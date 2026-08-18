दाभोलकर हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन अंदुरेला मिळताच अंनिस आक्रमक; सुप्रीम कोर्टात जाणार
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी हत्या झाली होती. या प्रकरणात 5 आरोपी होते.
Published : August 18, 2026 at 4:29 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन अंदुरे याला आज मंगळवारी (18 ऑगस्ट) उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भूमिका अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनं घेतली आहे.
अंनिसचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य मिलिंद देशमुख यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत याबाबत प्रतिक्रिया दिली. पुण्यात खटला सुरू असताना या प्रकरणात 5 आरोपी होते. त्यापैकी दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली, तर तिघांची सबळ पुराव्याअभावी सुटका झाली होती. त्यावेळीच या निर्णयाविरोधात अंनिसनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, अस देशमुख यांनी सांगितलं. सचिन अंदुरे याला मिळालेल्या जामिनाच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यात येणार असून, त्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं मिलिंद देशमुख यांनी स्पष्ट केलं.
डॉ. दाभोलकर स्मृतिदिनानिमित्त विविध कार्यक्रम : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त समितीतर्फे पुण्यात 20 ते 22 ऑगस्टदरम्यान वैज्ञानिक दृष्टिकोन, विवेकवाद आणि सामाजिक परिवर्तनाचा संदेश देणाऱ्या चार विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे, अशी माहिती अंनिसचे कार्यकारिणी सदस्य मिलिंद देशमुख यांनी दिली.
दाभोलकरांची 2013 साली हत्या : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची 20 ऑगस्ट 2013 रोजी हत्या झाली होती. त्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त वी. रा. शिंदे पुलाजवळील हत्यास्थळी अंनिसचे कार्यकर्ते गाणी, घोषणा आणि अभिवादनाच्या माध्यमातून त्यांना आदरांजली अर्पण करणार आहेत, असं देशमुख यांनी सांगितलं.
पुण्यासह विविध ठिकाणी भोंदू बाबांचे रिल्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याच्या मुद्द्यावरही देशमुख यांनी भाष्य केलं. सध्या समाजात भोंदू बाबांपेक्षा ‘रील बाबा’ पाहायला मिळत आहेत. त्यांच्याकडून चमत्कार दाखवले जात आहेत. जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार अशा प्रकारे चमत्कार दाखवणं हा गुन्हा आहे. या प्रकरणांची पोलिसांनी सुमोटो दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी अंनिसनं केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
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