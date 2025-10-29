मोंथा चक्रीवादळाचा फटका : सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर समुद्र खवळला, जोरदार वारे, मासेमारी ठप्प
मोंथा चक्रीवादळाचा आंध्र प्रदेशाच्या किनारपट्टीला चांगलाच फटका बसला आहे. त्यासह महाराष्ट्रात सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवरही त्याचे परिणाम दिसून आले.
Published : October 29, 2025 at 1:57 PM IST
सिंधुदुर्ग : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या 'मोंथा' चक्रीवादळाचा फटका आता कोकण किनारपट्टीवर बसू लागला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किनाऱ्यावर वेगानं वारं वाहू लागलं असून समुद्रही खवळला आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं देवगड बंदरात दाखल झालेल्या शेकडो नौकांचा मुक्काम आता वाढला आहे. दुसरीकडं खोल समुद्रातील मासेमारी पूर्णतः ठप्प झाली आहे.
सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर समुद्र खवळला : किनारपट्टी भागात मंगळवारी वातावरण ढगाळ होतं. दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा वादळसदृश स्थिती उद्भवणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. समुद्रातील वातावरण पूर्णतः निवळल्यानंतरच खोल समुद्रातील मासेमारी सुरू होईल, अशी माहिती स्थानिक मच्छीमार विकास कोयंडे यांनी दिली. बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्र या दोन्ही समुद्रात सध्या जोरदार लाटा उठत आहेत. खोल समुद्रात वारंवार निर्माण होणारी वादळसदृश स्थिती आणि अवकाळी पाऊस याचा थेट परिणाम आंबा, मासेमारी व्यवसायावर होण्याची चिन्हं आहेत. आंबा मोहोर प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता बागायतदारांमधून व्यक्त होत आहे. मासेमारी आणि आंबा व्यवसाय हे देवगडच्या अर्थकारणाचे दोन्ही घटक नैसर्गिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहेत.
कमी दाब क्षेत्राची तीव्रता वाढली : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब क्षेत्राची तीव्रता वाढल्यानं 'मोंथा' चक्रीवादळ निर्माण झालं असून त्यांचा परिणाम कोकण किनारपट्टीवर दिसून आला आहे. समुद्र मोठ्या प्रमाणात खवळला. त्यामुळे उंच लाटा उसळत आहेत. सुरक्षिततेच्यादृष्टीनं देवगड बंदरात दाखल झालेल्या शेकडो नौकांचा मुक्काम वाढला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या नौका समुद्रातील वादळसदृश स्थितीमुळे देवगड बंदराच्या आश्रयास आल्या होत्या. त्या माघारी जाण्यापूर्वीच पुन्हा समुद्रात वादळसदृश स्थिती निर्माण झाल्यानं हवामान विभागानं खोल समुद्रात मासेमारीस न जाण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
नागरिकांनाही सतर्कतेचं आवाहन : किनारपट्टी भागातील नागरिकांनाही सतर्कतेचं आवाहन केलं आहे. सध्या देवगड बंदरात स्थानिक नौकांसह गुजरात, डहाणू, मालवण भागातील नौका आश्रयास आहेत. मासेमारी हंगाम सुरू झाल्यापासून सातत्यानं समुद्रातील वातावरण बदलत आहे. याचा फटका मासेमारी व्यवसायाला बसला आहे. सध्या मासळीची आवक घटली आहे. मार्केटमधील मासळीचे दर गगनाला भिडले आहेत. सध्या यांत्रिकी नौकांद्वारे तसेच न्हैय, कांडाळीद्वारे करण्यात येणारी मासेमारी पूर्णतः बंद आहे. यांत्रिकी नौकांची मासेमारी महिनाभर बंद आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा वादळसदृश स्थिती उद्भवणार असण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली. सद्यस्थितीत मासळी व्यवसाय पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता धुसर झाली असल्याचं मच्छीमार कोयंडे यांनी सांगितलं.
