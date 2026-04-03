दादर रत्नागिरी पॅसेंजर पूर्ववत करण्यासाठी एकवटले नागरिक : मध्य रेल्वेचे अधिकारी म्हणाले,'. . तोपर्यंत होणार नाही'

दादर रत्नागिरी पॅसेंजर सुरू करण्याची नागरिकांनी मागणी केली. मात्र मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत महत्वाची माहिती दिली.

DADAR RATNAGIRI PASSENGER
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 3, 2026 at 3:28 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 3:33 PM IST

मुंबई : "जोपर्यंत मध्य रेल्वेची पाचवी आणि सहावी मार्गिका पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत दादर रत्नागिरी पॅसेंजर पूर्णवत होणार नाही," अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी सांगितलं की, "दादर रत्नागिरी पॅसेंजर ही दिव्याला टर्मिनेट केल्यामुळे कोरोना काळानंतर मुंबई लोकलचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दादर ते दिवा दरम्यान पॅसेंजरला जे रेल्वे रूळ बदलावे लागतात (क्रॉसिंग) यामुळे मुंबईच्या दिशेनं धावणाऱ्या आणि कल्याणच्या दिशेनं धावणाऱ्या लोकलला याचा फटका बसतो. पर्यायी लोकल उशिरानं धावतात. मात्र आता परिस्थिती वेगळी आहे. दादरची गाडी दिव्यापासून सुटत असल्यामुळे लोकलच्या वेळेवर याचा सकारात्मक परिणाम होत आहे. ही एक गाडी शॉर्ट टर्मिनेट केल्यामुळे 8 लोकल वेळेवर धावत आहेत. त्यांना सिग्नलवर थांबवण्याची वेळ येत नाही."

DADAR RATNAGIRI PASSENGER
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)

मध्य रेल्वेतर्फे विशेष पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होते. या पत्रकार परिषदेमध्ये मध्यरेल्वेनं गेल्या वर्षभरात केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीची माहिती देण्यात आली. मध्य रेल्वेचे जनरल मॅनेजर प्रतीक गोस्वामी यांनी पत्रकार परिषदेत विविध विषयांची माहिती दिली.

DADAR RATNAGIRI PASSENGER
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)

मध्य रेल्वेला मिळालं इतकं उत्पन्न : यावेळी प्रतीक गोस्वामी यांनी सांगितलं की, "मध्य रेल्वेनं गेल्या वर्षभरात एकूण 16911.50 कोटी रुपयाचं उत्पन्न निर्माण केलं आहे. यातील 8123 कोटी रुपये हे प्रवाशांकडून उत्पन्न मिळालं आहे. 8296 कोटी रुपयांचं उत्पन्न हे मालवाहतुकीतून मिळालं आहे. गेल्या एका वर्षात 1643.02 दशलक्ष प्रवाशांनी मध्य रेल्वेच्या माध्यमातून प्रवास केला आहे. याचबरोबर 41.82 लाख विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना रेल्वेच्या टीसीनं पकडलं असून यातून 251 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. मध्य रेल्वेनं एका वर्षात 8840 विशेष गाड्या चालवल्या. ज्यामध्ये 348 हॉलिडे स्पेशल होत्या, तर 2169 उन्हाळी विशेष गाड्या या 15 एप्रिल ते 31 जुलैपर्यंत चालवण्यात येणार आहेत. यातील 1359 गाड्या या केवळ महाराष्ट्रासाठी आहेत.

कुंभमेळा 2027 चं नियोजन : "2027 मध्ये नाशिकमध्ये कुंभमेळा होणार आहे. यासाठी रेल्वे प्रशासनानं महत्त्वाचे 90 प्रोजेक्ट हाती घेतले आहेत. ज्यांची एकूण किंमत 1455 कोटी इतकी आहे. मध्य रेल्वेवर कुंभमेळ्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी स्थानिक प्रशासनासोबत चर्चा सुरू असून विविध उपाय योजना आखल्या गेल्या आहेत. नाशिक, लासलगाव, निफाड व अन्य दोन महत्त्वाच्या स्थानकांवर काही बदल केले जाणार आहेत. यामुळे कुंभमेळ्यासाठी देखील रेल्वे प्रशासन सज्ज आहे." एका बाजूला मध्य रेल्वेची वाहतूक ही नेहमीच उशिरानं होत असते अशी टीका मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्यांकडून केली जाते. अशातच नवीन अपडेट याविषयी समोर आली आहे. मध्य रेल्वेनं दिलेल्या माहितीनुसार मेल आणि एक्सप्रेस या गाड्यांची पंक्चुलीटी (वक्तशील) 82.05 टक्के आहे. तर सबर्बन लोकलची पंक्चुलीटी 92.04 टक्के आहे.

Last Updated : April 3, 2026 at 3:33 PM IST

