पुण्यात 14 दिवस जमावबंदी; पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं कारण

पुणे शहरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाने 14 दिवसांसाठी जमावबंदीचे (Jamav Bandi in Pune) आदेश लागू केले आहेत.

Published : May 25, 2026 at 10:22 PM IST

पुणे : पुणे पोलिसांकडून पुढील 14 दिवसांसाठी जमावबंदी आदेश (Jamav Bandi in Pune) लागू करण्यात आला आहे. या आदेशानंतर शहरात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. सध्या देशात आणि राज्यात पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळं तसेच इंधन तुटवड्यामुळं सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

जमावबंदी आदेश लागू : या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि संस्थांकडून आंदोलनं, निदर्शनं आणि मोर्चे काढले जात आहेत. त्यामुळं शहरातील शांतता अबाधित राहावी आणि वाहतुकीचा खोळंबा होऊ नये, यासाठी जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की, जमावबंदीचा आदेश हा रूटीन असून त्याचा पेट्रोल-डिझेल दरवाढीशी कोणताही संबंध नाही. येत्या काळात विविध सण-उत्सव असल्यानं खबरदारीचा उपाय म्हणून हा आदेश जारी करण्यात आल्या आहे.

49 महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद : पुणे पोलिसांनी लागू केलेल्या जमावबंदी आदेशाच्या संदर्भात बोलताना अमितेश कुमार यांनी शहरातील बेपत्ता महिलांबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या अफवांवरही भाष्य केलं. ते म्हणाले की, महिलांच्या बेपत्ता होण्याबाबतची बातमी पूर्णपणे खोटी आहे. 1 मे ते 24 मे दरम्यान 49 महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली होती. त्यापैकी 38 महिलांचा शोध लागला आहे. बेपत्ता महिलांना शोधून कुटुंबीयांकडं परत करण्याचं पुणे पोलिसांचे प्रमाण 97 टक्के आहे. पुणेकरांच्या सुरक्षेसाठी पुणे पोलीस पूर्ण ताकदीने आणि मेहनतीने काम करत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. तसेच, “पुणे हे गुन्हेगारीचे शहर आहे, असं म्हणणे संयुक्तिक नाही,” असंही ते म्हणाले.

रात्री 10 नंतर अनेक हॉटेल्स बंद : दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात रात्री 10 नंतर अनेक हॉटेल्स बंद केली जात असल्याबाबतही पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी स्पष्टीकरण दिलं. ज्या हॉटेल्सकडं आवश्यक परवाने आहेत, त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, हॉकर्सना रात्री 10.30 वाजेपर्यंत व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच बाहेर टेबल खुर्च्या टाकून फुटपाथवर आस्थापना चालू ठेवणे यांच्यावर रात्री 10 वाजता आस्थापना बंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

