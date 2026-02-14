ETV Bharat / state

निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना यंदाचा 'स्वातंत्र्यवीर दादा उंडाळकर सामाजिक पुरस्कार' जाहीर, १८ फेब्रुवारीला वितरण

उंडाळे येथे १८ फेब्रुवारी रोजी ४३ वे स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक अधिवेशन आणि माजी सैनिक मेळाव्यात भूषण गवई यांना पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे.

retired Chief Justice Bhushan Gavai
फाईल फोटो - निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 14, 2026 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा - उंडाळे (ता. कराड) येथील स्वातंत्र्यवीर दादा उंडाळकर स्मारक समितीच्या वतीने दिला जाणारा प्रतिष्ठेचा "स्वा. दादा उंडाळकर सामाजिक पुरस्कार" यावर्षी निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना जाहीर करण्यात आला आहे. समितीचे विश्वस्त आणि जिल्हा परिषद सदस्य ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत या पुरस्काराची घोषणा केली.

स्वातंत्र्यवीर दादा उंडाळकर यांच्या ५२ व्या स्मृतिदिनानिमित्त उंडाळे येथे दि. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ४३ वे स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक अधिवेशन आणि माजी सैनिक मेळावा होणार आहे. त्यावेळी निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. ५१ हजार रुपये, शाल श्रीफळ आणि मानपत्र, असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. १९४२ च्या 'चले जाव' आंदोलनात दादा उंडाळकरांनी २४ ऑगस्ट १९४२ रोजी हजारो लोकांचा मोर्चा काढून कराड मामलेदार कचेरीवर तिरंगा फडकवला होता. त्यावेळी त्यांना अटक आणि तुरूंगवास झाला होता.

साताऱ्यात झालेल्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष, 'पानिपत'कार विश्वास पाटील यांच्या हस्ते पुरस्कार निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे. यावेळी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष व मेघालय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रणजीत मोरे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.

Dada Undalkar
फाईल फोटो - स्वातंत्र्यवीर दादा उंडाळकर (ETV Bharat Reporter)

कराड तालुक्यातील उंडाळे येथे स्वातंत्र्यवीर दादासाहेब उंडाळकर यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त दरवर्षी स्वातंत्र्यसंग्राम सैनिक अधिवेशन आयोजित करण्यात येते. १९७६ पासून लोकनेते दिवंगत विलासकाका पाटील-उंडाळकर यांच्या संकल्पनेतून अधिवेशनाची परंपरा सुरू झाली होती. ती निरंतर सुरू आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील नामवंत विचारवंत, साहित्यिक व मान्यवरांच्या उपस्थितीत समाजप्रबोधनाचे कार्य सातत्याने सुरू आहे.

यापूर्वी या पुरस्काराने एन. जी. गोरे, उषा मेहता, गोविंदभाई श्रॉफ, निर्मला देशपांडे, जी. पी. प्रधान, प्रभाकरराव कुंटे, मोहन धारिया, शीला दीक्षित, वसंतराव गोवारीकर, अण्णा हजारे, पी. बी. सावंत, जयंत पाटील, अभय बंग, प्रकाश आमटे, निळकंठ रथ, यशवंतराव थोरात तसेच उज्ज्वल निकम यांच्यासह अनेक मान्यवरांना सन्मानित करण्यात आले आहे.

उंडाळे येथील दादा उंडाळकर स्मारक समितीच्या प्रांगणात १८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता पुरस्कार वितरण सोहळा होणार आहे. स्वातंत्र्य सैनिक, त्यांचे वारसदार तसेच माजी सैनिकांच्या उपस्थितीत निवृत्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सन्मान होणार आहे. लोकनेते दिवंगत विलासकाका उंडाळकर यांनी राजकारण करताना लोकशाहीची मुल्ये जपली होती. त्याचप्रमाणे लोकशाही आणि न्यायाच्या मुल्ल्यांची जपणूक केलेल्या भूषण गवईंची पुरस्कारासाठी निवड केल्याने पुरस्काराची उंची वाढली आहे.

हेही वाचा - कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवशी कॉलेजियमवर बी. गवई काय म्हणाले? जाणून घ्या, सविस्तर

TAGGED:

BHUSHAN GAVAI
DADA UNDALKAR AWARD 2026
भूषण गवई
दादा उंडाळकर पुरस्कार 2026
DADA UNDALKAR SOCIAL AWARD 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.