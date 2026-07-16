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पावसाअभावी करपू लागली पिकं, हातानं पाणी घालून पिकं वाचवण्याची धडपड

जळगाव जिल्ह्यात पावसानं ओढ दिल्यामुळं पिकं जळून खाक होण्याच्या मार्गावर आहेत. शेतातील उभी पिकं वाचवण्यासाठी बळीराजा सध्या जीवाचं रान करत आहे.

पिकांना तांब्यानं पाणी देताना शेतकरी
पिकांना तांब्यानं पाणी देताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 5:05 PM IST

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Updated : July 16, 2026 at 5:27 PM IST

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जळगाव : "आता फक्त एक चांगला पाऊस पडू दे..." हेच वाक्य सध्या जळगाव जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या ओठावर आहे. पावसानं पुन्हा एकदा दडी मारल्यामुळं जळगाव जिल्ह्यातील खरीप हंगाम गंभीर संकटात सापडला आहे. सुरुवातीला झालेल्या पावसामुळं आशेने पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या आशांवर आता पावसाच्या खंडाने पाणी फिरलं आहे.


कृषी विभागाने केले होते बळीराजाला आवाहन : यंदा मुबलक पाऊस झाल्याशिवाय पेरणी करू नये, असं आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आलं होतं. मात्र वेळ निघून जाईल आणि हंगाम हातचा जाईल या भीतीनं अनेक शेतकऱ्यांनी धोका पत्करत पेरणी केली. त्यानंतर काही दिवस पाऊसच गायब झाला. अनेक ठिकाणी बियाणं उगवली नाही, तर काही ठिकाणी दुबार पेरणी करावी लागली. आता दुबार पेरणीनंतरही पावसानं साथ सोडल्यानं शेतकऱ्यांपुढं नव्यानं संकट उभं ठाकलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना शेतकरी (ETV Bharat Reporter)



रोपाला हातानं पाणी दिलं : जळगाव तालुक्यातील ममुराबाद परिसरात अत्यंत हृदयद्रावक चित्र पाहायला मिळत आहे. कापसासह इतर पिके करपू नयेत म्हणून शेतकरी स्वतः त्यांची पत्नी, मुले आणि संपूर्ण कुटुंब शेतात उतरले आहे. विहीर, बोअरवेल किंवा शेततळ्यातील उपलब्ध पाणी, बादल्या, हंडे, पाईप आणि मोटारींच्या मदतीनं थेट प्रत्येक झाडापर्यंत पोहोचवलं जात आहे. आधुनिक शेती करणारा शेतकरी आज पुन्हा पारंपरिक पद्धतीनं एका-एका रोपाला हातानं पाणी घालत असल्याचं दृश्य पाहायला मिळत आहे.

शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित विस्कळीत : पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरत पिकांना जिवंत ठेवण्याची ही धडपड सुरू आहे. अनेक ठिकाणी विहिरींची पातळीही घटली असून उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीनं वापर केला जात आहे. तरीही पाऊस न पडल्यास हे प्रयत्न किती दिवस सुरू ठेवता येतील, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात सुरुवातीच्या पावसानं आशा निर्माण केली होती. परंतु त्यानंतर झालेल्या दीर्घ खंडामुळं शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे. बियाणे, खत, मशागत, मजुरी आणि दुबार पेरणीचा खर्च वाढला असून उत्पन्नाबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आधीच वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळं अडचणीत असलेल्या बळीराजावर आता पावसाच्या लहरीपणामुळं आणखी आर्थिक ओझं वाढलं आहे.

Jalgaon News
हंडे आणि पाइपद्वारे प्रत्येक झाडाला पाणी पोहोचवण्याची धडपड (ETV Bharat Reporter)

दुहेरी संकटात सापडला शेतकरी : कृषी तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या अवस्थेत पिकांना तातडीने ओलावा मिळणं अत्यंत आवश्यक आहे. पुढील काही दिवसांत चांगला पाऊस झाला तर पिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मात्र पावसाचा खंड कायम राहिला, तर अनेक भागांतील पिकांचं मोठं नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या जळगाव जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांची नजर आकाशाकडं लागली आहे. पावसाच्या प्रत्येक ढगाकडं आशेने पाहणारा बळीराजा आज आपल्या हातानं पिकांना जीवनदान देण्याचा प्रयत्न करत आहे. एका बाजूला निसर्गाची अनिश्चितता, तर दुसऱ्या बाजूला कष्टांची पराकाष्ठा अशा दुहेरी संकटात सापडलेला शेतकरी केवळ वेळेवर आणि समाधानकारक पावसाची वाट पाहत आहे.

  • ममुराबाद परिसरातील शेतकरी कुटुंबासह पिकांना हाताने पाणी देतानाचे दृश्य.
  • बादल्या, हंडे आणि पाइपद्वारे प्रत्येक झाडाला पाणी पोहोचवण्याची धडपड.
  • करपू लागलेली कापसाची रोपे आणि कोरडी पडलेली जमीन.
  • विहीर आणि बोअरवेलमधून पाणी उपसण्याची धावपळ.
  • आकाशाकडं आशेने पाहणारे शेतकरी आणि पावसाची प्रतीक्षा.
  • शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि कृषी विभागाची भूमिका.


पिकं वाचवण्यासाठी धडपड : जळगाव जिल्ह्यात पावसाने पुन्हा दडी मारल्यानं शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट उभं ठाकलं आहे. एकीकडं पावसाअभावी दुबार पेरणीनंतरची पिके उन्हाच्या तडाख्याने करपू लागली आहेत, तर दुसरीकडं शेतातील कामांसाठी मजूर मिळत नसल्यानं बळीराजाला संपूर्ण कुटुंबासह शेतात उतरावं लागत आहे. सकाळपासून महिला, पुरुष आणि लहान मुलांसह संपूर्ण कुटुंब शेतात काम करताना दिसत आहे. पिकं वाचवण्यासाठी निंदणी, खुरपणी आणि पाणी देण्याची धडपड सुरू असली तरी पावसाअभावी शेतकऱ्यांची चिंता दिवसेंदिवस वाढत आहे. कृषी विभागानं परिस्थितीवर लक्ष ठेवून शेतकऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन आणि मदत करावी, तसंच पाऊस लवकर न झाल्यास पिकांचं मोठं नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

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Last Updated : July 16, 2026 at 5:27 PM IST

TAGGED:

RAIN
FARMERS IN JALGAON
पिकं वाचवण्याची धडपड
रोपाला हातानं पाणी दिलं
FARMERS IN JALGAON

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