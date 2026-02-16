पालघर जिल्ह्यात मद्य तस्करी, दमण आणि दीवच्या स्वस्त दारूला महाराष्ट्राचं बनावट लेबल, 5 जणांवर गुन्हा दाखल
दमन आणि दीव येथील स्वस्त मद्य महाराष्ट्रात आणून बनावट लेबल लावून विक्री केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी 5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
Published : February 16, 2026 at 9:45 AM IST|
Updated : February 16, 2026 at 9:57 AM IST
पालघर : जिल्ह्यालगत असलेल्या दमन आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशातील सवलतीच्या दरातील मद्य महाराष्ट्रात आणून त्यावर बनावट लेबल लावून विक्री केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी 5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एक जण फरार झाला आहे. ही कारवाई डहाणू उत्पादन शुल्क विभागानं केली. पालघर जिल्हा हा गुजरात राज्य तसेच दादरा आणि नगर हवेली आणि दमन-दीव या केंद्रशासित प्रदेशांना लागून आहे.
कर चुकवून मद्य महाराष्ट्रात : दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव इथं मद्यावर सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्क नसल्यामुळे तेथील मद्य अत्यंत स्वस्त दरात उपलब्ध असते. या मद्याची विक्री संबंधित केंद्रशासित प्रदेशातच करणं बंधनकारक आहे. इतर राज्यात ते पाठविण्यास मनाई आहे. तरीही तेथील मद्य महाराष्ट्रात आणून बनावट लेबल लावून विक्री केली जात असल्याचं समोर आलं होतं.
उत्पादन शुल्क आणि सीमा शुल्क चुकवून हे मद्य राज्यात विक्रीस आणलं जातं. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू उत्पादन शुल्क विभाग तसेच पालघरचे भरारी पथक सातत्याने अशा कारवाया करत असते. अनेकदा जप्त केलेलं मद्य बनावट असल्याचंही आढळते, ज्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होतो.
बाटल्यांवर बनावट लेबल : यापूर्वी अवैध मार्गानं आणलेल्या मद्याची तस्करी उघडकीस येत होती. मात्र यावेळी वेगळाच प्रकार समोर आला. दमन आणि दीव येथील मद्य उत्पादन शुल्क व सीमा शुल्क चुकवून महाराष्ट्रात आणण्यात आलं. त्यानंतर बाटल्यांवरील मूळ लेबल काढून त्याऐवजी महाराष्ट्रात विक्रीसाठी असं दर्शविणारी बनावट लेबलं लावण्यात येत होती.
ही माहिती मिळताच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या डहाणू कार्यालयाचे निरीक्षक सुनील देशमुख, निरीक्षक अरुण चव्हाण, दुय्यम निरीक्षक विश्वजीत आभाळे, विकास आबनावे, अभिजीत मानकर आदींच्या पथकानं मोखाडा येथील गणपती मंदिरासमोर महेंद्र पिकअप (एमएच 15 जीव्ही 886) हे वाहन थांबवून त्याची पाहणी केली.
5 जणांवर गुन्हा दाखल, एक फरार : तपासात समोर आलं की, गाडीच्या मागील बाजूस लोखंडी दरवाजा होता आणि त्याला कुलूप लावलेलं होतं. उत्पादन शुल्क विभागाच्या डहाणू भरारी पथकानं तसेच स्थानिक पथकानं ते कुलूप तोडून गाडीतील मद्याचा साठा जप्त केला. पोलिसांनी भोरू खंडू बिन्नर याला ताब्यात घेतलं आणि चौकशीमध्ये त्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी एका किराणा दुकानाच्या मागील गच्चीवर छापा टाकला. तिथं महाराष्ट्रात विक्रीसाठी तयार केलेले बनावट लेबल आणि काही बाटल्या जप्त झाल्या. याप्रकरणी 5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एक जण फरार झाला.
18 लाखांचा साठा जप्त : राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं दीव-दमण आणि दादरा नगर हवेलीत विक्रीसाठी असलेले एकूण 18 लाख 67 हजार 300 रुपये किमतीचं अवैध मद्य जप्त केलं. ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख, सह आयुक्त प्रसाद सुर्वे, विभागीय उपायुक्त प्रदीप पवार, पालघरचे अधीक्षक गणेश बारगजे आणि उपअधीक्षक अविनाश रणपिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक सुनील देशमुख, अरुण चव्हाण, विश्वजीत आभाळे, विकास आबनावे, अभिजीत मानकर, संदीप अहिरे, सत्यवान चोरघे, अमोल नलावडे, दीपक शेवाळे, प्रतीक गांगुर्डे आणि शशिकांत पाटील यांच्या पथकाने केली.
हेही वाचा