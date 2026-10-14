मोबाईलमध्ये APK फाईल डाऊनलोड करताच बँक खाते रिकामे; आळंदीतील वृद्धाला 24 लाखांना गंडवलं, झारखंडच्या जामतारातून दोघांना अटक
आळंदी येथे राहणारे संबंधित ज्येष्ठ नागरिक भाजीपाला वाहतुकीचा व्यवसाय करतात. त्यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आरटीओ चलनाच्या नावानं एक फाईल पाठवण्यात आली होती.
Published : October 14, 2026 at 4:11 PM IST
पुणे (आळंदी) : आरटीओ चलन तपासण्याच्या नावाखाली सायबर चोरट्यांनी आळंदीतील 70 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची 24 लाख 35 हजार 583 रुपयांची फसवणूक केली. व्हॉट्सॲपवर आलेली बनावट एपीके फाईल मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल केल्यानंतर सायबर चोरट्यांनी मोबाईलचा ताबा मिळवत बँक खात्यातील रक्कम परस्पर वर्ग केली. या प्रकरणी आळंदी पोलिसांनी झारखंडमधील जामतारा परिसरातून दोघांना अटक केली आहे.
बनावट फाईल इन्स्टॉल करताच फसवणूक :
आळंदी येथे राहणारे संबंधित ज्येष्ठ नागरिक भाजीपाला वाहतुकीचा व्यवसाय करतात. त्यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आरटीओ चलनाच्या नावानं एक फाईल पाठवण्यात आली होती. वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळे चलन आलं असावं, असा समज झाल्यानं त्यांनी त्या फाईलवर क्लिक करून ती मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल केली. मात्र, ती फाईल बनावट असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं नाही.
फाईल इन्स्टॉल केल्यानंतर सायबर गुन्हेगारांना त्यांच्या मोबाईलमधील महत्त्वाची माहिती आणि आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण मिळवण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर आरोपींनी त्यांच्या बँक खात्याला लक्ष्य केलं.
70 लाखांच्या मुदत ठेवीतून रक्कम काढली :
संबंधित ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुमारे 70 लाख रुपयांच्या मुदत ठेवीतून रक्कम काढण्यात आली. त्यापैकी 24 लाख 35 हजार 583 रुपये विविध बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आले. बँक खात्यातून पैसे कपात झाल्याचं संदेश मोबाईलवर आल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचं त्यांच्या लक्षात आले. या प्रकारामुळे त्यांना मोठा आर्थिक धक्का बसला. या प्रकरणाचा तपास करत आळंदी पोलिसांनी झारखंडमधील जामतारा परिसरातून दोघांना अटक केली आहे.
जामतारातून दोघांना अटक; मोबाईल, क्रेडिट कार्ड जप्त :
या घटनेनंतर आळंदी पोलिसांनी तातडीनं तपास सुरू केला. तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास करत पोलिसांनी झारखंडमधील जामतारा परिसरातील विष्णुप्रसाद वर्मा आणि विनोद मंडल या दोघांना अटक केली.
तपासादरम्यान आरोपी क्रेडिट कार्डची देय रक्कम भरण्याचे तसेच कार्डची मुदत वाढवून देण्याचे आमिष दाखवून क्रेडिट कार्ड मिळवत असल्याचं समोर आले आहे. फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम स्वीकारण्यासाठी या कार्डचा वापर केला जात असल्याचा संशय आहे. पोलिसांनी आरोपींकडून मोबाईल फोन, क्रेडिट कार्ड आणि बँकेशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रे जप्त केली आहेत.
दोन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर केलं असता, त्यांना 15 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. या फसवणुकीत आणखी कोणाचा सहभाग आहे आणि रक्कम कोणत्या बँक खात्यांमध्ये वळवण्यात आली, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
बनावट एपीके फाईल्सपासून सावध राहण्याचे आवाहन :
आरटीओ चलन, बँक खाते, वीजबिल किंवा सरकारी सेवांच्या नावानं पाठवण्यात येणाऱ्या बनावट लिंक आणि एपीके फाईल्सपासून नागरिकांनी सावध राहावं. अनोळखी व्यक्तीकडून आलेली एपीके फाईल मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करू नये, संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नये आणि सरकारी सेवांसाठी केवळ अधिकृत संकेतस्थळांचाच वापर करावा, असं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे.
सुरत आणि जामतारातून आरोपींना अटक :
या प्रकरणी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भीमा नरके यांनी सांगितलं की, आरटीओ चलनाच्या नावाखाली झालेल्या सायबर फसवणूक प्रकरणाचा आळंदी पोलिसांनी तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास केला. या प्रकरणातील आरोपी विनोद मंडल याला सुरत येथून, तर विष्णुप्रसाद वर्मा याला झारखंडमधील जामतारा परिसरातून अटक करण्यात आली. या कारवाईत पोलिसांनी मोबाईल फोन, क्रेडिट कार्ड आणि बँकेशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रे जप्त केली आहेत. या गुन्ह्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे आणि फसवणुकीची रक्कम कुठे वळवण्यात आली, याचा पुढील तपास सुरू आहे.
नागरिकांनी आरटीओ चलन किंवा अन्य सरकारी सेवांच्या नावानं व्हॉट्सॲपवर येणाऱ्या अनोळखी एपीके फाईल्स मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करू नयेत आणि संशयास्पद लिंकवर क्लिक करणे टाळावे. सायबर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तातडीने 1930 या सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भीमा नरके यांनी केलं.