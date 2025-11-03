ETV Bharat / state

मराठी संत परंपरेचा प्रचार, प्रसार करण्यासाठी पंढरपूर ते पंजाबमधील घुमानपर्यंत 'सायकलवारी सोहळा'!

पंढरपूर येथून सायकलवारी सोहळा संत नामदेव महाराजांच्या पादुकांसह पंजाबमधील घुमानकडं रवाना झालाय.

Cyclewari sohala Pandharpur to Ghuman
पंढरपूर ते पंजाबमधील घुमानपर्यंत 'सायकलवारी सोहळा' (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
बारामती (पुणे) - पंढरपूरच्या पवित्र भूमीतून संत नामदेव महाराजांच्या पादुकांसह पंजाबमधील घुमानकडे निघालेला सायकलवारी सोहळा सोमवारी पुणे जिल्ह्यात दाखल झाला. या सायकलवारीच्या आगमनानं वारकरी संप्रदायात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं. भक्तांनी नीरा नदीत संत नामदेव महाराजांच्या पादुकांना स्नान घालून नीरा येथे मोठ्या उत्साहात स्वागत केलं.

संत परंपरेचा प्रचार, प्रसार - या अनोख्या यात्रेचं यंदाचं चौथं वर्ष असून, महाराष्ट्रासह गुजरात, हरियाणा आणि पंजाब अशा चार राज्यांमधून सुमारे २३६० किलोमीटरचा प्रवास ही सायकलवारी करणार आहे. १०० सायकलस्वार, ५० वारकरी आणि सेवेकरी यात सहभागी झाले आहेत. या यात्रेचा उद्देश केवळ प्रवास नसून, संत नामदेव महाराजांच्या शांती, समता आणि बंधुत्वाच्या संदेशाचा प्रसार आधुनिक युगात घडवण्याचा आहे.

Cyclewari sohala Pandharpur to Ghuman
नीरा नदीत पादुकांना स्नान - नीरा येथे आल्यानंतर दत्तघाटावर संत नामदेव महाराजांच्या पादुकांना नीरा नदीत स्नान घालण्यात आले, तर नीरा येथे ग्रामस्थांनी या सोहळ्याचं मोठ्या उत्साहात स्वागत केलं. यावेळी मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ उपस्थित होते. याप्रसंगी पालखी सोहळा प्रमुख सूर्यकांत भिसे आणि त्यांच्या सहकाऱयांचा सन्मान करण्यात आला.

Cyclewari sohala Pandharpur to Ghuman
मराठी संत परंपरेचा प्रकाश पंजाबपर्यंत - विज्ञान युगातील संतांच्या विचारधारेचा प्रसार - "संत नामदेव महाराजांनी उत्तर भारतात जाऊन भागवत धर्माचा प्रचार केला. त्यांच्या कीर्तन, अभंग आणि जीवनदर्शनानं मराठी संत परंपरेचा प्रकाश पंजाबपर्यंत पोहोचवला. घुमान येथे त्यांची वस्त्रसमाधी असून, तेथील शीख धर्मग्रंथ गुरुग्रंथसाहिबमध्येही त्यांच्या वाणीचा उल्लेख आहे, हे या संतांच्या सार्वभौम विचारधारेचं द्योतक आहे," असं आयोजकांनी सांगितलं.

Cyclewari sohala Pandharpur to Ghuman
शांतीतून समता, भक्तीतून बंधुत्व - "या सायकलवारीतून संत नामदेव महाराजांच्या 'शांतीतून समता, भक्तीतून बंधुत्व' या शिकवणीचा नवा जागर उभारला जात आहे," असं आयोजक सूर्यकांत भिसे यांनी म्हटलंय. "आधुनिक विज्ञानयुगातही संतांची विचारधारा आजही तितकीच प्रेरणादायी आहे. ती जनमानसात रुजवण्यासाठी ही सायकलवारी हा एक सेतु आहे," असंही ते म्हणाले. भक्ती, समता आणि मानवतेचा संदेश देणारी ही यात्रा आता पुढील प्रवासासाठी पंजाबकडे रवाना झाली आहे.

Cyclewari sohala Pandharpur to Ghuman
घुमान येथे भवन बांधणार - "नामदेव महाराजांनी ज्या मार्गाने प्रवास केला आणि भागवत धर्माची पताका अगदी पंजाबमधील घुमानपर्यंत पोहचवली, त्याच मार्गाने आम्ही प्रवास करत आहोत. भागवत धर्माचा प्रचार करण्यासाठी ही वारी आहे. घुमान येथे भवन बांधण्यात येत आहे. भाविकांनी त्या ठिकाणी एकदा भेट द्यायला हवी," असं आवाहन आयोजकांनी केलंय.

