'चेन रिएक्शन'द्वारे विणकाम परंपरा आणि सामाजिक बांधिलकी यांचं एकत्र गुंफणं!

Published : December 25, 2025 at 8:28 PM IST
By : नीता कोल्हटकर
मुंबई : गेल्या दोन वर्षांपासून क्रोशे विणकाम करणाऱ्या महिलांच्या एका अनौपचारिक समूहानं ख्रिसमस ट्री बनवलं आहेत, जे उपनगरीय वांद्रे येथील विविध क्लबमध्ये प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आले आहेत. क्रोशे विणकाम करणाऱ्या या महिलांचा एक अनौपचारिक समूह आहे, जो ही पारंपरिक कला इच्छुक व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि एकमेकांशी जोडले जाण्यासाठी एकत्र येतो. दरम्यान, 'पे फॉरवर्ड'च्या धर्तीवर काम करणाऱ्या या समूहानं समाजाला परत देण्यासही सुरुवात केली आहे. 'चेन रिएक्शन'ची स्थापना सप्टेंबर 2023 मध्ये सबिशी शंकर यांनी केली. सबिशी शंकर यांना पूर्वीच्या काळातील परंपरा पुढं चालवण्याची जुनी प्रथा जपायची होती. जिथं कुटुंबातील महिला एकत्र भेटून अनौपचारिकपणे आपल्या भावना व्यक्त करतील आणि आपलं भावनिक ओझं हलके करतील. 15 सदस्यांपासून सुरू झालेल्या या समूहात आता 55 सदस्य आहेत.
"शिकणं, शिकवणं, गप्पा मारणं, खाणं, हसणं आणि एकत्र काम करणं' हे 'चेन रिएक्शन'चं ब्रीदवाक्य आहे. हे ध्येय-केंद्रित नसून केवळ देवाणघेवाण आणि सकारात्मक संवादावर आधारित आहे, " असं सबिशी शंकर यांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितलं. पुढं त्या म्हणाल्या की, "मूळ कल्पना एक समुदाय तयार करण्याची होती, जी गोष्ट आपण आजच्या काळात गमावत आहोत. मला क्रोशे विणकाम करायला आवडते, कारण मी 9 वर्षांची असल्यापासून ते करत आहे. तसंच मी विचार केला की, काही मैत्रिणींना यात सामील व्हायला का सांगू नये. तेव्हापासून यामध्ये अनेक महिला सामील होत आहेत. आमचा कोणताही विशिष्ट अजेंडा किंवा ठराविक पद्धती नाहीत. याशिवाय, आम्हाला साध्य करायचं असं कोणतंही विशिष्ट ध्येय नाही. हे फक्त एकत्र येऊन नातेसंबंध दृढ करणं आहे," असंही सबिशी शंकर यांनी सांगितलं.
दरम्यान, हा महिलांचा समूह महिन्यातून एकदा वांद्रे इथं भेटतो. वांद्र्यात एका क्रोशे विणकाम करणाऱ्या महिलेनं या कामासाठी महिलांना एकत्र येता यावं, म्हणून स्वेच्छेनं आपल्या आईचं रिकामं घर उपलब्ध करून दिलं आहे. याचबरोबर, या 'चेन रिएक्शन' समूहामध्ये सामील झालेल्या महिला आराम करण्यासाठी, स्वतःला सावरण्यासाठी, हस्तक्षेप न करणाऱ्या इतर महिलांसोबत वेळ घालवण्यासाठी येऊ लागल्या आणि काहीजणी एकमेकींशी नातेसंबंध निर्माण करण्यासाठी एकत्र आल्या. पोर्सिलेन पेंटिंग शिकवणाऱ्या परवीन अँटिया-हेम्माडी या कलाकार महिलेला, तिची मुलं बोर्डिंग स्कूलमध्ये गेल्यावर आणि मोठा मुलगा कॅनडाला गेल्यावर अचानक एकटेपणा जाणवू लागला. तिला एकाकी वाटू लागलं. यानंतर क्रोशे विणकाम करू शकणाऱ्या परवीन यांना त्यांच्या मैत्रीण सबिशी यांची एकत्र येण्याची कल्पना आवडली. याबाबत परवीन यांनी सांगितलं की, "हा समूह माझ्यासाठी खूप उपचारात्मक ठरला आहे. माझी दोन्ही मुलं घराबाहेर गेल्यामुळं, गेल्या दोन महिन्यांपासून माझं घर अचानक पूर्णपणे रिकामं झालं होतं. मला एकटेपणा जाणवत होता आणि मुलांची आठवण येत असल्यानं उदास वाटायचं. मी पुन्हा क्रोशे विणायला सुरुवात केली, आणि आता मला त्याची इतकी सवय लागली आहे की, मी रात्री 9 वाजल्यापासून कधीकधी मध्यरात्रीनंतरपर्यंतही क्रोशे विणत बसते," असं परवीन म्हणाल्या.
