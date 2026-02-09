गुंतवणूक करताना ज्येष्ठ नागरिकाची ४ कोटींची फसवणूक; पैसे मागताच महिलेच्या साथीदारानं दिली बलात्कार गुन्ह्याची धमकी
ठाण्यात गुंतवणुकीच्या नावानं फसवणूक करून ज्येष्ठ नागरिकाची सुमारे ४ कोटींची फसवणूक करण्यात आली आहे. पैसे परत मागताच त्यांना बलात्कार गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिली.
Published : February 9, 2026 at 9:08 AM IST
ठाणे : ऑनलाईन गुंतवणूक करण्यापूर्वी किंवा ऑनलाईन मित्र करताना आर्थिक व्यवहार करताना अनेकदा फसवणुकीची घटना घडतात. हे टाळण्याकरिता सायबर विभागाकडून जनजागृती करूनही अशा घटना दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशीच घटना ठाण्यात समोर आली आहे.
ठाण्यात वागळे इस्टेट परिसरात वास्तव्य करणाऱ्या एका ६२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला ऑनलाईन गुंतवणुकीच्या नावाखाली विविध पद्धतीनं तब्बल ३ कोटी ९५ लाख ७७ हजार ७९४ रुपयांची गुंतवणूक करण्यास भाग पडले. तर या ज्येष्ठ नागरिकाला बलात्काराच्या खोट्या गुन्ह्याचा धाक दाखवून चक्क २ कोटीची खंडणी मागितल्याचे गंभीर प्रकरण उघड झाल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात ज्येष्ठ नागरिकानं तक्रार नोंदविलेली आहे. वागले इस्टेट पोलिसांनी या प्रकरणी विविध कलमांतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे.
वागळे इस्टेट परिसरात ६२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक राहतात. त्यांनी २०१९ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरणमध्ये शाखा अभियंता पदावरून स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. त्यांची दोन्ही मुले अमेरिकेत नोकरीला आहेत. ते घरी असतानाच एका मोबाईल क्रमांकावरून स्वतःचे नाव काव्या शर्मा सांगणाऱ्या महिलेनं त्यांना व्हॉट्सॲपद्वारे संपर्क साधला. सुरुवातीला मैत्री वाढवत प्रेमाचे नाटक करत तिनं त्यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर मोठा आर्थिक परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवत तिने एक लिंकद्वारे एका बनावट गुंतवणूक वेबसाईटवर नोंदणी करून घेतली. त्यानंतर वेगवेगळ्या बँक खात्यांचे क्रमांक पाठवून त्यामध्ये गुंतवणूक करण्यासही भाग पाडले.
गुंतविलेली रक्कम परत मागितल्यानंतर धमकी- विश्वासात घेतलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाकडून वेळोवेळी रक्कम उकळत एकूण ३ कोटी ९५ लाख ७७ हजार ७९४ रुपये गुंतविण्यास भाग पाडण्यात आलं. याचदरम्यान, ज्येष्ठ नागरिकानं गुंतवलेली रक्कम आणि त्याच्यावरील व्याजाची रक्कम परत मागण्यास सुरुवात केल्यानंतर काव्या शर्मा हिनं धमकावण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तिच्यासोबत असलेल्या एका व्यक्तीनं स्वतःला तिचा काका असल्याचं सांगत फोनवरून थेट जीवे मारण्याच्या आणि खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याच्या धमक्या दिल्या. तसेच त्या व्यक्तीनं हिंदी भाषेत,“जो पैसा हमको दिया है, उसको भूल जाओ. अब हम तुम्हारे खिलाफ रेप का केस करेंगे. केस नहीं करना चाहते हो तो और २ करोड़ दो और मामला खत्म करो,”असे म्हणत २ कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
खंडणी, धमकी अंतर्गत गुन्हा दाखल- हा प्रकार ७ जुलै २०२५ ते ५ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत घडला आहे. या प्रकरणी काव्या शर्मा नामक महिलेसह तिचा पुरुष साथीदार आणि इतर अनोळखी साथीदारांविरोधात फसवणूक, खंडणी, धमकी आणि सायबर गुन्ह्यांअंतर्गत वागळे इस्टेट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शिवाजी गवारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
