दादर स्थानकाच्या ‘चैत्यभूमी’ नामकरणाला तत्त्वतः मान्यता, हिवाळी अधिवेशनात नामकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होणार
दादर स्थानकाचे ‘चैत्यभूमी’ नामकरण लवकरच केलं जाणार आहे. हिवाळी अधिवेशनात नामकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
Published : November 19, 2026 at 7:53 AM IST
मुंबई - दादर रेल्वे स्थानकाला ‘चैत्यभूमी’ असे नाव देण्याची मागणी गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रलंबित होती. मात्र, आता राज्य सरकारने या नामकरणाला तत्त्वतः मान्यता दिली असून, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार आवश्यक प्रक्रिया विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. विविध आंबेडकरी संघटनानी दादर स्थानकाला चैत्यभूमी नाव देण्याची मागणी केली होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमी येथे येणाऱ्या अनुयायांच्या सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. विविध बौद्ध संघटनांचे प्रतिनिधी, समन्वय समितीचे पदाधिकारी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, रेल्वे आणि मुंबई महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. अनुयायांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन सुविधा वाढविण्याची मागणी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. दरम्यान सुरक्षा, वाहतूक, आरोग्य, निवास, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेच्या व्यवस्थांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.
शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे - महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त 5 आणि 6 डिसेंबर रोजी चैत्यभूमी व शिवाजी पार्क परिसरात सुमारे 15 लाख अनुयायी येण्याची शक्यता आहे. ही गर्दी लक्षात घेऊन सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे आणि मागील वर्षीच्या त्रुटी दूर कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच चैत्यभूमी परिसरात अनुयायांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी धरणे, मोर्चे, निदर्शने आणि आंदोलनांना बंदी घालण्याबाबत गृह विभागाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
तसेच रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि स्थानिक वाहतुकीचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. राज्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सर्व पुतळ्यांची स्वच्छता आणि सुशोभीकरण करण्याचे काम पुढील पाच ते सात दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महापरिनिर्वाण दिनाचे गांभीर्य आणि पावित्र्य लक्षात घेता उत्सवी कार्यक्रम टाळून बाबासाहेबांच्या विचारांशी संबंधित उपक्रम आयोजित करण्याबाबत विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
इंदू मिल स्मारकासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही - इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कामाच्या खर्चात वाढ झाली तरी शासन त्याची तरतूद करेल. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार आहे.
वाहनांना टोल सवलत - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही चैत्यभूमीवर येणाऱ्या लाखो अनुयायांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. निवास, भोजन, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आरोग्य आणि वाहतुकीच्या व्यवस्थेत कोणतीही कमतरता राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. महापरिनिर्वाण दिनासाठी येणाऱ्या वाहनांना टोल सवलत देण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी अनुयायांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. आरोग्य सुविधा आणि आवश्यक यंत्रणा सज्ज ठेवण्यावर त्यांनी भर दिला.