महिला दिनीच पालघरमध्ये संतापजनक प्रकार; गर्भवती महिलेला दाखल करण्यास रुग्णालयाची टाळाटाळ, 'ईटीव्ही भारत'च्या बातमीची चित्रा वाघ यांनी घेतली दखल
जगभरात महिला दिन उत्साहात साजरा केला जातोय. परंतु, याच दिवशी एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी दाखल करून न घेतल्याचा संतापजनक प्रकार डहाणूमध्ये घडला आहे.
Published : March 8, 2026 at 6:30 PM IST
पालघर : पालघरसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था हा केवळ प्रशासनिक अपयशाचा मुद्दा नाही, तर तो मानवी हक्काशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनला आहे. सरकार दरवर्षी आरोग्य सेवेसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करते. विविध योजनांची घोषणा होते. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयात वेळेवर डॉक्टर आणि अन्य कर्मचारी उपलब्ध नसल्यामुळं अनेकदा रुग्णांना खासगी ठिकाणी उपचार घ्यावे लागतात किंवा अन्य जिल्ह्यात उपचारासाठी न्यावं लागते. वेळेवर उपचार न मिळाल्यानं अनेकदा रुग्णांचा मृत्यू होतो. महिला दिनीच एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीसाठी दाखल करून न घेतल्याचा संतापजनक प्रकार डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये घडला असून, या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आरोग्य मंत्र्यांशी चर्चा करणार - चित्रा वाघ : "डहाणू उपजिल्हा रुग्णालयाच्या गंभीर बाबीबाबत मला आपल्याकडून माहिती मिळाली. गर्भवती महिलेची प्रसूती करण्यास नकार देणं हा प्रकार अतिशय गंभीर असून, याबाबत मी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना संपर्क साधून त्यांच्याकडून माहिती घेतली आहे. पालघर जिल्ह्यातील आरोग्य सोयी सुविधा व घडणाऱ्या अशा गंभीर प्रकाराबाबत लगेच आरोग्य मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे," अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार चित्रा वाघ यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
नागरिकांना मिळत नाहीत मूलभूत सुविधा : राज्यात आदिवासी बहुल विकासासाठी अर्थसंकल्पाच्या नऊ टक्के तरतूद केली जात असते. त्यात आदिवासी विभागातील आरोग्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद असते. दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद होते, घोषणा होतात. नवनवीन रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र उभारली जातात. परंतु प्रत्यक्षात सर्वसामान्य नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सेवा मिळत नाही. हा अनुभव नेहमीचाच झाला आहे. ग्रामीण, आदिवासी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अनेकदा डॉक्टर नसतात. नियुक्त डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचारी कायम गैरहजर असल्याच्या तक्रारी सातत्यानं होतात. यावर विधिमंडळात व अन्य ठिकाणी चर्चा होते.
हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही आरोग्य सेवाच विकलांग : आदिवासी भागातील लोकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन तिथं आरोग्य सेवा अधिक चांगल्या करण्याचा प्रयत्न असतो. परंतु हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही सामान्य नागरिकांना मूलभूत आरोग्य सेवेपासून वंचित रहावं लागतं. पालघरसारख्या जिल्ह्यात तर अनेकदा उपचाराविना मृत्यू झाल्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत. चांगल्या आरोग्य सुविधा नसल्यानं अनेकदा गोरगरीब नागरिकांना शेजारच्या नाशिक जिल्ह्यात किंवा ठाणे-मुंबईला जावं लागतं. बऱ्याचदा गुजरात राज्यात जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या आदिवासी कुटुंबासाठी सरकारी रुग्णालयांचा आधार मिळण्याऐवजी तिथंच त्यांची उपेक्षा केली जाते. असाच प्रकार डहाणूच्या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये घडला आहे. फक्त डहाणूतच असे प्रकार होतात, असं नाही तर संपूर्ण पालघर जिल्ह्याची ही अशीच परिस्थिती आहे. आदिवासी व दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले असून सरकारचं मात्र या गंभीर आणि संवेदनशील विषयाकडं फारसं लक्ष नाही. पालघर जिल्ह्यातील अनेक रुग्णालयात पुरेशा वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसतात. श्वानदंशावरील लस अनेकदा उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी आहेत. परंतु याकडं कुणाचंही लक्ष नाही.
