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सेकंड हँड वाहनांना ग्राहकांची पसंती; राज्यातील प्रमुख शहरांमधील विक्रीसंदर्भात घेतलेला आढावा!

मार्केट तसंच वेबपोर्टलवर चारचाकी गाड्यांमध्ये साध्या हॅचबॅक कारपासून ते एसयूव्ही पर्यंतच्या कारचे अनेक पर्याय मिळतात.

Customers prefer second-hand vehicles; a review of sales in major cities across the in Maharashtra
सेकंड हँड वाहनांना ग्राहकांची पसंती; राज्यातील प्रमुख शहरांमधील विक्रीसंदर्भात घेतलेला आढावा! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 2:44 PM IST

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मुंबई : महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये सेकंड हँड वाहनांची मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. अनेक लहान-मोठे डिलर्स, गॅरेज चालक, एजंट आणि ग्राहक चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांची खरेदी-विक्री करतात. याशिवाय, या पारंपारिक वाहनांच्या खरेदी-विक्रीपेक्षा घरबसल्या ऑनलाईन वाहनांची विक्री करणाऱ्या वेबपोर्टलवर जाऊन आपल्या गाड्या विकण्याकडे लोकांचा अधिक कल असतो. मार्केट तसंच वेबपोर्टलवर चारचाकी गाड्यांमध्ये साध्या हॅचबॅक कारपासून ते एसयूव्ही पर्यंतच्या कारचे अनेक पर्याय मिळतात. तर दुचाकी गाड्यांही मिळतात. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरात राज्यातील काही शहरांमधील सेकंड हँड वाहनांच्या विक्रीसंदर्भातील आढावा घेतला असून यामध्ये पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि ईव्हीवर चालणाऱ्या गाड्यांचा समावेश आहे.

मुंबईत पेट्रोलवर चालणाऱ्या गाड्यांची जास्त मागणी : 'कारवाले' या पोर्टलकडून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्याकडे सध्या मुंबईतील 10506 सेकंड हँड कार विक्रिकरता उपलब्ध आहेत. यापैकी 6333-पेट्रोल, 3397-डिझेल आणि 463- सीएनजीवर चालणाऱ्या गाड्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सेकंड हँड गाड्यांच्या ब्रँड आणि मागणीचा विचार केला तर ह्युंडाईची क्रेटा ही सध्या सर्वाधिक विक्री होणारी कार मानली जाते. त्याखालोखाल होंडा सिटी आणि त्यानंतर मारूतीची एर्टिगा, किया सेल्टोस आणि त्यानंतर टोयोटा इनोव्हा आणि एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये टोयोटा फॉर्च्युनरचा समावेश होतो. दरम्यान, नियमित विक्री होणाऱ्या कारमध्ये नेहमीच पेट्रोल कारची संख्या मोठी राहिली आहे. त्यामुळं ई-20 पेट्रोलच्या बाजारातील कार खरेदी विक्रीवर फारसा परिणाम झालेला नाही, असं या क्षेत्रातील जाणकारांचं मत आहे.

Customers prefer second-hand vehicles; a review of sales in major cities across the in Maharashtra
मुंबईतील काय परिस्थिती? (ETV Bharat)

ई-20 पेट्रोलचा बाजारावर फारसा परिणाम नाही : "सेकंड हँड गाड्यांच्या खरेदी विक्रीची एक स्वतंत्र अशी बाजारपेठ आहे. दरवर्षी इथं लाखो गाड्यांची खरेदी विक्री होऊन शेकडो कोटींची उलाढाल सुरू असते. मात्र, ई-20 पेट्रोलचा सेकंड हँड कार बाजारावर फारसा परिणाम झालेला नाही. समाजात असा एक विशिष्ट वर्ग आहे, जो काही वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला की, आपली गाडी बदलणं पसंत करतो. त्यानुसार, सध्या असलेल्या गाडीपेक्षा मोठी किंवा अद्यायावत गाडी घेण्याकडे त्यांचा कल असतो. तसंच हल्ली गाडीचं एव्हरेज किती? हा मुद्दा सुद्धा अतिशय गौण बनलाय," असं गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईत कारविक्रीच्या व्यवसायात जम बसवलेल्या निखिल शिंदे यांनी सांगितलं. दुसरीकडे, "टॉपएंड लक्झरी कारच्या मुंबईत सध्या हजारो चारचाकी गाड्या विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. पारंपारिक कार डिलर्सपेक्षा घरबसल्या ऑनलाईन कारविक्री करणाऱ्या पोर्टलवर जाऊन आपली गाडी विकण्याकडे लोकांचा अधिक कल असतो," असं क्विक कार्सचे मालक अमित सिधवानी यांनी म्हटलं आहे.

कोल्हापुरात 30,610 सेकंड हँड गाड्यांची विक्री : कोल्हापुरात 1 जानेवारी 2025 ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत चारचाकी वाहनांच्या मालकी हस्तांतरणाची म्हणजेच सेकंड हँड गाड्या विकलेली 30,610 इतकी नोंद प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे करण्यात आली आहे.‌ यामध्ये 15,931-पेट्रोल, 10,055-डिझेल, 3,223-सीएनजी, 1,089-एलपीजी, 33-ईव्ही, 248 हायब्रिड आणि इतर 31 गाड्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, कोल्हापूर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे वाहनाच्या प्रथम नोंदणी वर्षानुसार मालकी हस्तांतरणाची संख्या उपलब्ध नाही. 2025 मध्ये चारचाकी वाहनांची एकूण मालकी हस्तांतरण 19 हजार 914 इतकी आहे. तर scrapped/deregistered चारचाकी वाहनांची संख्या 2025 या वर्षात 194 आणि 2026 मध्ये जुलै महिना अखेरपर्यंत 94 इतकी आहे. याबाबतची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी मनोज ओतारी यांनी दिली आहे.

