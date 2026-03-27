ETV Bharat / state

पेट्रोल पंपावर चक्क 200 लिटरची पाण्याची टाकी घेऊन पोहोचला ग्राहक! कर्मचाऱ्यानंही भरुन दिलं डिझेल, अधिकारी म्हणतात कारवाई करणार

पेट्रोल पंपावर 200 लिटरची पाण्याची टाकी घेऊन एक ग्राहक पोहोचला होता. विशेष म्हणजे पंप कर्मचाऱ्यानंही काही विचार न करता त्या टाकीत डिझेल भरून दिलं.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 27, 2026 at 2:29 PM IST

|

Updated : March 27, 2026 at 2:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलढाणा - इंधन टंचाईच्या अफवांमुळे जिल्ह्यातील पेट्रोल-डिझेल पंपांवर ग्राहकांची प्रचंड गर्दी उसळली आहे. याच गर्दीत एक अनोखा प्रकार चिखली येथील एका पंपावर घडला. एक ग्राहक चक्क 200 लिटर क्षमतेची प्लास्टिकची पाण्याची टाकी घेऊन पंपावर आला. पंप कर्मचाऱ्यानेही काही विचार न करता त्या टाकीत डिझेल भरून दिलं. ग्राहक टाकी भरून निघून गेला.

यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल प्रसिद्धी पत्रक काढलं आहे. तसंच सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी रुपेश बिजेवार यांनी अशा पद्धतीनं पेट्रोल घेणाऱ्यावर तसंच देणाऱ्यांवरही कारवाई करू असं सांगितलं आहे. प्लास्टिक डबे, कॅन, बॅरल आणि मोठ्या टाक्या घेऊन ग्राहक रांगेत उभे राहिल्याचं चित्र सर्वत्र दिसत आहे, मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रक काढून अशा प्रकारे इंधन विक्रीवर तसंच खरेदीवर निर्बंध लादले आहेत.

इंधन टंचाईच्या अफवांमुळे जिल्हाभरात प्लास्टिक डबे, कॅन, बॅरल आणि मोठ्या टाक्या घेऊन ग्राहक रांगेत उभे राहिल्याचं चित्र सर्वत्र दिसत आहे. काही ठिकाणी 2 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. अनेक पंपांवर इंधन संपल्याच्या बातम्या येत आहेत. यामुळे सामान्य वाहनधारकांना मोठी गैरसोय होत आहे.
दुसरीकडे, बुलढाणा जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी इंधन साठ्यावर कडक निर्बंध आणले आहेत. अनावश्यक साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि कृत्रिम टंचाई टाळण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. मात्र, अनेक पंप चालकांकडून या आदेशांची ऐशीतैशी होत असल्याचं दिसून येत आहे. काही पंपांवर मोठ्या प्रमाणात इंधन विक्री सुरू असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांचं प्रसिद्धीपत्रक
जिल्हाधिकाऱ्यांचं प्रसिद्धीपत्रक (ETV Bharat)



अफवांमुळे निर्माण झालेल्या या पॅनिक बाईंगमुळे वास्तविक इंधन पुरवठा बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जिल्हाधिकारी यांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, अफवांवर विश्वास न ठेवता शांत राहावे आणि वाहनांमध्ये फक्त आवश्यक तेवढेच इंधन भरावे. प्रशासनाने इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, तरीही पंप चालकांकडून नियमांचं पालन होत नसल्यानं प्रशासनाची भूमिका काय राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा...

  1. अफवांमुळे इंधनासाठी झुंबड! ठाण्यात पेट्रोल पंप बंद होण्याच्या मार्गावर
TAGGED:

PETROL
इंधन टंचाई
200 लिटर
पाण्याची टाकी घेऊन पंपावर
PETROL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.