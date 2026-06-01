संगमनेरच्या बजाज शोरूममध्ये जावई अन् सासऱ्याला बेदम मारहाण, व्हिडिओ शूटिंग केल्याचा कर्मचाऱ्यांना राग
संगमनेर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दुचाकी दुरुस्त करण्यासाठी गेलेल्या जावई अन् सासऱ्याला बजाज शोरूमच्या कर्मचाऱ्यांनी मारहाण केली आहे.
Published : June 1, 2026 at 4:04 PM IST
संगमनेर (अहिल्यानगर) : शहरातील मालपाणी बजाज शोरूममध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकी दुरुस्तीसाठी आलेल्या दोन ग्राहकांना शोरूममधील कर्मचाऱ्यांनी बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मोबाईलवर व्हिडिओ चित्रीकरण केल्याच्या कारणावरून हा वाद झाल्याचा आरोप फिर्यादीनं केला आहे. या प्रकरणी संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात 5 नामनिर्देशित आरोपींसह अन्य 10 ते 12 जणांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी स्वप्नील रोहिदास सातपुते (वय 25, रा. कासारा दुमाला) यांनी संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.
नेमकं काय घडलं? : फिर्यादीनुसार, स्वप्नील सातपुते यांचे सासरे त्र्यंबक लक्ष्मण राऊत यांनी त्यांच्या मुलाच्या नावावर घेतलेली इलेक्ट्रिक दुचाकी काही दिवसांपूर्वी बंद पडली होती. त्यामुळे ती दुरुस्तीसाठी जामगाव (ता. अकोले) येथून संगमनेरमधील मालपाणी बजाज शोरूममध्ये आणण्यात आली होती. दुचाकी दुरुस्तीसाठी जमा करून घेण्याची तसंच त्याबाबतची पावती देण्याची मागणी सातपुते आणि राऊत यांनी केली. मात्र, बराचवेळ प्रतीक्षा करूनही वाहन जमा करून घेतलं जात नसल्यानं त्यांनी कर्मचाऱ्यांकडे पुन्हा चौकशी केली. सुमारे अर्धा तास उलटल्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही न झाल्यानं त्यांनी वाहन जमा करून घेण्याची आणि पावती देण्याची विनंती पुन्हा केली.
यावेळी शोरूमचे व्यवस्थापक सचिन पलोड यांनी मोठ्या आवाजात बोलण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप फिर्यादीनं केला आहे. व्यवस्थापकांचं बोलणं अयोग्य असल्याचं सांगत स्वप्नील सातपुते यांनी मोबाईलवर व्हिडिओ चित्रीकरण सुरू केलं. त्याचाच राग आल्यानं सचिन पलोड यांनी सातपुते आणि त्यांचे सासरे त्र्यंबक राऊत यांना शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केल्याचं फिर्यादीत नमूद करण्यात आलं आहे.
स्वप्नील सातपुते अन् त्र्यंबक राऊत यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण : दरम्यान, शोरूममधील इतर कर्मचारीही घटनास्थळी जमा झाले. त्यानंतर 10 ते 12 कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे स्वप्नील सातपुते आणि त्र्यंबक राऊत यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप फिर्यादीनं केला आहे. मारहाणीदरम्यान दोन कर्मचाऱ्यांनी अधिक आक्रमक भूमिका घेत लोखंडी रॉड आणि स्क्रू ड्रायव्हरच्या साहाय्यानं स्वप्नील सातपुतेंना मारहाण केल्याचंही फिर्यादीत म्हटलं आहे. तसंच सातपुते आणि राऊत यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. घटनेनंतर जखमींनी संगमनेर शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी सचिन पलोड, मंगेश मिसाळ, विष्णू मोहरीकर, सचिन धुमाळ, धारणकर नामक व्यक्तीसह अन्य 10 ते 12 जणांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस निरीक्षक समीर बारवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कॉन्स्टेबल कानिफनाथ जाधव पुढील तपास करीत आहेत.
हेही वाचा