Customers prefer second-hand vehicles; a review of sales in major cities across the in Maharashtra
सेकंड हँड वाहनांना ग्राहकांची पसंती; राज्यातील प्रमुख शहरांमधील विक्रीसंदर्भात घेतलेला आढावा! (ETV Bharat)

नाशिकमध्ये डिझेलच्या वाहनांची मागणी वाढली : नाशिकमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या सेकंड हँड वाहनांची मागणी 40 टक्क्यांनी वाढल्याचं डिलर्सचं म्हणणं आहे. तर नाशिक परिवहन विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार, मागील वर्षभरात डिझेलच्या सेकंड हँड कार खरेदीकडे ग्राहकांच्या कल वाढल्याचं दिसून येतं. 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, नाशिक जिल्ह्यात 1,3500 डिझेल चारचाकी वाहनांची पासिंग झाली आहे. तर 1,36,695- पेट्रोल, 18,463- एलपीजी, 24,982- सीएनजी आणि 10,143 ईव्हीवर चालणाऱ्या वाहनांची नोंद झाली आहे.

"ई-20 पेट्रोलमुळं वाहन चालकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. मागील दोन-तीन महिन्यांत आम्ही ग्राहकांना ज्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांची विक्री केली. त्या ग्राहकांचे आम्हाला फोन आले. त्यांनी म्हटलं की, आम्हाला एव्हरेजचा प्रॉब्लेम येत आहे. आम्हाला ही गाडी परत देऊन डिझेलवर चालणारी गाडी द्या. त्यामुळं डिझेल गाड्यांची मागणी आणि दर वाढले आहे. अशा डिझेल वाहनांचे मार्केटमध्ये शॉर्टेज आहे. बहुतेक कंपन्यांनी डिझेल गाड्या बंद केल्या आहेत. आमच्याकडे दिवसभरात दहा ग्राहक आले की, त्यापैकी सहा ते सात ग्राहक हे डिझेल गाडीची मागणी करतात. केवळ दोन तीन ग्राहक पेट्रोल गाडीची मागणी करतात," अशी माहिती विनायका यूज कारचे संचालक प्रितेश पारीख यांनी दिली.

याचबरोबर, "आमच्याकडे महिन्याला शंभर ते दीडशे वाहनं स्क्रॅपसाठी येतात. यात डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी अशा सर्वच प्रकारची वाहनं असतात. मात्र, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या अधिक आहे. ही वाहनं काही ग्राहक स्वतःहून आमच्याकडे आणून देतात. काही कार शोरूममधून आमच्याकडे येतात. तर काही पोलीस ठाण्यातील लिलावात आम्ही वाहनांची खरेदी करतो. ग्राहकाकडे वाहनांची सर्व कागदपत्रं असल्यानंतरच वाहनं स्क्रॅप केली जातात," अशी माहिती चारचाकी वाहन स्क्रॅप व्यावसायिक मोसीन शेख यांनी दिली.

नागपुरात सेकंड हँड गाड्यांच्या विक्रीत काही प्रमाणात घट : नागपूर शहर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयकडून प्राप्त माहितीनुसार, 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2025 या वर्षभराच्या काळात नागपुरात एकूण 29,620 गाड्यांची विक्री झाल्याची नोंद आहे. विशेष म्हणजे ई-20 पेट्रोलमुळं वाहन विक्री बाजारात काही प्रमाणात संभ्रमाची परिस्थिती असताना देखील नागपूर शहरात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी एकूण तब्बल 800 वाहनांची विक्री ही अधिक झाली आहे. मात्र, त्यामुळं सेकंड हँड गाड्यांची विक्री कमी झाली आहे. गेल्यावर्षी 01 जानेवारी ते 31 डिसेंबर काळात एकूण 7,170 सेकंड हँड गाड्या विक्री झाल्याची नोंद नागपूर शहर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात आहे. या वर्षी 01 जानेवारी ते 31 जुलैच्या दरम्यान एकूण 3,403 गाड्यांचा मालकी हक्क (ऑनरशिप ट्रान्सफर) हस्तांतरण झालं आहे. तर गेल्या वर्षीच्या सात महिन्यात हा आकडा 4 हजार 158 इतका होता. त्यामुळं सेकंड हँड गाड्यांच्या विक्रीत काही प्रमाणत घट झाल्याचं दिसून येते.

हेही वाचा :

  1. संपूर्ण भारतात सेकंड हँड वाहनांच्या बाजारावर ई-20 पेट्रोलचा परिणाम होण्यास सुरूवात
  2. ई 20 पेट्रोलच्या दुष्परिणामांविषयीच्या संभ्रमामुळे वापरलेल्या वाहनांच्या विक्रीत घट

TAGGED:

MARKET
MAHARASHTRA
CNG
E20
SECONDHAND VEHICLES

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