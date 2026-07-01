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सायकलवारीने पंढरपूरला! गोंदिया-भंडाऱ्याच्या विकासासाठी विठुरायाला साकडे

गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतात धानाचे भरघोस पीक यावे, यासाठी विठुरायाच्या चरणी साकडे घालणे हा या सायकलवारीचा मुख्य उद्देश आहे.

Cycling to Pandharpur
सायकलवारीने पंढरपूरला (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 1, 2026 at 1:41 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 2:40 PM IST

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गोंदिया- गोंदिया शहरातील 'संडे सायकलिंग ग्रुप'च्या पुढाकाराने एक प्रेरणादायी उपक्रम राबवण्यात आलाय. नगराध्यक्ष सचिन शेंडे, कारगिल युद्धात एक पाय गमावलेले माजी सैनिक उद्यभान निर्माणजी, घनश्याम उइके, मनोज बिसेन हे 4 जण सायकलवारी करीत गोंदियाहून पंढरपूरला निघालेत. गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतात धानाचे भरघोस पीक यावे, यासाठी विठुरायाच्या चरणी साकडे घालणे हा या सायकलवारीचा मुख्य उद्देश आहे.

सायकलवारीने पंढरपूरला (Source- ETV Bharat)

सायकलवीर गोंदियातून पंढरपूरच्या दिशेने रवाना : भर पावसातही न डगमगता हे सायकलवीर गोंदियातून पंढरपूरच्या दिशेने रवाना झाले. रवाना होण्यापूर्वी महापुरुषांच्या पुतळ्यांना माल्यार्पण आणि अभिवादन करून त्यांनी प्रवासाला सुरुवात केली. गोंदियातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून फुलांचा वर्षाव करत, घोषणांनी परिसर दुमदुमत त्यांना निरोप दिला. कारगिल योद्ध्याचा सहभाग या वारीला विशेष प्रेरणा देणारा ठरला. नगराध्यक्ष सचिन शेंडे म्हणाले, "गोंदिया-भंडारा हा धानाचा जिल्हा आहे. शेतकरी सुखी व्हावा, जिल्ह्याचा विकास व्हावा, यासाठी आम्ही विठुरायाकडे प्रार्थना करणार आहोत. यासोबतच 'सायकल चालवा, पर्यावरण वाचवा, इंधन वाचवा, देश वाचवा' हा संदेशही आम्ही घेऊन जात आहोत."

वारी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आदर्श ठरते : गोंदिया ते पंढरपूर हा सुमारे 800 किमीचा खडतर प्रवास हे सायकलस्वार पावसात, ऊन-वाऱ्यात पूर्ण करणार आहेत. आरोग्य, पर्यावरण आणि श्रद्धा यांचा अनोखा संगम या सायकलवारीतून दिसून येत आहे. एक लोकप्रतिनिधी आणि एक कारगिल वीर जेव्हा समाजासाठी, जिल्ह्याच्या भल्यासाठी एकत्र येऊन पंढरीची वाट धरतात, तेव्हा ती वारी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आदर्श ठरते. पंढरपूरला पोहोचल्यानंतर विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेऊन हे सर्वजण गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याच्या समृद्धीसाठी प्रार्थना करणार आहेत. नागरिकांनी त्यांच्या या धाडसी उपक्रमाचे कौतुक करत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Last Updated : July 1, 2026 at 2:40 PM IST

TAGGED:

LORD VITTHAL
GONDIA AND BHANDARA PANDHARPUR
CYCLING
सायकलवारीने पंढरपूरला
CYCLING TO PANDHARPUR

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