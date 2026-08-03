मागील वर्षाचा पीक विमा रखडला; बीडमध्ये यंदा विमा भरणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली, कारण काय?
बीड जिल्ह्यात आतापर्यंत 2 लाख 84 हजार 394 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांनी 10 ऑगस्टपूर्वी विमा भरावा, असं आवाहन कृषी विभागानं केलं आहे.
Published : August 3, 2026 at 1:27 PM IST
बीड : खरीप हंगाम सुरू असून शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचं संरक्षण करण्यासाठी पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन कृषी विभागानं केलं आहे. पीक विमा भरण्यासाठी आता केवळ चार दिवसांचा अवधी शिल्लक असून, 10 ऑगस्ट ही अंतिम मुदत आहे. मात्र, मागील वर्षीचा पीक विमा अद्याप मिळाला नसल्यानं बीड जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी यंदा पीक विमा योजनेकडे पाठ फिरवल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे अपेक्षेइतका प्रतिसाद मिळालेला नाही.
जिल्ह्यात आतापर्यंत 2 लाख 84 हजार 394 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनी 10 ऑगस्टपूर्वी पीक विमा भरून योजनेचा लाभ घ्यावा, असं आवाहन कृषी विभागानं केलं आहे. दरम्यान, मागील वर्षीचा विमा मिळाला नसल्यानं अनेक शेतकरी नाराज असून, याबाबत शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शेतकरी नाराज : याविषयी बोलताना शेतकरी जगदीश फरताडे म्हणाले, मागील वर्षी भरलेल्या विम्याचा लाभ एकाही शेतकऱ्याला मिळालेला नाही. बीड जिल्ह्यातील 86 महसूल मंडळांपैकी कोणत्याही मंडळातील शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. सरकारकडून विविध निकष लावले जात आहेत. उत्पादन खर्चाच्या आधारे विमा न देता मागील 7 वर्षांतील उत्पादनाचा विचार करून नुकसानभरपाई निश्चित केली जाते. त्यामुळे अनेक शेतकरी यंदा पीक विमा भरण्यास तयार नाहीत.
याविषयी शेतकरी मोहन जाधव यांनी सांगितलं, "मागील वर्षी बीड जिल्ह्यात लाखो शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. मात्र, यंदा प्रतिसाद कमी आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे मागील वर्षी अनेक शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळाली नाही. तसंच विविध अटी आणि निकषांमुळे पात्र असूनही अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले. त्यामुळे यंदा अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे."
मागील वर्षाचा पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करा : किसान सभेच्या अजय बुरांडे यांनी मागील वर्षाचा पीक विमा तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावा, अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले, "मागील वर्षी बीड जिल्ह्यातील 11 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. मात्र, यंदा शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे मागील वर्षी विमा भरूनही शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसान भरपाई रक्कम मिळालेली नाही.
सरकारनं एक रुपयाची पीक विमा योजना बंद केली असली, तरी शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येनं विमा भरला होता. मात्र, अद्याप एकाही शेतकऱ्याला विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. तसंच, जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर पंचनामे करण्यात आले, पण नुकसानभरपाई मिळाली नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने मागील वर्षीचा पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावा."
सरकारविरोधात नाराजी : एकूणच, बीड जिल्ह्यात मागील वर्षी 11 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता. मात्र, यंदा आतापर्यंत केवळ 2 लाख 84 हजार 394 शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टी होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळाली नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात नाराजी असून, प्रलंबित पीक विम्याची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
हेही वाचा
- सरकारची कर्जमुक्ती म्हणजे शुद्ध फसवणूक; 56 लाख शेतकऱ्यांचे 'सीबिल' खराब होणार, रविकांत तुपकर यांचा दावा
- 'दादांना शुभेच्छा देण्यासाठी फोन केला असता तर त्यांनी मला पहिल्यांदा विचारलं असतं.. '-कृषी मंत्री भरणेंनी सांगितली आठवण
- बियाणं अन् रसायनांना फाटा! मेळघाटातील आदिवासींचा आजही पारंपरिक शेतीवरच भर; कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी धडपड