंदा, मात्र सण जवळ आला तरी मागणी नाही. आमच्यासमोर आता जो ग्राहक येईल, त्याला मिळेल त्या कमी दरात हंडी विकण्याशिवाय पर्याय नाही. निदान गुंतवलेले भांडवल तरी परत मिळावे, अशी अपेक्षा आहे,” अशी खंत कारागिरांनी व्यक्त केली.
हंड्यांची विक्री वाढण्याची कारागिरांना अपेक्षा- दहीहंडी उत्सवात पारंपरिक मातीच्या हंड्यांना विशेष महत्त्व आहे. आधुनिक काळात सजावटीच्या आणि इतर पर्यायांचा वापर वाढत असला, तरी पारंपरिक मातीची हंडी ही उत्सवाची ओळख मानली जाते. त्यामुळे दहीहंडी मंडळांनी आणि नागरिकांनी स्थानिक कुंभारांकडून मातीच्या हंड्या खरेदी केल्यास या पारंपरिक व्यवसायाला हातभार लागेल, अशी अपेक्षा कारागिरांकडून व्यक्त होत आहे. सणाला आता केवळ 15 दिवस शिल्लक असल्यानं पुढील काही दिवसांत हंड्यांची विक्री वाढेल, अशी आशा कारागिरांना आहे. मात्र, तोपर्यंत तयार केलेल्या शेकडो हंड्यांना ग्राहक मिळणार का? यंदाच्या दहीहंडीच्या हंगामातून अपेक्षित उत्पन्न मिळणार का, हा प्रश्न सध्या कुंभारवाड्यातील कारागिरांसमोर उभा आहे.
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