मंत्री दादा भुसे यांनी राजीनामा द्यावा अन्यथा आंदोलन; युथ काँग्रेसचा इशारा
शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदीच्या अनुषंगानं मंत्री दादा भुसे यांनी राजीनामा द्यावा, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल. युथ काँग्रेसनं याबाबत इशारा दिलाय.
Published : July 27, 2026 at 8:52 PM IST
मुंबई - नीट पेपरफुटी प्रमाणे राज्यात सीईटी आणि टीईटी पेपर फुटले आहेत. भाजपा सरकारच्या नालायकपणामुळे लाखो विद्यार्थी, पालकांना मनस्ताप झाला आहे. पण शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी जबाबदारी स्वीकारलेली नाही. येत्या सात दिवसात दादा भुसे यांनी जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा अन्यथा समविचारी संघटना आणि पक्ष यांच्यासह काँग्रेस विद्यार्थी संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा एन.एस.यू.आयचे अध्यक्ष सागर साळुंखे यांनी दिला. मुंबईमध्ये आज पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी त्यांनी ही महिती दिली.
यावेळी बोलताना पुढे सागर साळुंखे म्हणाले की, राज्यातील शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आली आहे. भाजपा युती सरकारने शिक्षण हे सेवेसाठी नाही तर पैसे कमवण्याचे साधन बनवले आहे. शिक्षकांना बीएलओचे काम दिल्याने शाळा ओस पडल्या आहेत. मुलांचे नुकसान होत आहे.
दुसरीकडे अतिरिक्त कामामुळे शिक्षकांचे मानसिक स्वास्थ बिघडले आहे. मुंबईत एका शिक्षकाचा अशाच तणावामुळे मृत्यू झाला. शालेय शिक्षण विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तसंच वैद्यकीय शिक्षण विभाग या तिन्ही विभागात अनागोंदी काम सुरू आहे.
शिक्षण विभागातील हे गैरप्रकार थांबले नाहीत तर... - बोगस नर्सिंग स्कूलच्या सुळसुळाट राज्यात झाला आहे. पुण्यातील सीओपी कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांकडून 81 हजार रुपये डेव्हलपमेंट फी घेतली जाते. तसंच 17 हजार रुपये शिक्षण फी आकारली जाते. या पद्धतीनं लूट चालवली गेली आहे, असंही साळुंखे म्हणाले. शिक्षण विभाग पैसे कमवण्याचा धंदा बनला आहे. कॉलेज प्रवेश प्रक्रियेसाठी पाच कोटी रुपयांचे टेंडर दिले जाते. पण अद्याप अकरावीचे 4 लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश बाकी आहेत. शिक्षण विभागातील हे गैरप्रकार थांबले नाहीत तर रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारू असंही सागर साळुंखे यांनी म्हटलं आहे.
तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन सुरूच राहील - मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्ष झीनत शबरीन म्हणाल्या की, टीईटी पेपर 14 नंतर युवक काँग्रेसनं विविध आंदोलनं करून सरकारला जागं करण्याचा प्रयत्न केला. पण सरकार अजून जागे झाले नाही. मंत्री दादा भुसे यांचा राजीनामा घेतला जात नाही तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन सुरूच राहील.