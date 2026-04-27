पुणे रेल्वे स्थानकाजवळ मुंबई-सोलापूर वंदे भारत ट्रेन रुळावरून घसरली
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरून (CSMT) सोलापूरकडे जाणारी वंदे भारत रेल्वे पुण्यात प्रवेश करत असताना 'डायमंड क्रॉसिंग'वर रुळावरून घसरली.
Published : April 27, 2026 at 8:46 PM IST
पुणे : सोमवारी संध्याकाळी पुणे स्टेशनजवळ वंदे भारत एक्सप्रेस (सीएसएमटी-सोलापूर) रुळावरून घसरली. प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करताना ट्रेनचा चौथा डबा डायमंड क्रॉसिंगवर रुळावरून घसरला. या घटनेत कोणताही प्रवासी जखमी झाला नाही आणि सर्वजण सुरक्षित आहेत, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली.
अपघात कसा घडला? : ही घटना सायंकाळी 7:30 च्या सुमारास घडली, जेव्हा ट्रेन पुणे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करत होती, त्याचवेळी चौथ्या डब्यातील एक ट्रॉली डायमंड क्रॉसिंगवर रुळावरून घसरली. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या अपघातात कोणताही प्रवासी जखमी झाल्याचे वृत्त नाही. सर्व प्रवासी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत.
प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था : प्रवाशांच्या सोयीसाठी त्यांना दुसऱ्या ट्रेनमध्ये (रॅकमध्ये) हलवण्याची योजना आखण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यांचा प्रवास कोणताही विलंब न होता पूर्ण होऊ शकेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे डायमंड क्रॉसिंग भारतीय रेल्वेच्या पुणे स्टेशनवरील यार्ड रिमॉडेलिंग प्रकल्पाचा एक भाग आहे, जिथे ट्रॅक अपग्रेडेशनचे काम आधीच नियोजित आहे.
मुंबई-सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेस (22225/22226) ही मुंबई (CSMT) ते सोलापूर दरम्यान जवळपास सहा तासात पोहचवणारी वेगवान ट्रेन आहे. ही गाडी दर आठवड्याला ६ दिवस (बुधवार वगळता) धावते. ही ट्रेन दादर, ठाणे, कल्याण, पुणे आणि कुर्डुवाडी मार्गे सोलापूरला जाते. ही ट्रेन अत्याधुनिक सोयीसुविधांसह सुमारे 455 किमी अंतर कापते.