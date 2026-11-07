दिवाळीसाठी उत्तर भारताकडे निघाला कामगार वर्ग; मुंबई, पुणे स्टेशनवर तुफान गर्दी
मुंबईतून उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांमध्ये सध्या प्रवाशांची अभूतपूर्व गर्दी पाहायला मिळत आहे.
Published : November 7, 2026 at 8:40 AM IST
मुंबई - मुंबई आणि मुंबई उपनगरातून उत्तर भारताकडे जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांमध्ये सध्या प्रवाशांची अभूतपूर्व गर्दी पाहायला मिळत आहे. खास करून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस या ठिकाणी ही गर्दी होती. अशावेळी अनरक्षित व आरक्षित दोन्हीही डब्यांमध्ये चढण्यासाठी प्रवाशांमध्ये मोठी चढाओढ सुरू असल्याचे दिसून आले. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि मध्यप्रदेशच्या दिशेने जाणाऱ्या नियमित गाड्यांमध्येही गर्दी होती.
रिझर्वेशन तिकीट कन्फर्म न झाल्याने हजारो प्रवासी जनरल डब्यातून प्रवास करण्यासाठी तब्बल 6-6 तास आधी स्थानकांवर येऊन उभे होते. लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे कित्येक मीटर लांब रांगा लागल्या होत्या. गाडी फलाटवर येताच आत प्रवेश करण्यासाठी प्रवाशांची एकच झुंबड उडत असल्याचेही पाहायला मिळत होते.
कोणत्या राज्यात किती प्रवाशांनी केला प्रवास? : मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहार या तीन राज्यात मुंबईहून जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या सर्वाधिक आहे. नोव्हेंबर महिन्यामध्ये सरासरी 3 लाख प्रवाशांनी बिहारमध्ये, सरासरी 2 लाख 80 हजार प्रवाशांनी उत्तर प्रदेश मध्ये, तर 2 लाख 50 हजार प्रवाशांनी मुंबईहून महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये जाण्यासाठी आरक्षित तिकीट काढून ठेवले होते.
मध्य रेल्वेतर्फे गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या. स्टेशनवर छताची सोय असलेले विशेष प्रतिक्षा क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याचबरोबर प्रवाशांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि त्यांना मदत करण्यासाठी आरपीएफ जवान, तिकीट तपासणी कर्मचारी आणि वाणिज्य विभागातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मध्य रेल्वेचे नियोजन - प्रकाश व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, प्रसाधन गृह, मोबाईल चार्जिंग पॉईंट, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल मध्य रेल्वेतर्फे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे प्लॅटफॉर्मची निश्चिती आधीच केली जात होती. प्रवाशांचा गोंधळ टाळण्यासाठी प्लॅटफॉर्म क्रमांकमध्ये वारंवार बदल करणे टाळले जात आहे.
"मध्य रेल्वेतर्फे प्रतिदिन उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालसाठी 40 नियमित ट्रेन चालवल्या जातात, तर 8 ते 10 विशेष गाड्या रोज चालवल्या जातात. नोव्हेंबर महिन्यात 10 लाख प्रवाशांनी आतापर्यंत मध्य रेल्वेच्या माध्यमातून रिझर्वेशन केलं आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई मंडळातून दररोज 50 हजार प्रवासी उत्तर भारतामध्ये प्रवास करतात,. तर पुणे मंडळातून देखील हजारो प्रवासी रोज प्रवास करतात," अशी माहिती मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला यांनी दिली.
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