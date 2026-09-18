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परंपरा आणि आधुनिकतेचा समन्वय साधत सांस्कृतिक वारसा जपावा : उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन

उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज पुणे फेस्टीवलचं उद्घाटन केलं. यावेळी ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांना जीवन गौरव पुरस्कारानं सन्मानीत करण्यात आलं.

VP CP Radhakrishnan In Pune
पुणे फेस्टीवलचं उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 10:57 PM IST

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पुणे : परंपरा आणि आधुनिकता यांचा समन्वय साधत विकासाकडं वाटचाल करताना समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, भाषा, कला, परंपरा आणि मूल्यांचं जतन करणं आवश्यक आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक विकासासोबत सांस्कृतिक मुळांशी नातं दृढ ठेवणं हीच विकसित भारताची खरी ओळख आहे, असं प्रतिपादन उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केलं. पुणे फेस्टिव्हलच्या ३८ व्या पर्वाचं उद्घाटन उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते झालं, यावेळी ते बोलत होते.

पुणे फेस्टिव्हलच्या ३८ व्या पर्वाचे उद्घाटन : पुण्यातील गणेश कला-क्रीडा रंगमंच, स्वारगेट येथे पुणे फेस्टिव्हलच्या ३८ व्या पर्वाचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते झालं. यावेळी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, आशिष शेलार आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन यांच्या हस्ते ज्येष्ठ कलाकार मोहन जोशी यांना ‘पुणे फेस्टिव्हल जीवन गौरव पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला.

सांस्कृतिक आत्मा जपणं आवश्यक : यावेळी उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन म्हणाले, की "विकासाचा अर्थ केवळ आधुनिक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, आर्थिक वाढ किंवा सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ एवढाच मर्यादित नसून संस्कृती, भाषा, परंपरा आणि कलांचं संवर्धनही त्याचा अविभाज्य भाग आहे. आधुनिक शहरं उभारताना त्यांचा सांस्कृतिक आत्मा जपणं, नव्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देतानाच परंपरेचा सन्मान करणं आणि विकासाचा लाभ समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचवणं आवश्यक आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

पुणे हे देशातील महत्त्वाचं शिक्षणकेंद्र : ते पुढे म्हणाले की, "‘विकसित भारत’ ही संकल्पना सर्वसमावेशक, समताधिष्ठित आणि सांस्कृतिक वारशाच्या मुळांशी जोडलेली असावी. प्रत्येक प्रदेश, समाजघटक आणि नागरिकाला विकासप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी. पुणे फेस्टिव्हलसारखे महोत्सव सांस्कृतिक वारसा जगासमोर मांडतानाच स्थानिक कलाकार, पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला संधी उपलब्ध करून देतात. पुणे हे देशातील महत्त्वाचं शिक्षणकेंद्र असून शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठं आणि ग्रंथालयांमधून ज्ञान-विचारांची देवाणघेवाण होते. पुण्यानं देशाच्या प्रगतीत वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. विविध क्षेत्रांतील प्रगतीसोबतच उत्सव आणि सांस्कृतिक वैविध्याची नगरी म्हणूनही पुण्याची ओळख निर्माण झाली आहे," असं देखील यावेळी उपराष्ट्रपती म्हणाले.

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TAGGED:

VP CP RADHAKRISHNAN IN PUNE
PUNE FESTIVAL 2026
उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन
पुणे फेस्टिव्हल उद्घाटन
PUNE FESTIVAL 2026

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