याचबरोबर, ज्योत्स्ना या स्वतः एक क्रोशे विणकाम करणाऱ्या आहेत. त्या आपल्या आयुष्यातील एका कठीण प्रसंगातून गेल्या आहेत. त्या परवीन यांच्या विद्यार्थिनी होत्या आणि डिसेंबर 2023 मध्ये त्यांनी आपल्या आईला गमावलं, ज्यामुळं त्यांच्या आयुष्यात मोठा धक्का बसला. चित्रकलेऐवजी ज्योत्स्ना यांना क्रोशे समूहात सामील होण्यास सांगितलं गेलं, आणि त्या म्हणतात की, याचा त्यांच्यावर खूप सकारात्मक परिणाम झाला आहे. "आईच्या निधनानंतर मी हादरून गेले होते आणि मग या वर्षी जुलैमध्ये मला कोलन कॅन्सरचे निदान झाले. दोन महिन्यांच्या उपचारानंतर मला पुन्हा पोर्सिलेनवर चित्रकला सुरू करायची होती. मात्र, परवीन यांनी सांगितलं की, रंगांमधील रसायनं आरोग्यासाठी चांगली नसतात. त्यामुळं त्यांनी मला आपल्या क्रोशे समूहात सामील होण्याचा सल्ला दिला," असं ज्योत्स्ना यांनी सांगितलं.
पुढं ज्योत्स्ना म्हणाल्या की, "हे माझ्यासाठी खूप दिलासादायक ठरलं आहे, कारण कोणीही एकमेकांशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करत नाही. या क्रोशे विणणाऱ्या महिलांना कोणाच्याही आयुष्यात काय चालले आहे, यात रस नाही आणि त्या ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. मला माझी स्वतःची जागा मिळते. तसंच जर मी काही शेअर केलं, तर त्या ऐकून घेतात, आणि बऱ्याचदा माणसाला फक्त एवढेच हवं असतं. कोणीही एकमेकांकडून कोणतीही अपेक्षा ठेवत नाही," असं ज्योत्स्ना यांनी मिश्किलपणे सांगितलं. याशिवाय, "माझा ऑन्कोलॉजिस्ट खूश होता, आणि प्रत्येक केमो सत्रात तो विचारायचा की मी नवीन काय करत आहे? मन विचलित करण्याचा तो एक चांगला मार्ग होता," असंही ज्योत्स्ना म्हणाल्या.
दरम्यान, जसा समूह वाढत गेला, तशा त्यांच्या कल्पनाही वाढत गेल्या. सुरुवातीला, त्यांनी एका इमारतीच्या भिंतीवर गालिचा बनवण्यासारखा एक मोठा प्रकल्प करण्याची योजना आखली होती. त्यानंतर त्यांना ग्रॅनी स्क्वेअर्स वापरून ख्रिसमस ट्री बनवण्याची कल्पना सुचली. यावर्षी, वांद्रे येथील ऑटर्स क्लबनं या महिलांच्या समूहानं बनवलेल्या ग्रॅनी स्क्वेअर्सचा पुनर्वापर करून एक ख्रिसमस ट्री उभारला आहे. याचबरोबर, समुहातील नवीन सदस्यांनी त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनातील अनुभवांचा वापर करून नवीन कल्पनाही आणल्या आहेत. काहींनी त्यात रंगत भरली, काहींनी विविध प्रकारच्या लोकरीची ओळख करून दिली, तर काहींनी त्याला एक नवीन उद्देश दिला. अंजली मखिजा, ज्या एक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. त्यांनी आपला कॉर्पोरेट अनुभव सोबत आणला. या समूहाचा भाग होण्यापूर्वी त्या मुंबई यार्न्स सर्कलमध्ये होत्या. त्या समूहातील एका संपर्काद्वारे त्यांना कळलं की, टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटलला विशेषतः मुलींसाठी बिनि कॅप्सची आवश्यकता आहे.
