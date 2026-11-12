सायबर हेल्पलाइनवर रोज 10 हजार कॉलचा ताण; आता एआय (AI) सांभाळणार चौकशीचा भार
सायबर हेल्पलाइनवर रोज हजारो कॉलचा ताण येत असतो. त्यामुळे आता एआय (AI) चौकशीचा भार सांभाळणार आहे. महापे येथे AI चॅटबॉटची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
Published : November 12, 2026 at 8:05 PM IST
मुंबई - सायबर गुन्हेगारांचा सुळसुळाट आणि ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे राज्यातील सायबर यंत्रणेवर कामाचा प्रचंड ताण आला आहे. फसवणूक झाल्यानंतर मदतीसाठी नागरिकांकडून 1930 या सायबर हेल्पलाइनवर दररोज तब्बल आठ ते दहा हजार कॉल येत आहेत. या वाढत्या ओघामुळे तक्रारदारांना तातडीने मदत देण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी आता राज्य सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (AI) मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य चौकशीसाठी AI चॅटबॉट, तर सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी 500 नव्या पदांची निर्मिती करून महापे येथे सायबर यंत्रणा हायटेक केली जाणार आहे.
वेळेवर तक्रार, पैशांच्या बचावाची संधी - सायबर फसवणुकीमध्ये पहिल्या काही मिनिटांना विशेष महत्त्व असते. फसवणुकीनंतर तातडीने 1930 वर संपर्क साधल्यास संबंधित आर्थिक व्यवहार रोखण्याची किंवा रक्कम सुरक्षित करण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. मात्र, कॉलची वाढती संख्या लक्षात घेता हेल्पलाइनची क्षमता वाढवणे आवश्यक बनले आहे. 2026 च्या पहिल्या सात महिन्यात राज्यात दोन लाखांहून अधिक सायबर तक्रारी हाताळण्यात आल्या. या तक्रारींशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांमध्ये वेळीच हस्तक्षेप करून 514 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम सुरक्षित करण्यात आली. विशेष म्हणजे, हा आकडा केवळ 1930 हेल्पलाइनवरील तक्रारींचा नसून राज्यातील व्यापक सायबर तक्रार निवारण यंत्रणेच्या कामगिरीचा आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता सायबर गुन्ह्यांच्या कारवाईचा फास आवळण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
महापे येथे हायटेक सायबर सेंटर - महापे येथे उभारण्यात आलेल्या अत्याधुनिक सायबर केंद्रात AI आधारित चॅटबॉट विकसित केले जाईल. या हेल्पलाइनवर येणाऱ्या प्रत्येक कॉलचे स्वरूप सारखे नसते. काही नागरिकांना तक्रार कशी करावी, कोणती प्रक्रिया पूर्ण करावी, तक्रारीची स्थिती कशी तपासावी, अशा सर्वसाधारण स्वरूपाच्या माहितीची आवश्यकता असते. अशा प्रश्नांना चॅटबॉटच्या माध्यमातून उत्तरे दिली जातील. त्यामुळे हेल्पलाइनवरील कर्मचाऱ्यांचा चौकशीचा भार कमी होऊन त्यांना प्रत्यक्ष फसवणुकीच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी आणि तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल, असा शासनाचा दावा आहे.
तपासासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ - केवळ तक्रारी स्वीकारून प्रश्न सुटणार नाही, याची जाणीव ठेवून सरकारने तपास यंत्रणेलाही बळ देण्याची तयारी केली आहे. सायबर गुन्ह्यांचे विश्लेषण, संशोधन आणि प्रत्यक्ष तपासासाठी 500 पदांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यामुळे तक्रारींची नोंदणी, आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा आणि गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेला अधिक गती देण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती गृह विभागाच्या उपसचिव यमुना जाधव यांनी दिली. एआय (AI) चॅटबॉटमुळे चौकशीचा भार कमी करणे, 1930 हेल्पलाइनचा प्रतिसाद अधिक तत्पर करणे आणि तपासासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ उपलब्ध करणे, या तीन आघाड्यांवर सरकारची तयारी सुरू आहे, असं त्या म्हणाल्या.
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