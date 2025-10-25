ETV Bharat / state

क्रूझरची एसटी बसला भीषण धडक; अपघातात सांगलीतील दोन भाविक ठार, सहा गंभीर जखमी

शेगाववरुन पचमढीला दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांच्या गाडीला भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोन भाविक ठार झाले असून सहा गंभीर जखमी झाले आहेत.

Cruiser Hits ST Bus In Paratwada
क्रूझरची एसटी बसला भीषण धडक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 25, 2025 at 10:26 PM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 10:36 PM IST

1 Min Read
अमरावती : सांगली जिल्हातील 7 भाविक शेगाव इथून दर्शन करून पचमढीला जाताना भीषण अपघात झाला. भाविकांच्या भरधाव क्रूझरनं एसटी बसला मागच्या बाजूनं जबर धडक दिली. हा भीषण अपघात परतवाडा शहरालगत येणी पांढरी या गावाजवळ शनिवारी दुपारी घडला. या अपघातात क्रुझरमधील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. आप्पासा अतगरे (वय 40 वर्षे) व दस्तगीर बाबुराव मुलाने (वय 55 वर्षे) असं अपघातात ठार झालेल्या भाविकांची नावं आहेत.

शेगाव वरुन निघाले होते पचमढीला : शेगाव इथं संत गजानन महाराजांचं दर्शन घेतल्यावर हे भाविक पचमढीला निघाले होते. परतवाडा जवळ झालेल्या अपघातात सुखदेव सरगर (वय 50 वर्षे), प्रमोद जगताप (वय 40 वर्ष), प्रमोद जगताप (33 वर्षे), मुकेश देशपांडे (वय 60 वर्ष), बिरोबा जवीर (35 वर्ष), महेश माहुलकर (वय 42 वर्षे) यांचा समावेश आहे. क्रुझर वाहनाचा चालक आप्पासा अतगरे (वय 40 वर्षे) व दस्तगीर बाबुराव मुलाने (वय 55 वर्षे) यांचा जागेवरच मृत्यू झाला. एक व्यक्ती वगळता सर्व जखमी हे आमेवाडी ता. आटपाडी, जि. सांगली येथील रहिवासी आहेत. मध्यप्रदेश येथील पचमढी इथं हे भाविक दर्शनाला निघाले होते.

ओव्हरटेक करताना अपघात : शनिवारी दुपारी शेगाव इथून गजानन महाराजांचं दर्शन करून ही सर्व मंडळी निघाली होती. अमरावती येथील महेश माहुलकर ही व्यक्ती लिफ्ट घेऊन या वाहनात बसल्याची प्राथमिक माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ओव्हरटेक करण्याच्या बेतात असताना क्रूझर गाडी एसटी बसला मागून धडकली अशी प्राथमिक माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. या अपघाताचा तपास सुरू आहे. अपघातातील जखमींना उपचारासाठी अमरावतीला हलविण्यात आलं, असं परतवाडा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक देठे यांनी सांगितलं आहे.

Last Updated : October 25, 2025 at 10:36 PM IST