अजंली मखिजा म्हणाल्या की, "माझ्या सभोवतालच्या लोकांच्या सहकार्यामुळं ही गोष्ट पसरली. माझी आई, तिच्या मैत्रिणी, माझ्या इमारतीमधील लोक, त्यापैकी काही जणी विणकाम करतात आणि त्या इतक्या वेगानं विणतात की, त्यांनी दिवसातून दोन टोप्या विणायला सुरुवात केली. मग माझ्या लक्षात आलं की, अनेक जणी विणकाम किंवा क्रोश्याने टोप्या बनवत आहेत. एका दुसऱ्या समुहानंही 30 ते 40 टोप्या बनवल्या. आता टाटा मेमोरियलच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) टीमसोबत असं ठरलं आहे की, दर महिन्याला त्यांना अंदाजे 30 ते 50 टोप्या पाठवल्या जातील." पुढं अंजली मखिजा यांनी सांगितलं की, रुग्णालयाला 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलींना या टोप्या द्यायच्या आहेत. "या मुली अशा नाजूक वयात असतात, जिथं त्यांना कमी किंवा अजिबात केस नसलेल्या अवस्थेत कोणी पाहू नये, असं वाटतं. त्यामुळं रुग्णालयाच्या सीएसआर विभागानं या टोप्या देण्याचा विचार केला," असं अंजली मखिजा यांनी सांगितलं.
'चेन रिएक्शन' हा एक मोठा समूह असल्यामुळं टोपी बनवणाऱ्यांची संख्याही जास्त आहे. मात्र, संपूर्ण भारतातून अनेक महिला कोणत्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता यात योगदान देत आहेत. कालांतरानं, रुग्णालयाकडून मिळालेल्या अभिप्रायामुळं आणि धाग्यांसोबत काम करण्याच्या अनुभवामुळं, त्यांनी वापरत असलेल्या लोकरीचा प्रकार बदलला. त्यामुळं ते कापसापासून ऍक्रिकॉट धाग्याकडे आणि नंतर मिश्र धाग्याकडे वळले. त्यांनी स्वतःच्या अनुभवातून शिकले की, एकदा धुतल्यानंतर कापसाची लोकरीची टोपी आपला आकार गमावते. टिकाऊपणासोबतच, लोकरीचा प्रकारही काळजीपूर्वक निवडला पाहिजे. कारण ऍक्रिकॉट हे कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी हानिकारक असतं.
आज 'चेन रिएक्शन' समूहाचे सदस्य हे बिनी कॅप्स बनवण्याचा आनंद घेतात. ही प्रक्रिया कर्करोगाच्या रुग्णांना मदत करत असल्यामुळं ती बनवणाऱ्यांसाठी एक उपचारात्मक अनुभव ठरते. "याचा फायदा घेणाऱ्यापेक्षा (रुग्णापेक्षा) देणाऱ्यालाच जास्त होतो. हे अत्यंत उपचारात्मक आहे," असंही अंजली मखिजा म्हणाल्या. तर आता सर्वच महिलांना समाजासाठी काहीतरी परत देण्याची प्रेरणा मिळाली आहे आणि त्यासाठी कोणतीही विशिष्ट वेळ नसते, असे त्या म्हणतात. "सर्व महिला अविरतपणे या टोप्या बनवत आहेत. मागच्या वेळी मी पाच ते सहा टोप्या बनवल्या होत्या. जरी कला शिकवणं हे माझं काम असलं तरी, आता हा माझा छंद बनला आहे," असं परवीन यांनी शेवटी सांगितलं.