अंगणवाडी सेविकेची धावपळ अन् व्यथा : वडकून येथील अंगणवाडी सेविका शोभा माच्छी यांना रात्री बारा वाजता त्याच गावातील एका गर्भवती महिलेच्या बाळंतपणा संबंधात फोन आला. त्यांनी तत्काळ तिला डहाणूच्या कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये नेलं. परंतु तिथं त्यांना सांगितलं की, नॉर्मल डिलिव्हरी होणार नाही. त्यामुळं लगेच दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जा. रुग्णवाहिकेची मागणी करताच ती मिळण्यासही दोन-तीन तास लागतील, असं सांगितलं. त्यामुळं नाईलाज म्हणून माच्छी यांनी संबंधित महिलेला घेऊन खासगी हॉस्पिटलकडं धाव घेतली. आधी 'सेवा हॉस्पिटल'मध्ये नेलं. तर तिथंही डॉक्टर उपलब्ध नव्हते. 'तिवारी हॉस्पिटल'ची कथाही तशीच होती. शेवटी 'श्रद्धा हॉस्पिटल'मध्ये या महिलेला दाखल करण्यात आलं. त्यात उपचाराविना तीन तास ही महिला विव्हळत होती. डहाणू उपजिल्हा रुग्णालयात डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळं एका महिलेला ॲडमिट करून न घेणं ही अतिशय गंभीर आणि लाजिरवाणी बाब आहे. गरोदर मातांची नोंदणी झाल्यानंतर त्या हॉस्पिटल डॉक्टरांच्या आशेवर नऊ महिने सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत राहतात. पण प्रसूतीच्या वेळीच संबंधित डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळं अशा प्रकारची धावपळ करावी लागणं, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे.
"सरकारनं चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. परंतु 'कॉटेज हॉस्पिटल' सारख्या ठिकाणी एक हजार रुपये भरल्याशिवाय सिटीस्कॅन होणार नाही, असं सांगण्यात येते. सिटीस्कॅनबाबत चौकशी करता संबंधित यंत्रणा मागील एक वर्षापासून सरकारनं आम्हाला बील दिलं नाही, असं सांगते. त्यामुळं एक हजार रुपये घ्यावे लागतात. अशा प्रकारची भाषा केली जाते, हे खूप चिंताजनक आहे." - जितू पाटील, उपाध्यक्ष, श्रमजीवी संघटना, डहाणू तालुका
"डॉक्टर आणि सुविधा वेळेवर उपलब्ध नसल्यामुळं गरीब लोकांना नाईलाजानं खासगी हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं. पण गरीब माणसानं खासगी हॉस्पिटल उपचारासाठी लागणारे पन्नास हजार रुपये ते एक लाख रुपये आणायचे कुठून? जर ही परिस्थिती बदलली नाही, तर अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील आणि त्याचा त्राससुद्धा महिलांनाच होईल." - शोभा माच्छी, अंगणवाडी सेविका, वडकून
"डहाणू कॉटेज हॉस्पिटलमध्ये महिलेला दाखल करून घेताना कंत्राटी पद्धतीवरचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध नव्हते, अशी माहिती असून त्याबाबत रुग्णालयाच्या अधीक्षकांकडून अहवाल मागवला आहे. बोलावलं, तर त्यांनी यायला नकार का दिला, याबाबत म्हणणे मागवले असून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल." - डॉ. रामदास मराड, जिल्हा शल्य चिकित्सक, पालघर
लाजिरवाणी घटना, डॉक्टरला निलंबित करा - "सामान्य माणसाला रोजच्या धावपळीतून वेळ काढून लोकप्रतिनिधींकडं अशा समस्या घेऊन जाणे शक्य होत नाही. पण माध्यमांनी असे गंभीर प्रश्न मांडून लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नांकडं तातडी लक्ष द्यावं. नाहीतर, विकासाच्या गप्पांना काहीच अर्थ नाही. एका गर्भवती महिलेला बाळंतपणाच्या वेळी रात्री या दवाखान्यातून त्या दवाखान्यांत फिरावं लागणं अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे," असा संताप सामाजिक कार्यकर्ते जयेश पाटील यांनी व्यक्त केला. "खरोखर जो डॉक्टर सुट्टीवर असेल, त्याच्याकडून डबल दंड वसूल करून त्याला निलंबित केलं पाहिजे. अशी कारवाई झाली तरच यापुढं डॉक्टर असं करणार नाहीत," अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र सुतारी यांनी केली.
