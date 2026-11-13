अमृत भारत एक्स्प्रेसमध्ये बॅगेतून मिळालं घबाड; नाशिकरोड रेल्वे स्थानकात दीड कोटींची रोकड तरुणाकडून जप्त
रोकड आणि तरुणाला पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी आयकर विभागाच्या अन्वेषण पथकाकडे सुपूर्द करण्यात आले. छठपूजेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे स्थानकात विशेष सुरक्षा आणि तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे.
Published : November 13, 2026 at 5:44 PM IST
नाशिक - राज्यात छठपूजेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे स्थानकात सुरू असलेल्या विशेष तपासणीदरम्यान नाशिकरोड रेल्वे सुरक्षा दलाने अमृत भारत एक्स्प्रेसमधून तब्बल 1 कोटी 48 लाख 64 हजार रुपयांची रोकड जप्त केली. याप्रकरणी जळगाव येथील एकाला अटक करण्यात आली असून रेल्वे पोलिसांकडून ही रोकड कुठून आणली याबाबत कसोशीने तपास सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार छटपूजेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे स्थानकात विशेष तपासणी मोहीम सुरू आहे. अशातच नाशिकरोड सुरक्षा दलाने अमृत भारत एक्सप्रेसमध्ये तपासणी केली असता त्यांना संदीप बाळासाहेब भामरे (वय 24 सध्या रा. भवानी पेठ, जळगाव) या तरुणाला ताब्यात घेण्यात आलं असून त्याच्याकडून तब्बल 1 कोटी 48 लाख 64 हजार रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. त्याने रोकड कुठून आणली, कोणाची आहे आणि ती कशासाठी नेली जात होती. याबाबत तो समाधानकारक माहिती किंवा वैध कागदपत्रे देऊ शकला नाही. त्यामुळे रोकड आणि संबंधित तरुणाला पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी आयकर विभागाच्या अन्वेषण पथकाकडे सुपूर्द करण्यात आले. छठपूजेच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे स्थानकात विशेष सुरक्षा आणि तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेदरम्यान एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळल्याने रेल्वे स्थानक परिसरात खळबळ उडाली आहे.
तरुणाला आयकर विभागाच्या ताब्यात दिले - 12 नोव्हेंबर रोजी नाशिकरोड रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर 22112 क्रमांकाची अमृत भारत एक्स्प्रेस दाखल होत असताना जळगाव कडून मुंबईकडे बॅग घेऊन जाणाऱ्या संदीप भामरे याच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने आमच्या जवानांनी त्याला थांबवून चौकशी केली. बॅगेतील साहित्याबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने स्वतंत्र पंचांच्या उपस्थितीत बॅगेची तपासणी केली. त्यात पाचशे, दोनशे आणि शंभर रुपयांच्या नोटांचे गठ्ठे आढळले. मोजणी केली असता एकूण 1 कोटी 48 लाख 64 हजार रुपयांची रोकड असल्याचे स्पष्ट झाले.
पाचशेच्या नोटांचे सर्वाधिक गठ्ठे जप्त - रोकडमध्ये पाचशे रुपयांच्या 29 हजार 322 नोटा (1 कोटी 46 लाख 61 हजार रुपये), दोनशे रुपयांच्या 715 नोटा (1 लाख 43 हजार रुपये) आणि शंभर रुपयांच्या 600 नोटा (60 हजार रुपये) यांचा समावेश आहे. त्याच्याकडे प्रवासासाठी घेतलेले जनरल तिकीटही आढळले असून रोकडची मोठी रक्कम आणि तिच्या स्रोताबाबत समाधानकारक माहिती मिळत नसल्याने आम्ही तातडीने नाशिकच्या आयकर विभागाच्या अन्वेषण युनिट-एक च्या उपसंचालकांना माहिती दिली. त्यानंतर रोकड आणि तरुणाला आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे अशी महिती आरपीएफचे प्रधान आरक्षक नरेंद्र पाडवी यांनी दिली.
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