माकडाच्या उपद्रवानं 'या' गावात कर्फ्यूसदृश स्थिती; 70 हून अधिक नागरिकांवर हल्ला, 25 जणांचं पथक तैनात

कोल्हापुरातील राधानगरी तालुक्यातील सोळांकूर गावात एका माकडानं धुमाकूळ घातला असून, या माकडाच्या हल्ल्यात 70 हून अधिक नागरिक जखमी झाले आहेत.

माकडाच्या चाव्यामुळं70 हून अधिक जण जखमी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 27, 2026 at 12:40 PM IST

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील सोळांकूर गाव गेल्या चार दिवसांपासून एका माकडाच्या दहशतीखाली आहे. अधिकृत माहितीनुसार, या माकडाच्या हल्ल्यात आतापर्यंत 70 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. त्यापैकी गंभीर जखमी झालेल्या दोघांना कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. स्थानिक ग्रामीण रुग्णालयात 12 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. सर्व जखमींना तातडीनं रेबीज लसीकरण आणि टिटॅनसचे आवश्यक उपचार देण्यात आले आहेत, अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आली.

माकडाला पकडण्यासाठी विशेष मोहीम : वनविभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून माकडाला पकडण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. वनरक्षक, आरआरटी रेस्क्यू टीम आणि ग्रामस्थ यांच्या समन्वयातून पिंजरे लावणे, ट्रॅंक्विलायझर डार्टचा वापर करणे तसेच अन्न ठेवून सापळे रचण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र हे माकड अत्यंत सतर्क असल्यानं डार्ट मारल्यानंतरही ते क्षणात डार्ट काढून टाकल्याचे वनविभागाच्या तक्रारीत नमूद आहे. गावातील विखुरलेली वस्ती, पत्र्याची छप्परे आणि अरुंद गल्ल्या यामुळे शोधमोहीम अधिक कठीण बनली आहे.

महिती देताना डॉ. संतोष वाळवेकर (ETV Bharat Reporter)

विशिष्ट वयोगटातील लोकांवर हल्ला : वन्यजीव विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या माकडाला यापूर्वी कुणीतरी जखमी केले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं ते विशिष्ट वयोगटातील लोकांवर हल्ले करत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. विशेष म्हणजे, अद्याप लहान मुलांवर हल्ल्याची घटना घडलेली नाही. बहुतांश हल्ले प्रौढांवर होत आहेत. गावात या आक्रमक माकडासह आणखी पाच ते सहा माकडं असल्याचं ग्रामस्थांनी सांगितलं असून, जखमी अवस्थेमुळे हे नर माकड सहज ओळखता येत आहे.

कोल्हापुरात औरंगाबादहून प्रशिक्षित माकड पकडणारे तज्ज्ञ : कोल्हापूर वन्यजीव संरक्षण अधिकारी विलास काळे घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. “औरंगाबादहून प्रशिक्षित माकड पकडणारे तज्ज्ञ आणि अतिरिक्त पिंजरे आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवण्यात येणार आहे,” असं त्यांनी सांगितलं. प्रशासनानं ग्रामस्थांना सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे. गरज नसल्यास एकटे बाहेर पडू नये, माकड दिसल्यास त्याला चिथावणी देऊ नये, तसेच जखमी झाल्यास तातडीनं वैद्यकीय मदत घेऊन रेबीज लसीकरण करून घ्यावं, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

माकडाला पकडण्यासाठी 25 जणांचे विशेष पथक : सध्या या माकडाला पकडण्यासाठी सुमारे 25 जणांचे विशेष पथक सातत्यानं प्रयत्न करत आहे. “गावकरी शांत राहून घरात थांबले, तर हे माकड बाहेर येईल आणि त्याला पकडणं सोपे जाईल. त्यामुळं नागरिकांनी सहकार्य करावं आणि माकड दिसल्यास आरडाओरडा करून त्याला पळवून लावण्याचा प्रयत्न करू नये,” असं आवाहन पथकातील डॉ. संतोष वाळवेकर यांनी केलं.

आक्रमक माकड नेमकं कधी पकडलं जाणार ? : गावात सध्या कर्फ्युसारखी परिस्थिती निर्माण झाली असून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. अनेक ग्रामस्थ हातात काठ्या घेऊन माकडाला पकडण्याच्या प्रयत्नात सहभागी होत आहेत. माकडाला पकडण्यासाठी ऑपरेशन तीव्र करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळं हे आक्रमक माकड नेमकं कधी पकडलं जाणार, याकडं संपूर्ण गावाचं लक्ष लागलं आहे.

